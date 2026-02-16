ETV Bharat / spiritual

తిరుమల అడుగునే ఉన్న అద్భుత శైవ క్షేత్రం- ఈ దృశ్యం చూస్తే సకల పాపాలు నశిస్తాయి!

కపిల తీర్థంలో బ్రహ్మోత్సవాలు- అందులో కీలక ఘట్టమైన త్రిశూల స్నానం విశిష్టత

Kapila Theertham Kapileshar Temple
Kapila Theertham Kapileshar Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 4:31 AM IST

Trishula Snanam Significance : తిరుమల గిరుల్లో వెలసిన శ్రీనివాసునికి ఎంత ప్రశస్తి ఉందో, కొండ దిగువున వెలసి ఉన్న కపిలేశ్వర స్వామికి కూడా అంతే ప్రాశస్త్యం ఉంది. అందుకే శ్రీనివాసుని దర్శనం కోసం తిరుమల వెళ్లే భక్తులు కపిలేశ్వర స్వామిని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుంటారు. మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 8 నుంచి 17 వరకు కపిల తీర్థంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో అతి కీలక ఘట్టమైన త్రిశూల స్నానం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కపిలేశ్వర స్వామి ఆవిర్భావం వెనుక పురాణగాథ
కపిల మహాముని తపస్సు చేసిన పవిత్ర ప్రదేశం కపిలతీర్థంలో శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి కామాక్షి సమేతుడై పూజలందుకుంటున్నాడు. కపిలేశ్వర స్వామి ప్రస్తావన వామన పురాణంలోని వేంకటాచల మహత్యంలో చూడవచ్చు. పూర్వం పాతాళంలో భోగవతి నదిగా పేరొందిన గంగానది తీరంలో కపిల మహాముని శివుని కోసం తపస్సు ఆచరించగా ఆ మహాదేవుడు సంతుష్టుడై ప్రత్యక్షమవుతాడు. కపిల మహర్షి ప్రార్థన మేరకు ముక్కంటి శివలింగ రూపంలో దినదిన ప్రవర్ధమానుడై తిరుమల క్షేత్రంలో స్వయంభువుగా ఆవిర్భవించాడు. ఇలా నానాటికి పెరుగుతున్న శివుణ్ణి అర్చించేందుకు శ్రీమహావిష్ణువు గోపాలుడిగా మారాడు. బ్రహ్మదేవుడు కామధేనువుగా మారి క్షీరధారాలు కురిపించాడు. ఇలా బ్రహ్మ విష్ణువుల ప్రార్థనలు ఫలించి పరమేశ్వరుడు వేంకటాద్రి పర్వత మూలంలో ఇక పెరగకుండా స్థాణువుగా మారిపోయాడు.

కపిల తీర్థం చారిత్రక నేపథ్యం
కపిలతీర్థ క్షేత్రానికి పురాణ ప్రాశస్త్యంతో పాటు చారిత్రక నేపథ్యం కూడా ఉంది. 11 వ శతాబ్దంలో చోళరాజు కింద పనిచేసే కొత్తూరు గ్రామాధికారి మునయదరయ్యన్ తొలిసారిగా కపిలేశ్వర స్వామి ఉనికిని గుర్తించి గర్భాలయంలోని ముఖమండపాలను నిర్మించినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. అలాగే విజయనగర మహారాజులు కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఇతర ఉపాలయాలు
కపిలతీర్థ పుణ్యక్షేత్రంలో గర్భాలయంలో పరమేశ్వరుడు వెలసి ఉండగా ఆ పక్కనే కామాక్షి దేవి కొలువై ఉంటుంది. అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, వినాయకుడు, సోమస్కందమూర్తి, అగస్త్యేశ్వరస్వామి, నాగ ప్రతిష్ఠలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఆలయ ప్రవేశ మార్గంలోనే ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

ఆకట్టుకునే జలపాతం
ఈ క్షేత్రంలో సహజంగా వెలసిన కపిలతీర్థం జలపాతం మరో విశేషం. శేషాద్రి పర్వత సానువుల్లోని అనేక పవిత్ర తీర్థాలు నుంచి జాలువారిన జలపాతాలతో ఈ కపిలతీర్థం ఏర్పడింది. ఏడాది మొత్తం జలధారలతో పవిత్ర కపిలతీర్థం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తుంది.

త్రినేత్రునికి త్రిశూల స్నానం
మహాశివరాత్రి సందర్భంగా కపిలతీర్థంలో 10 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి ఉత్సవం ముక్కంటి త్రిశూల స్నానం. ఎలాగైతే శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారో అలాగే కపిలేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు త్రిశూల స్నానం అనే పవిత్ర క్రతువును నిర్వహిస్తారు. కపిలేశ్వర స్వామి త్రిశూలస్నాన ఉత్సవం ఫిబ్రవరి 17, మంగళవారం రోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 10:30 గంటల వరకు జరుగనుంది.

కమనీయం త్రిశూల స్నానఘట్టం
త్రిశూల స్నానఘట్టంలో భాగంగా పరమ శివుని త్రిశూలానికి కపిల తీర్థంలో స్నానం చేయించడం ఆనవాయితీ! ఈ సందర్భం కపిలేశ్వర స్వామి, కామాక్షి దేవిని ఒక పల్లకి పైన, మరొక పల్లకిలో త్రిశూలాన్ని ఆసీనుల్ని చేసి ఊరేగింపుగా కపిల తీర్థానికి తీసుకెళ్తారు. అనంతరం వేద మంత్రోచ్ఛరణల మధ్య త్రిశూలానికి కపిలతీర్థంలో స్నానం చేయిస్తారు. త్రినేత్రుని ఈ త్రిశూల స్నానం ఘట్టాన్ని కళ్లారా వీక్షించిన వారి పాపాలు తొలగి పునీతులవుతారని విశ్వాసం. మనం కూడా కపిలతీర్థంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలి వెళ్దాం. త్రినేత్రుని త్రిశూల స్నానం కళ్లారా వీక్షించిద్దాం. పాపాలు పోగొట్టుకుని పునీతులమవుదాం.
ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

