లక్ష మారేడుదళాలతో శివార్చన!- తిరుపతి కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తిక ఆరుద్ర ఉత్సవం విశేషాలు
Laksha Bilvarchana Kapila Teertham : కపిల తీర్థంలో వెలసిన శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారికి లక్ష బిల్వార్చన వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగే ఈ వేడుక విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
Published : November 27, 2026 at 3:01 AM IST
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసం సందర్భంగా తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ పుణ్య క్షేత్రం కపిల తీర్థంలో వెలసిన శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారికి లక్ష బిల్వార్చన వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా నిర్వహించే ఈ ఉత్సవం ఈ ఏడాది ఎప్పుడు జరగనుంది? లక్ష బిల్వార్చన విశిష్టత ఏమిటి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
లక్ష బిల్వార్చన ఎప్పుడు?
తిరుపతిలోని ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రమైన శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో లక్ష బిల్వార్చన సేవ నవంబరు 27, శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం పరమ శివుని జన్మ నక్షత్రం ఆరుద్ర నక్షత్రం. అందుకే కార్తిక మాసంలో వచ్చే ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజున టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఈ విశేష పూజను ఏటా శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అసలు లక్ష బిల్వార్చన అంటే ఏమిటో చూద్దాం.
లక్ష బిల్వార్చన అంటే?
బిల్వం అంటే శివునికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన మారేడు దళాలు. భక్తిశ్రద్ధలతో శివలింగానికి లక్ష మారేడు దళాలతో చేసే అర్చనను 'లక్ష బిల్వార్చన' అంటారు.
ఎప్పుడు చేస్తారు?
సాధారణంగా లక్ష బిల్వార్చన కార్తిక మాసంలో శివాలయాల్లో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రధానంగా స్వామివారి జన్మనక్షత్రమైన ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజున ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. అంతేకాకుండా మహా శివరాత్రి, కార్తిక పౌర్ణమి వంటి పర్వదినాల్లో కూడా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం.
లక్ష బిల్వార్చన ఫలం
పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో లేదా ఇతర పర్వదినాల్లో, శివాలయాల్లో లక్ష మారేడు దళాలతో పరమేశ్వరునికి అర్చన చేయడం వల్ల సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయని, శివానుగ్రహం లభిస్తుందని శివ మహా పురాణంలో వివరించి ఉంది.
ఎక్కడ నిర్వహిస్తారు?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన శైవ క్షేత్రాల్లో లక్ష బిల్వార్చన ఉత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా నవంబర్ 27, శుక్రవారం కపిల తీర్థంలో జరగనున్న లక్ష బిల్వార్చన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
కపిల తీర్థంలో లక్ష బిల్వార్చన జరుగుతుంది ఇలా!
కపిల తీర్థంలో వెలసిన శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామికి కార్తిక మాసంలో వచ్చే ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజు లక్ష బిల్వార్చన ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా తెల్లవారుఝాము ఉదయం 3 గంటలకు సుప్రభాతంతో స్వామివారిని మేల్కొలిపి, అభిషేకం, అలంకారం నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు లక్ష బిల్వ పత్రాలతో స్వామివారికి అర్చన జరుగుతుంది.
త్రిదళం త్రిగుణాకారం
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ప్రశాంతమైన సూర్యోదయం సమయంలో
'త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్||'
అంటూ లింగాకారంలో ఉన్న ఆ మహేశ్వరుని లక్ష బిల్వాలతో అర్చిస్తే అఖండ ఐశ్వర్యం, అనంతకోటి పుణ్య ఫలం లభిస్తుందని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి.
రుద్రయాగం
కపిల తీర్థంలో లక్ష బిల్వార్చన కార్యక్రమంతో పాటు యాగశాలలో రుద్రయాగం, రుద్ర జపం, హోమం, విశేష దీపారాధనలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు.
ఉత్సవమూర్తి విహారం
సూర్యాస్తమయం తరువాత సాయం సంధ్య వేళ శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులు పురవీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దివ్య దర్శనమిస్తారు.
దర్శన ఫలం
శివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన కార్తీక మాసంలో లక్ష బిల్వ పత్రాలతో అర్చన చేయడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి శివానుగ్రహం కలుగుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. మనం కూడా ఈ కార్తిక మాసంలో కపిల తీర్థం సందర్శించి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామికి జరిగే లక్ష బిల్వార్చన ఉత్సవాన్ని కనులారా వీక్షిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ కపిలేశ్వరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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