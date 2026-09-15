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బావిలో వెలసి రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వినాయకుడు! కాణిపాకం ఆలయం వెనక ఉన్న అద్భుత విశేషాలివే!

బావిలో స్వయంభువుగా వెలసిన వరసిద్ధి వినాయకుడు నేటికీ కొంత భాగం నీటిలోనే ఉండటం కాణిపాకం ఆలయ ప్రత్యేకత- ఈ క్షేత్రంలో వినాయకుడి ముందు ప్రమాణం చేస్తే నిజం చెప్పాల్సిందేననే స్థానిక విశ్వాసం

Kanipakam Varasiddhi Vinayaka Temple
కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 4:32 AM IST

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Kanipakam Varasiddhi Vinayaka Temple : అంతులేని రహస్యాలు నిలయం కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయం. కాణిపాకంలో స్వయంభువుగా వెలసిన గణనాథుడు. బావిలో వెలసి రోజురోజుకు పెరిగే వినాయకుడు. సత్య ప్రమాణాలకు నిలయం కాణిపాకం విఘ్నేశ్వర ఆలయం!

కాణిపాకం ఆలయం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ఆలయం. తెలుగు రాష్ట్రాలలో చాలా ప్రాముఖ్యం వున్న క్షేత్రాల్లో కాణిపాకం ఒకటి. ఇక్కడ వినాయకుడ్ని ఎవరూ ప్రతిష్టించలేదు. వినాయకుడు స్వయంగా బావిలో స్వయంభువుగా వెలిసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

స్థల పురాణం
కాణిపాకంలో కొలువు తీరిన వినాయకునికి వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. బావిలో వెలసిన ఈ స్వామి విగ్రహం కొంతభాగం నీటిలోనే మునిగి ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు. ఈ సందర్భంగా అసలు కాణిపాకం అంటే ఏమిటి? ఈ క్షేత్రానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం.

కాణిపాకం అంటే?
కాణిపాకం అంటే వ్యవసాయ భూమిలో ప్రవహిస్తున్న నీరు అని అర్థం. కాణిపాకంలో వ్యవసాయానికి ఎప్పుడూ నీరుంటుంది. పచ్చటి పంటలతో అక్కడి వాతావరణం ఎప్పుడూ హాయిగా వుంటుంది. కానీ కాణిపాకం గుడి వెలసి ఉన్న భూమి ఒకప్పుడు మూగ, గుడ్డి, చెవిటి వారైన ముగ్గురు అన్నదమ్ములకు చెందిన వ్యవసాయభూమి.

నీరు లేక ఎండిన బావి
వేసవికాలంలో ఆ బావిలో నీరు మొత్తం ఎండిపోతాయి. బావిని మరికొంత లోతుగా తవ్వితే నీరు వస్తాయని ఆ అన్నదమ్ములు బావిని తవ్వడం మొదలు పెట్టారు. తవ్వడం మొదలు పెట్టగానే వారి గునపానికి ఏదో రాయి గట్టిగా తగిలిన శబ్దం వినిపిస్తుంది. చూస్తుండగానే రక్తం రావడం మొదలవుతుంది.

వినాయకుని విగ్రహం ప్రత్యక్షం
వెంటనే ఆ అన్నదమ్ములు తవ్వడం ఆపేసి గమనించి చూడగా వారికి ఓ వినాయక విగ్రహం దర్శనమిస్తుంది. వెంటనే వారు భక్తిశ్రద్ధలతో ఆ వినాయకుని పూజించగా వారికి ఉన్న అవిటితనం పోయి మామూలు మనుషులు అవుతారు. ఇదంతా వినాయకుని మహిమగానే భావించిన ఆ గ్రామంలోని వారు అక్కడకు తండోపతండాలుగా తరలి వస్తారు. ఆ రోజు వారు కొట్టిన కొబ్బరికాయల నుంచి వచ్చి నీటితో ఆ బావి మొత్తం నిండిపోయింది. ఈ విధంగా ఈ ప్రాంతానికి కాణిపాకం అనే పేరు వచ్చింది.

