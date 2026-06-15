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జ్వరం నుంచి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల వరకు ఉపశమనం కలిగించే 'జ్వరహరేశ్వరుడు'- విచిత్ర శివ స్వరూపం గురించి తెలుసా?

జ్వర హరేశ్వర ఆలయంలో మూడు ముఖాలు, మూడు కాళ్లతో శివుడు ప్రత్యేక స్వరూపంలో దర్శనం- ఈ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే ఆరోగ్య అనుగ్రహం

Jurahareswarar Temple
Jurahareswarar Temple (ETV)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 2:57 AM IST

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Jurahareswarar Temple : హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం భరించలేని రోగాలు, చికిత్సకు లొంగని మొండి రోగాలు శివుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే తొలగుతాయని విశ్వాసం. పరమేశ్వరుడు లయకారుడు మాత్రమే కాదు రోగహారకుడుగా కూడా పలుచోట్ల పూజలందుకుంటున్నాడు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో పాటు ప్రాణాంతక వ్యాధులు కూడా పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం తో నయమైన ఘటనలు ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. అలాంటిదే ఓ శివ స్వరూపం విష జ్వరాలను సైతం నయం చేస్తుందని విశ్వాసం. జ్వర హరేశ్వరునిగా శివుడు పూజలందుకుంటున్న ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జ్వరహరేశ్వరుని స్వరూపం!
మూడు ముఖాలు, మూడు కాళ్లు! మూడు చేతులు, అగ్నిజ్వాలలు వంటి నేత్రాలు వ్యాధులను నయం చేసే ఈశ్వరుని విచిత్ర రూపమే జ్వర హరేశ్వరుని స్వరూపం. మన దేవాలయాలలోని దైవ స్వరూపాలు కేవలం పూజల కోసమే కాదు, వాటిలో ప్రతి ఒక్కదాని వెనుక అద్భుతమైన వైద్య విజ్ఞానం, లోతైన పురాణ కథలు దాగి ఉన్నాయి. ఆ కోవలోనే, మనలో చాలా మందికి తెలిసే అవకాశం లేని, పరమశివుని అత్యంత విచిత్రమైన ఒక రూపం గురించి తెలుసుకుందాం. ఆ స్వరూపమే "జ్వర హరేశ్వరుడు".

జ్వరహరేశ్వరుని స్వరూపం ఎక్కడ దర్శనమిస్తుంది?
కాంచీపురం లోని పురాతన జ్వర హరేశ్వరాలయంలో మనం ఈ విచిత్ర రూపాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. అంతుచిక్కని జ్వరాలను హరించే వాడు కాబట్టి ఇక్కడ శివుని జ్వర హరేశ్వరుడని అంటారు.

త్రిమూర్తులకు సంకేతంగా మూడు ముఖాలు
జ్వర హరేశ్వరుని స్వరూపం సాధారణ శివ రూపాలకు భిన్నంగా, చూసేవారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. జ్వరహరేశ్వరుని రూపం సృష్టి, స్థితి, లయ కారకులైన త్రిమూర్తులకు ప్రతీకగా ఈ స్వరూపం మూడు ముఖాలు కలిగి ఉంటుంది.

మూడు కాళ్లు: ఆయుర్వేద శాస్త్రం పరికరం మానవ శరీరంలో ఉండే వాత, పిత్త, కఫాలు అనే 'త్రిదోషాలను' సమతుల్యం చేయడాన్ని సూచించడానికి మూడు కాళ్లతో జ్వర హరేశ్వరుని స్వరూపం గోచరిస్తుంది.

మూడు చేతులు: అండపిండ బ్రహ్మాండాలను రక్షించే మహా శక్తికి సంకేతంగా జ్వర హరేశ్వరుని స్వరూపం మూడు చేతులతో దర్శనమిస్తుంది.

అగ్నిజ్వాలల కళ్లు: జ్వర హరేశ్వరుని అగ్ని జ్వాలల వంటి కళ్లు శరీరంలోని హానికరమైన విషాలను దహించివేసే ఆధ్యాత్మిక వేడికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఇలా విభిన్నమైన స్వరూపంతో శివుడు జ్వర హరేశ్వరుడిగా వెలియడానికి వెనుక ఉన్న పురాణగాథను తెలుసుకుందాం.

