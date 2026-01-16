ETV Bharat / spiritual

కనుమను పశువుల పండుగ అని ఎందుకు అంటారు? రైతు జీవితానికి ఆ రోజుకు ఏంటి సంబంధం?

కనుమ పండుగ విశిష్టత ఏంటి? ఎలా జరుపుకోవాలి? పెద్దలు ఏం చెప్పారు?

Kanuma Festival Significance
Kanuma Festival Significance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 2:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kanuma Festival Significance : తెలుగువారి సంప్రదాయం ప్రకారం సంక్రాంతి పండుగను నాలుగు రోజులు జరుపుకుంటారు. అందులో మొదటి రోజు భోగి పండుగా, రెండో రోజు సంక్రాంతిగా, మూడో రోజు కనుమగా, నాలుగో రోజు ముక్కనుమగా జరుపుకోవం ఆనవాయితీ! అందులో కనుమ పండుగ పశువుల పండుగగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కథనంలో కనుమ పండుగను, పశువుల పండుగ అని ఎందుకంటారు? కనుమ పండుగ విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

పశువుల పండుగ
సంక్రాంతి మరుసటి రోజు కనుమ పండుగ. ఇది పశువులను పూజించే పర్వదినం. సాధారణంగా మనం నివసించే ఇంటిని పండుగ రోజున ఎలా శుభ్రం చేసుకుంటామో అదే మాదిరి రైతులు ఈ రోజు ఉదయాన్నే పశువుల పాకను శుభ్రం చేస్తారు. అనంతరం పశువులను శుభ్రంగా కడుగుతారు. వాటి కొమ్ములకు రంగులు వేసి, ముఖానికి కుంకుమ బొట్లు పెడతారు. వాటి మెడలో పూలమాలలు వేసి హారతిచ్చి పూజిస్తారు.

పొంగలి నివేదన
కనుమ రోజు రైతులు తమ ఇంటి పెరట్లో సూర్యునికి అభిముఖంగా పొయ్యి ఏర్పాటు చేసి పాలు పొంగించి పొంగలి వండుతారు. ఈ పొంగలి లో కొంతభాగాన్ని ఇంట్లో దేవతారాధన తరువాత దేవునికి నివేదిస్తారు. మరికొంత భాగాన్ని పశువులకు తినిపిస్తారు. మిగిలిన పొంగలిని తమ పంట పొలాల్లో చల్లుతారు. ఇలా చేయడం వలన వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పంటలు బాగా పండుతాయని విశ్వాసం.

కృతజ్ఞతా చిహ్నంగా
రైతులు వ్యవసాయంలో తమకు తోడునీడగా ఉండే పశువులను కృతజ్ఞతా చిహ్నంగా పూజించడం ఆనవాయితీ! వాటి శ్రమతోనే పంటలు చేతికి అందుతున్నాయని రైతులు పశువుల పట్ల ఆదరాభిమానాలు చూపిస్తారు. కనుమ పండుగ రోజు పశువులతో పాటు వ్యవసాయ పనిముట్లలో ప్రధానమైన నాగలిని కూడా పూజిస్తారు.

గంగిరెద్దుల మేళం
ఇటు పల్లెల్లో అటు పట్టణాలలో కూడా కనుమ రోజు గంగిరెద్దుల మేళం ఇంటింటికి రావడం ఆనవాయితీ! శివుని వాహనమైన వృషభాన్ని ఈ రోజు చక్కగా అలంకరించి సన్నాయి మేళాలతో తిప్పుతూ ప్రతి ఇంటి ముందు విన్యాసాలు చేయిస్తారు. ఈ రోజు గంగిరెద్దుకు నూతన వస్త్రాలు, గ్రాసం సమర్పించి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే ఏడాది మొత్తం సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతారని నమ్మకం.

కనుమ నాడు మినుము కొరకాలి
కనుమ పండుగ రోజు మినుము అంటే మినపప్పు తో చేసిన గారెలు తినాలి అనే సంప్రదాయం అనాదిగా వస్తోంది. శాస్త్రీయంగా చూసినా దట్టమైన మంచు కురిసే ఈ సమయంలో మినుములతో చేసిన పదార్థాలు తినడం శరీరానికి మేలు చేస్తుంది. ఇక మాంసాహార ప్రియులు ఈ రోజు ముక్క తప్పకుండా తినాల్సిందే అంటారు.

కాకి కూడా మునుగుతుంది
తెలుగునాట 'కనుమ రోజు కాకి కూడా మునుగుతుంది' అనే నానుడి ఉంది. అంటే కనుమ పండుగ రోజు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా తల స్నానం చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే కనుమ రోజు కాకి కూడా తల మునిగేలా స్నానం చేస్తుందట! మన పెద్దలు ఏర్పరచిన ప్రతి సంప్రదాయం వెనుక నిగూఢార్ధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

ఊరి పొలిమేర దాటరాదు
సంక్రాంతి పండుగకు ఊరెళ్లిన వారు కనుమ రోజు తిరుగు ప్రయాణం చేయరు. ఈ సందర్భంగానే 'కనుమ రోజు కాకి కూడా కదలదని' నానుడి వచ్చింది. పూర్వం ఒక ఉరి నుంచి ఇంకో ఊరికి ప్రయాణం చేయాలంటే ఎడ్లబండ్లే ఆధారం. చివరకు రైల్వే స్టేషన్, బస్టాండ్ వరకు వెళ్లడానికి కూడా అవే ఆధారం. ఏడాదంతా రైతులకు సహాయంగా ఉంటూ కష్టపడిన పశువులకు ఏడాది ఒక్కరోజైనా విశ్రాంతి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే కనుమ రోజు ప్రయాణాలు చేయవద్దని అంటారు.

కోడిపందాలు
ఇక సంక్రాంతి సందర్భంగా పల్లెటూర్లలో జరిగే కోడిపందాలు గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పుకుంటే అంత మంచిది. సరదాగా, సంప్రదాయంగా మొదలైన ఈ ఆచారం శ్రుతిమించి జూదంగా మారింది. ఇలాంటి వాటిని ఆనందించడంలో తప్పులేదు కానీ, ఇది వ్యసనంగా మారితే ప్రమాదం. సంతోషంగా పండుగ జరుపుకోడానికి వెళ్లి సర్వం కోల్పోయి తిరిగి రావడం బాధాకరం కదా!

దేవుళ్ల వనవిహారం
ఇక కనుమ పండుగ రోజు దేవుళ్లు వనవిహారానికి వెళ్తారు. మేళతాళాలతో దేవుళ్ళ ఉత్సవ విగ్రహాలను వనవిహారానికి తీసుకెళ్తారు. తిరుమల శ్రీనివాసుడి సన్నిధిలో కూడా ఈ రోజు పార్వేట ఉత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. పండుగలు మన సంప్రదాయానికి ప్రతీకలు. పండుగల పేరుతో మనం మాత్రమే ఆనందించడం కాకుండా మన కోసం కష్టపడే మూగజీవులను కూడా ఆదరించడమే కనుమ పండుగలో అంతరార్థం. మానవ జీవనానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉండే పశువుల పట్ల కృతజ్ఞతా భావంతో మెలగడం మన కర్తవ్యం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

KANUMA FESTIVAL RITUALS
KANUMA FESTIVAL SIGNIFICANCE
KANUMA FESTIVAL STORY
KANUMA FESTIVAL SIGNIFICANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.