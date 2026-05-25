వ్యాధులు నశింపజేసే కర్కటేశ్వర ఆలయం విశిష్టత- ఒక్కసారి ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే ఆయురారోగ్యాలు మీ సొంతం!
తమిళనాడులోని కుంభకోణం సమీపంలో వెలసిన కర్కటేశ్వర ఆలయం- ఆరోగ్య ప్రదాతగా భక్తుల విశ్వాసం- ఈ క్షేత్రంలో శివునికి అభిషేకించిన నువ్వుల నూనెను ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా తగ్గుతాయని నమ్మకం!
Published : May 25, 2026 at 4:15 AM IST
Karkateswara Swamy Temple : తమిళనాడులోని కుంభకోణం ఆలయాల నగరంగా విరాజిల్లుతోంది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 2000 ఆలయాలు ఒక్క కుంభకోణంలోనే వెలసి ఉన్నాయంటే ఈ నగరం ఎంత విశిష్టమైనదో తెలుస్తోంది. సాధారణంగా శివాలయం లేని ఊరు ఉండదంటారు. కానీ కుంభకోణంలో ప్రతి వీధిలో ఒక శివాలయం దర్శనమివ్వడం విశేషం. అలాంటి కుంభకోణంలో వెలసిన అతి ప్రాచీనమైన ఒక శివాలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వ్యాధులు నశింపజేసే కర్కటేశ్వరుడు
ఆలయాల క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న కుంభకోణంకు సమీపంలో పవిత్ర కావేరి నదీతీరంలో పచ్చటి పంట పొలాల మధ్యలో తిరుందుదేవన్గుడి ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు కర్కటేశ్వరుడిగా వెలసి భక్తుల పాలిట ఆరోగ్య ప్రదాతగా విరాజిల్లుతున్నాడు. నండు కోవిల్గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ క్షేత్రంలో శివునికి అభిషేకం చేసిన నువ్వుల నూనెను ప్రసాదంగా ఇస్తారు. ఈ నూనెను సేవిస్తే దీర్ఘకాలిక రోగాలు సైతం నయమవుతాయని విశ్వాసం. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ క్షేత్ర స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
పూర్వం దుర్వాస మహర్షి శివ పూజ చేస్తుండగా చూసిన ఓ గంధర్వుడు మహర్షిని చూసి 'మీ నడక పీత నడకలా ఉందని' వేళాకోళం చేశాడు. దానితో అసలే కోపిష్టి అయిన దుర్వాస మహర్షి 'పీతగానే పడి ఉండమని' శపించాడు. దాంతో గంధర్వుడు పశ్చాత్తాపం చెంది మహర్షిని శరణువేడి శాపోపశమనం చెప్పమని ప్రార్ధించాడు. అప్పుడు దుర్వాస మహర్షి గంధర్వునితో 'దీక్షగా శివుని ఆరాధిస్తే పీత రూపం తొలగుతుందని' శాపోపశమనం గురించి చెప్పాడు. ఆనాటి నుంచి గంధర్వుడు పీత రూపంలో శివుణ్ణి ఆరాధించసాగాడు.
ఇంద్రుని శివ పూజ
ఒకసారి దేవేంద్రుడు 1008 కమలాలతో శివుని పూజించాలని సంకల్పిస్తాడు. ఆ విధంగా ఇంద్రుడు ప్రతిరోజూ 1008 కమలాలతో శివుని పూజించసాగాడు. ఒకరోజు ఇంద్రుడు తెచ్చిన 1008 కమలాల్లో ఒకటి తగ్గుతుంది. ఇలా ఎందుకు జరిగిందని ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపోయి పరిసరాలు గమనించగా పీత ఒక కమలాన్ని శివునికి సమర్పించడాన్ని చూశాడు. అంతే ఇంద్రుడు తన ఆయుధంతో ఆగ్రహంతో పీతపై దాడి చేయబోగా, అది వెళ్లి శివలింగంపై ఉన్న రంధ్రంలో దాక్కుంది. దాంతో ఇంద్రుని ఆయుధం శివలింగానికి బలంగా తగిలి గాటు పడుతుంది.