అసురుడిని అంతం చేసిన అగ్ని స్వరూపం!
పురాణాల ప్రకారం, 'జ్వరాసురుడు' అనే రాక్షసుడు ప్రపంచంలోని జీవులను తీవ్రమైన జ్వరాలతో, వేడితో పీడించేవాడు. అతని బాధలు భరించలేక దేవతలు, మునులు పరమశివుడిని శరణు వేడారు. దయాళుడైన పరమేశ్వరుడు జీవులను కాపాడాలని సంకల్పించి, తన మూడో కంటి నుంచి వెలువడిన అగ్నిజ్వాలను ఒక విచిత్ర రూపంగా మార్చాడు. మూడు ముఖాలు, మూడు కాళ్లతో ఉన్న ఆ రూపమే జ్వర హరేశ్వరుడు. ఆ స్వరూపంలోనే శివుడు జ్వరాసురుడిని వధించి, లోకానికి చల్లదనాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి ప్రసాదించాడు. ఆనాటి నుంచి పరమేశ్వరుడు జ్వర హరేశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

ఆలయ విశేషాలు
తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో జ్వర హరేశ్వరుని ఆలయం ఉంది. ద్రావిడ నిర్మాణ శైలిలో నిర్మించబడిన ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు జ్వర హరేశ్వరుడిగా కొలువుదీరి ఉన్నాడు. ఈ ఆలయాన్ని 8వ శతాబ్దంలో పల్లవ రాజు నరసింహవర్మన్ నిర్మించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ గర్భాలయం అర్ధ వృత్తాకారంలో ఉండడం విశేషం. గర్భాలయం ముందు భాగంలో అర్ధ మండపం, ముఖ మండపం ఉన్నాయి. శివునికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు కొలువై ఉన్నాడు.

జ్వరాలను హరించే పుష్కరిణి
ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న పుష్కరిణిలోని నీటిని తీర్థంగా సేవిస్తే ఎంతటి భయంకరమైన జ్వరాలు కూడా పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంతో హరింపబడతాయని విశ్వాసం.

పూజోత్సవాలు
ప్రతిరోజూ ఆలయంలో నాలుగు సార్లు పూజాదికాలు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి పూజలోను అభిషేకం, అలంకరణ, అర్చన, నైవేద్యం, హారతి ఉంటాయి. సోమవారాలు, ప్రదోష సమయాల్లో, మాస శివరాత్రి రోజు ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. మహాశివరాత్రి, కార్తిక మాసాల్లో విశేష పూజలు జరుగుతాయి.

వేడినీటి అభిషేకం, చారన్నం నైవేద్యం
జ్వరహరేశ్వరునికి నిత్యం జరిగే అభిషేకంలో భాగంగా వేడినీళ్లతో అభిషేకం చేయడం విశేషం. అలాగే స్వామికి మిరియాల చారు అన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించడం ఆనవాయితీ. జ్వరం, నయం కాని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఇక్కడికి వచ్చి స్వామిని దర్శించి, ప్రసాదం స్వీకరించి మొక్కుకుంటే, వారి వ్యాధులు వెంటనే నయమవుతాయని భక్తుల అచంచల విశ్వాసం!

జ్వర హరేశ్వరుని తత్వం వెనుక ఉన్న ఆయుర్వేద వైద్య తత్వశాస్త్రం
ఆయుర్వేద వైద్య సిద్ధాంత తత్వం ప్రకారం, మానవ శరీరం వాతము, పిత్తము, కఫము అనే మూడు మూల ధాతువుల ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. వీటిలో ఏ ఒక్కటి ఎక్కువైనా లేదా తక్కువైనా శరీరానికి జ్వరం వస్తుంది. ఈశ్వరుని ఈ మూడు కాళ్ల జ్వర హరేశ్వరుని రూపం మన శరీరంలోని త్రిదోషాలు నియంత్రించి, ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుస్తుందనే గొప్ప సత్యాన్ని మన పూర్వీకులు ఈ విచిత్ర రూపం ద్వారా మనకు తెలియజేశారు.

మన ఆలయాల్లో వెలసి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక స్వరూపాల వెనుక దాగి ఉన్న ఇటువంటి రహస్యాలను, సూత్రాలను గ్రహించి భక్తితో పూజిద్దాం! జ్వర హరేశ్వరుని దర్శనంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుదాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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