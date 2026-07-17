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కర్కాటక సంక్రాంతి 2026- దక్షిణాయన పుణ్యకాలానికి నాంది! ఈ రోజు తప్పక ఆచరించాల్సిన పూజలు ఇవే!

సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించే రోజే కర్కాటక సంక్రమణం లేదా కర్క సంక్రాంతి- ఈ పర్వదినంతోనే దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ప్రారంభం- కర్కాటక సంక్రాంతి విశిష్టత, ఆచరించాల్సిన పూజలు, దానధర్మాల గురించి వివరాలు మీ కోసం

Karkataka Sankranti 2026
Karkataka Sankranti 2026 (ETV Bharat, Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 1:50 AM IST

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Karkataka Sankranti 2026 : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు ప్రతినెలా ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశిలోకి సంచారం చేస్తుంటాడు. సూర్యుని ఈ సంచారాన్ని సంక్రమణం అని, సంక్రాంతి అని అంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు త్వరలో కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరించే కాలాన్ని కర్కాటక సంక్రమణం లేదా కర్క సంక్రాంతి అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది కర్కాటక సంక్రాతి ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఆచరించాల్సిన విధి విధానాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పరమ పవిత్రం - కర్కాటక సంక్రమణం
సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతోనే ఏర్పడే కర్కాటక సంక్రమణం పర్వదినంగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. ఈ పర్వదినాన్ని కర్క సంక్రాతి అని కూడా అంటారు.

కర్కాటక సంక్రమణం ఎప్పుడు?
జులై 17, శుక్రవారం రోజు ఉదయం 11:53 నిమిషాలకు సూర్యుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

దక్షిణాయన పుణ్యకాలం
సూర్య గమనాన్ని అనుసరించి మన ఋషులు, మహర్షులు ఒక ఏడాది కాలాన్ని రెండు ఆయనాలుగా విభజించారు. 'ఆయనం' అంటే ప్రయాణం అని అర్ధం. సూర్యుడు చేసే ప్రయాణాన్ని ఆయనం అంటారు. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఏర్పడే మకర సంక్రాంతి పర్వదినం నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ఆరు నెలలపాటు కొనసాగుతుంది. తిరిగి సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతోనే దక్షిణాయన పుణ్యకాలం మొదలవుతుంది. అందుకే సూర్యుని కర్కాటక సంక్రమణానికి అంతటి విశిష్టత ఉంది.

కర్కాటక సంక్రమణం పాటించాల్సిన విధి విధానాలు
కర్కాటక సంక్రమణం సందర్భంగా సూర్య ఆరాధన, స్నానదాన జపాలు విశేషంగా చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ రోజు పవిత్ర గంగానదిలో స్నానం చేయడం వల్ల అనంతకోటి పుణ్యఫలం దక్కుతుందని అంటారు. ముఖ్యంగా కర్కాటక సంక్రాంతి రోజు భక్తులు కాశీ, హరిద్వార్, రిషికేశ్ వంటి పుణ్యప్రదేశాల్లో గంగా స్నానం ఆచరించి సూర్యభగవానుడికి అర్ఘ్యం ఇస్తారు. ఈ రోజు గంగలో స్నానమాచరిస్తే పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలతో పాటూ ప్రస్తుత జన్మలో చేసిన పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అంతేకాదు కర్కాటక సంక్రాంతి రోజు గంగలో స్నానమాచరించి దానధర్మాలు చేస్తే పునర్జన్మ ఉండదని శాస్త్రవచనం.

పితృ తర్పణాలు
గతించిన పితరులకు సద్గతులు కల్పించడానికి, కర్కాటక సంక్రమణం రోజు నదీతీరంలో తర్పణాలు విడిచి పెట్టడం శుభకరమని శాస్త్రవచనం. అంతేకాదు ఇందువలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.

విష్ణు పూజ
కర్కాటక సంక్రమణం రోజు నుంచి విష్ణుమూర్తి వైకుంఠంలో క్షీరసాగరంలో శేషపాన్పుపై శయనిస్తాడని అంటారు. విష్ణుమూర్తి ఈరోజు నుంచి నాలుగు మాసాల పాటు యోగనిద్రలో ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో చేసే విష్ణు పూజ అత్యధికఫలాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్రవచనం.

సూర్యారాధన
కర్కాటక సంక్రమణం రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి ఒక రాగి పాత్రలో నీళ్లు తీసుకొని అందులో ఎర్రని పూలు, అక్షింతలు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఈ రోజు సూర్యాష్టకం, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వల్ల కుటుంబ శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. అలాగే ఈ రోజు సూర్యునికి ఆవు పాలు, బెల్లం, బియ్యంతో తయారు చేసిన పాయసం నివేదించాలి. ఈ రోజు పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం దానధర్మాలు చేయడం వలన పాపాలు నశించి మోక్షాన్ని పొందుతారు.

గాయత్రీ జపం
కర్కాటక సంక్రమణం రోజు గాయత్రీ మంత్రాలను జపించడం ఉత్తమం. ఇలా చేయడం వల్ల కోరుకున్న ఫలితాలు త్వరితగతిన పొందవచ్చునని శాస్త్రం చెబుతోంది.

కర్కాటక సంక్రాంతి కథ
మార్కండేయ పురాణం ప్రకారం ఒకప్పుడు సూర్యభగవానుడు నిద్రపోయాడంట! ఆ సమయంలో సృష్టిని నడిపించే బాధ్యత పరమశివుడు స్వీకరిస్తాడు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం వైకుంఠంలో విష్ణువు, సూర్యుడు, స్వర్గంలో ఇతర దేవతలు ఈ కాలంలో నిద్రపోతారు. ఈ సమయాన్నే దక్షిణాయనమని అంటారు. ఈ సమయంలో ఈశ్వరుడు విశ్వాన్ని పాలిస్తాడని విశ్వాసం. అందుకే ఈ సమయంలో చేసే పూజలు, దానాలు విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తాయి.

రానున్న కర్కాటక సంక్రమణం రోజు మనం కూడా సూర్యుని ఆరాధించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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