శివుని క్షమాపణ కోరిన ఇంద్రుడు
తన ఆయుధంతో శివలింగానికి దెబ్బ తగలడంతో ఇంద్రుడు విచారించి శివుని క్షమించమని ప్రార్ధిస్తాడు. అంతట భక్తవత్సలుడైన శివుడు ప్రత్యక్షమై దేవేంద్రుడిని అనుగ్రహించడంతో పాటు శివలింగంలో దాగిఉన్న పీతకు కూడా పూర్వపు గంధర్వ రూపాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. పీత అంటే కర్కటానికి శాపవిమోచనం కలిగించాడు కాబట్టి ఇక్కడ శివుడు కర్కటేశ్వరుడుగా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఆనాడు శివలింగంపై ఏర్పడిన గాటు, పీత దాక్కున్న శివలింగంపై రంధ్రాన్ని ఈనాటికీ దర్శించవచ్చు.
చోళరాజును కరుణించిన కర్కటేశ్వరుడు
ఒకానొక సమయంలో ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన చోళరాజు అంతుచిక్కని వ్యాధితో బాధపడుతుండేవాడు. రాజ వైద్యులు ఎంత ప్రయత్నించినా రాజు వ్యాధి నయం కాలేదు. అప్పుడు చోళరాజు పరమేశ్వరునికి మొరపెట్టుకోగా శివపార్వతులు మానవ రూపంలో వచ్చి రాజుకు మహిమగల విభూతిని అనుగ్రహిస్తారు. ఆ విభూతి ధరించిన వెంటనే రాజు పరిపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడవుతాడు. రాజు ఆరోగ్యవంతుడు అయిన తక్షణమే శివపార్వతులు అదృశ్యమవుతారు. తరువాత రాజు వారి కోసం ఎంత వెతికించినా దొరకలేదు. వారి జాడ కోసం ఆవేదనతో చింతిస్తున్న చోళరాజుకు 'నీ భక్తికి మెచ్చి నీ జబ్బును నయం చేసాం. పీత నన్ను పూజించిన చోట శివాలయాన్ని నిర్మించు! నన్ను నమ్మి కొలిచిన భక్తుల రోగాలను హరించి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాను' అనే శివ వాణి వినిపించింది.
తిరుందుదేవన్గుడి ఆలయం ఇలా ఏర్పడింది?
ఈ విధంగా వినిపించిన శివవాణిని విన్న చోళరాజు సంతోషంతో శివుడు చెప్పినట్లే పీత శివుని పూజించిన చోట గొప్ప శివాలయాన్ని నిర్మించాడు. ఆ క్షేత్రమే తిరుందుదేవన్గుడి ఆలయం. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి అక్కడ ప్రసాదంగా లభించే శివుని అభిషేకించిన నువ్వుల నూనెను స్వీకరిస్తే చికిత్సకు లొంగని మొండి వ్యాధులు సైతం నయమవుతాయని విశ్వాసం. పీత పూజించిన క్షేత్రం కాబట్టి ఈ క్షేత్రంలో శివుణ్ణి కర్కటేశ్వరుడు అంటారు.
ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో శివుడు కర్కటేశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటుండగా అమ్మవారు ఇక్కడ అపూర్వ నాయకి అమ్మన్ గా కొలువై ఉన్నారు.
ఈ రాశి వారికి దోషాలు తొలగించే క్షేత్రం
పునర్వసు, పుష్యమి, ఆశ్లేష నక్షత్రాల్లో జన్మించిన కర్కాటక రాశి వారికి ఈ క్షేత్రం ఆరోగ్యప్రదాయినిగా, పాప పరిహార క్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడులోని కుంభకోణం నుంచి కేవలం 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ తిరుందుదేవన్గుడి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి రైలు, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. ఒక్క కర్కాటక రాశి వారిని మాత్రమే కాదు అనారోగ్యంతో ఈ క్షేత్రానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంతోనే తిరిగి వెళ్తారని ఆలయ అర్చకులు చెబుతారు. ఇంతటి మహిమాన్విత క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శించి ఆయురారోగ్యాలు పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు- ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరగనుంది?
నల్లమల అడవిలో వెలసిన నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి- ఒక్కసారి దర్శిస్తే వివాహం ఖాయం!