ఎండని బావి
ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆ బావి ఎండలేదు. నిరంతరం ఆ బావిలో నీరు ఊరుతూనే ఉంటుంది. ఆనాడు బావిలో దొరికిన వినాయకుని అలాగే ఉంచి ఆలయం నిర్మించి పూజలు జరిపించడం ప్రారంభించారు. ఇప్పటికీ వినాయకుని విగ్రహం కొంతమేర బావిలో ఉండడాన్ని భక్తులు గమనించవచ్చు.

సత్య ప్రమాణాల దేవుడు
కాణిపాకం క్షేత్రంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న పుష్కరిణి ఎంతో మహిమాన్వితమైనదని విశ్వాసం. ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసిన వారు ఎవరైనా సరే, ఎంత భయంకరమైన నేరం చేసినా సరే, వారి నేరాన్ని ఒప్పుకుని తీరాల్సిందే! ఇది కాణిపాకం వినాయకుని మహత్యానికి నిదర్శనమని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఆ నమ్మకంతోనే ఇప్పటికి చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో ఏదైనా తగువులు వచ్చినప్పుడు తప్పు చేసిన వ్యక్తిని ఆలయం ముందున్న నీటిలో స్నానం చేయించి, వినాయకుని ముందు ప్రమాణం చేసి సత్యం చెప్పమంటే అతడు తన తప్పును అంగీకరిస్తారని ప్రసిద్ది. అలా చేయకుంటే వినాయకుడు వారిని శిక్షిస్తారని అక్కడ ప్రజల నమ్మకం. అందుకే కాణిపాకం వినాయకునికి సత్య ప్రమాణాల దేవుడని కూడా పేరుంది.

ఆంగ్లేయులు అంగీకరించిన ప్రమాణాలు
కాణిపాకం ఆలయంలో వినాయకుని సాక్షిగా చేసిన ప్రమాణాలకు బ్రిటిష్ కాలంలో న్యాయస్థానాలలో కూడా ప్రామాణికంగా తీసుకునేవారు.

ఆలయ విశేషాలు
కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుని ఆలయాన్ని 11 వ శతాబ్దంలో చోళరాజు కుళొత్తుంగ మహారాజు నిర్మించినట్టు చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. గర్భాలయంలో బావిలో స్వయంభువుగా వెలసిన శ్రీ వినాయకుడు భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటాడు. శ్రీ వరసిద్ది వినాయకుని ఆలయానికి వాయవ్య దిశలో మరకతంభికా సమేత శ్రీ మణికంటేశ్వర ఆలయం ఉంది. "బ్రహ్మహత్యా పాతక నివృత్తి" కోసం శివుడి ఆజ్ఞ మేరకు ఈ ఆలయం నిర్మించారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ ప్రతిష్టించిన షణ్ముఖ, దుర్గ విగ్రహాలు కూడా దర్శనీయమైనవి.

ఆలయ ప్రాంగణంలో సంచరించే దేవతా సర్పం
ఈ ఆలయంలో ఎప్పుడు ఒక సర్పం తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఎవరికీ అపకారం చేసినట్లు ఇంతవరకు ధాఖలాలు లేవు. అది దేవతా సర్పమని, ఎంతో గొప్ప మహిమ గలదని, ఆ పాము పడగ మీద మణి కుడా దర్శనం ఇస్తూ ఉంటుందని అక్కడి అర్చకులు, భక్తులు చెప్పుతూ ఉంటారు.

శ్రీ వరదరాజ స్వామి వారి ఆలయం
శ్రీ వరసిద్ది వినాయకుని ఆలయానికి తూర్పుగా ఈశాన్య దిశలో శ్రీ వరదరాజ స్వామి వారి ఆలయం ఉంది. పూర్వం జనమేజయుడు సర్పయాగం చేసిన తర్వాత శ్రీ మహా విష్ణువు అతడికి కలలో కనపడి శ్రీ వరదరాజ స్వామి వారి ఆలయాన్ని కట్టించమని అజ్ఞాపించడం చేత దానిని జనమేజయుడు కట్టించాడని అంటారు. అలాగే కాణిపాకంలో ప్రసిద్ధమైన ఆంజనేయ స్వామి గుడి కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం కాణిపాకంలో గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భగా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుని దర్శించడం అత్యంత శుభదాయకం. మనం కూడా శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుని దర్శించి అభీష్టసిద్ధిని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.


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