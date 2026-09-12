వినాయక చవితి నుంచి 21 రోజుల పాటు కాణిపాకంలో బ్రహ్మోత్సవాలు! వరసిద్ధి విఘ్నేశుడు వాహన సేవల షెడ్యూల్ ఇదిగో!
సత్య ప్రమాణాల దేవుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి 2026 వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు- స్వామివారికి వివిధ వాహన సేవలు, రథోత్సవం, తిరుకల్యాణం గురించి కథనం
Published : September 12, 2026 at 6:50 AM IST
Kanipakam Vinayaka Brahmotsavam 2026 : సత్య ప్రమాణాల దేవునిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయంలో ఈ నెల 14 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు. 21 రోజుల పాటు వైభవంగా జరగనున్న ఉత్సవాలు.
విఘ్న వినాయకుడు
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఎలాంటి శుభకార్యం చేయాలన్నా మొదటిగా పూజించేది వినాయకుడ్ని. వినాయకుడిని పూజిస్తే శుభం కలుగుతుందని ప్రజల నమ్మకం. వినాయకుడ్ని తలచుకోగానే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది పవిత్రమైన కాణిపాకం క్షేత్రం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన వినాయక క్షేత్రాల్లో కాణిపాకం ఒకటి. ఇక్కడ వినాయకుడు ప్రతిష్ఠిత గణపతి కాదు. స్వయంభువు వినాయకుడు.
చిత్తూరు జిల్లాలో వెలసిన సత్య ప్రమాణాల దేవుడు
తిరుమల యాత్రకు వెళ్లినవారు తప్పకుండా దర్శించుకునే దేవాలయం కాణిపాకం. ఈ వినాయకుడు రోజురోజుకి పెరిగి భగవంతుని మహిమ ఎటువంటిదో చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ స్వామి బావిలో వెలసి ఉంటాడు. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన కాణిపాకం క్షేత్రం త్వరలో జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది. 21 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ బ్రహ్మోత్సవాల విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్ ఇదిగో!
కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు 2026 సెప్టెంబర్ 14 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. మొత్తం 21 రోజుల పాటు వైభవంగా జరగనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి వివిధ వాహన సేవలు, ప్రత్యేక పూజలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
- సెప్టెంబర్ 14, సోమవారం వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా జరిగే పుష్పకావళ్లు, రాత్రి జరిగే గ్రామోత్సవంతో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి.
- సెప్టెంబర్ 15, మంగళవారం ఉదయం ధ్వజారోహణం, రాత్రి హంస వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు.
- సెప్టెంబర్ 16, బుధవారం రాత్రి బంగారు నెమలి వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 17, గురువారం మూషిక వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 18, శుక్రవారం ఉదయం బంగారు చిన్న శేష వాహన సేవ, రాత్రి బంగారు పెద్ద శేష వాహనాలపై ఊరేగుతూ గణపతి భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు.
- సెప్టెంబర్ 19, శనివారం ఉదయం చిలుక వాహన సేవ, రాత్రి వృషభ వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 20, ఆదివారం గజ వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు.
- సెప్టెంబర్ 21, సోమవారం రోజున బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన రథోత్సవం జరగనుంది.
- సెప్టెంబర్ 22, మంగళవారం పగలు శివాలయంలో శివపార్వతుల భిక్షాండి ఉత్సవం, సాయంత్రం తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం, రాత్రి అశ్వ వాహన సేవ నిర్వహించనున్నారు.
- సెప్టెంబర్ 23, బుధవారం ధ్వజావరోహణం, సాయంత్రం వడాయత్తు ఉత్సవం, రాత్రి ఏకాంత సేవతో ప్రధాన బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలు ముగుస్తాయి. ఇక్కడితో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలలో మొదటి ఘట్టం పూర్తయి మరుసటి రోజు నుంచి రెండో ఘట్టం మొదలవుతుంది.
దేశంలో ఏ ఆలయాల్లో లేని విధంగా కాణిపాకంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన అనంతరం ప్రత్యేక ఉత్సవాలు పేరిట మరో విడత ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 24, గురువారం నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
- సెప్టెంబర్ 24, గురువారం అధికార నంది వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 25, శుక్రవారం రావణబ్రహ్మ వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 26, శనివారం విమానోత్సవ వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు.
- సెప్టెంబర్ 27, ఆదివారం సూర్యప్రభ వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 28, సోమవారం చంద్రప్రభ వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 29, మంగళవారం యాళి వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- సెప్టెంబర్ 30, బుధవారం కల్పవృక్ష వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- అక్టోబర్ 1, గురువారం రోజు పూలంగి సేవ జరుగుతుంది.
- అక్టోబర్ 2, శుక్రవారం కామధేను వాహన సేవ జరుగుతుంది.
- అక్టోబర్ 3, శనివారం పుష్పపల్లకి సేవ నిర్వహిస్తారు.
- అక్టోబర్ 4, ఆదివారం రోజు జరగనున్న తెప్పోత్సవంతో శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయకస్వామి వారి 2026 వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమాలు ముగియనున్నాయి.
కోలాహలంగా కాణిపాక క్షేత్రం
కాణిపాకంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకునికి అంగరంగ వైభవంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను, ప్రత్యేక ఉత్సవాలను చూసేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశం నలుమూలల నుంచి అసంఖ్యాక భక్తులు తరలివస్తారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా స్వామి వారిని ప్రత్యేక ఆభరణాలతో అలంకరిస్తారు. ప్రతిరోజు జరిగే వాహన సేవల్లో కోలాటాలు, చెక్కభజన, ఇతర కార్యక్రమాలతో కాణిపాక క్షేత్రం మొత్తం సందడిగా ఉంటుంది.
నిత్యాన్నదానం
కాణిపాక క్షేత్రంలో ప్రతినిత్యం నిత్యాన్నదానం జరుగుతుంది. ప్రత్యేకించి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదం అందిస్తారు. వినాయక చవితి పండుగను అందరూ ఆనందంగా జరుపుకుని వరసిద్ధి వినాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలకు బయలుదేరి వెళ్దాం. గణనాధుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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