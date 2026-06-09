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వర్షాలను కురిపించే నాగదేవుడు- శ్రీకృష్ణుడే నియమించిన వర్షాధిపతి ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా?

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కమ్రూ నాగ్ ఆలయం- వర్షాల దేవుడిగా పూజలందుకునే అరుదైన క్షేత్రం- మహాభారత కాలం నాటి యక్ష యోధుడిని శ్రీకృష్ణుడు వర్షాధిపతిగా నియమించాడనే విశ్వాసం

Kamrunag Temple in Himalayas
Kamrunag Temple in Himalayas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 2:49 AM IST

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Kamrunag Temple in Himalayas : సాధారణంగా మన పురాణాల ప్రకారం ఇంద్రుని వర్షాలకు అధిపతిగా భావిస్తారు. ఇంద్రుని అనుగ్రహం ఉంటేనే వర్షాలు బాగా కురుస్తాయని, పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయని విశ్వాసం. కానీ హిమాలయాల్లో మహాభారత కాలం నాటి పరాక్రమవంతుడైన వీరుని సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే వర్షాలకు అధిపతిగా నియమించాడని చెబుతారు. ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు, ప్రకృతి సౌందర్యాలు మేళవింపుతో వెలసిన కమ్రూ నాగ్ ఆలయంలో ఈ వర్షాధిపతి నాగదేవుడు వెలసి ఉన్నాడు. ఈ ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆధ్యాత్మికత ప్రకృతి అద్భుత సంగమం కమ్రూ నాగ్ ఆలయం!
హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి జిల్లాకు చెందిన ఎత్తైన, రహస్యమైన కొండల మధ్య వెలసిన కమ్రూ నాగ్ ఆలయం దైవభక్తి, దైవ రహస్యం, ప్రకృతి యొక్క అద్భుత సంగమంగా పరిగణించబడుతుంది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3334 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ఆలయం, దట్టమైన దేవదారు అడవులు, పవిత్రమైన సరస్సు మధ్య వెలసి ఉంది. కొండల్లో, గుట్టలో అత్యంత ప్రయాసతో కూడిన ప్రయాణం చేసి ఈ ఆలయానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. పర్వతారోహకులు, సాహసయాత్రలపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎక్కువగా ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. ప్రశాంతతకు నిలయమైన ఈ ప్రదేశంలో కొంతకాలం, ధ్యానం తపస్సు చేసుకోవడానికి పలువురు ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఈ ఆలయంలో వెలసిన దేవుణ్ణి వర్షాల దేవుడని అంటారు.

వర్షాల దేవుడు
కమ్రూ నాగ్ దేవుడిని హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో వర్షాల దేవుడుగా పూజిస్తారు. వర్షాలు పడనప్పుడు లేదా కరువు లాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు, కమ్రూ నాగ్ దేవుడిని ప్రార్థిస్తే ఆయన కృపతో వర్షాలు కురుస్తాయని స్థానికుల నమ్మకం. రైతులు ముఖ్యంగా ఈ దైవాన్ని తమ పంటల రక్షక దైవంగా భావించి పూజిస్తారు.

పౌరాణిక నేపథ్యం
వ్యాస మహర్షి రచించిన మహాభారతంలో ఈ ఆలయం ప్రస్తావన ఉంది. పౌరాణిక విశ్వాసం ప్రకారం కమ్రూ నాగ్ దేవుడు మహాభారత కాలం నాటి అత్యంత శక్తివంతమైన యక్ష యోధుడైన 'రత్నయక్ష' రూపమని అంటారు. మహాభారత యుద్ధ ఫలితాన్ని మార్చగలంతటి పరాక్రమవంతుడు ఈ దేవుడని విశ్వాసం. శ్రీకృష్ణుడు ఆయన శక్తిని, తపస్సును చూసి ఆయనను దేవతా రూపంలో ప్రతిష్ఠించారని, తదనంతర కాలంలో ఆయన నాగదేవతగా, వర్షాల దేవుడిగా ప్రసిద్ధి చెందారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ విశేషాలు
గర్భాలయంలో వెలసిన కమ్రూ నాగ్ దేవుడు లోహ విగ్రహంగా వెలసి పూజలందుకుంటున్నాడు. కమ్రూ నాగ్ దేవుడు రాజసం ఉట్టిపడే ఆసనంపై కొలువై కనిపిస్తారు. స్థానిక నమ్మకం ప్రకారం కమ్రూ నాగ్ స్వ రూపం శక్తి, న్యాయం, రక్షణ, సమృద్ధికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో కమ్రూ నాగ్ దేవుని పూజిస్తే, ఆ పూజలు తప్పకుండా ఫలిస్తాయని విశ్వాసం. అంతేకాదు కమ్రూ నాగ్ దేవుడు భక్తుల ప్రార్ధనలు ఖచ్చితంగా ఆలకిస్తారని, అన్యాయం చేసేవారిని శిక్షిస్తారని భక్తులు నమ్ముతారు.

రహస్యాల నిలయం - కమ్రూ నాగ్ సరస్సు
ఈ ఆలయంలోని కమ్రూ నాగ్ సరస్సు ఎన్నో రహస్యాలు నిలయం. శతాబ్దాలుగా భక్తులు ఇక్కడ బంగారం, వెండి, ఆభరణాలు, నాణేలు, ధనం సమర్పిస్తూ వస్తున్నారు. ఇదంతా దేవుని ఆస్తి అని, దీనిని సరస్సు నుంచి బయటకు తీయడం అరిష్టమని నమ్ముతారు. జానపద కథల ప్రకారం, ఈ సరస్సు లోపల నేటికీ కోట్ల విలువైన నిధి దాగి ఉందని విశ్వసిస్తారు. అయితే ఆ నిధిని బయటకు తీయడానికి కానీ, స్వాధీనం చేసుకోవడానికి కానీ ఇప్పటివరకు ఎవరూ సాహసించలేదు.

వార్షిక ఉత్సవం
ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో ఇక్కడ భారీ మేళా పేరిట ఒక జాతర నిర్వహిస్తారు. దీనికి హిమాచల్‌ రాష్ట్రంతో పాటు దూరప్రాంతాల నుంచి కూడా వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ జాతర సందర్భంగా ఢోలు, నగారాల ధ్వనులతో, దేవతా రథాలు, సాంప్రదాయ నృత్యాలు భక్తిభావంతో ఇక్కడి వాతావరణమంతా దివ్యంగా మారుతుంది. ఆ సమయంలో భక్తులు అనిర్వచనీయమైన అనుభూతికి లోనవుతారు. దట్టమైన మేఘాలు, పర్వతాల మధ్య ఉన్న ఈ ప్రదేశం సాక్షాత్తూ ఆ దేవ దేవుడే ఇక్కడ నివసిస్తున్నాడా అనే అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

ప్రాచీన సంస్కృతికి సజీవ సాక్ష్యం
కమ్రూ నాగ్ ఆలయం కేవలం ఒక పుణ్యక్షేత్రం మాత్రమే కాదు, హిమాచల్ యొక్క ప్రాచీన దేవతా సంస్కృతికి, లోక విశ్వాసానికి, సనాతన సంప్రదాయానికి సజీవ ప్రతీక. ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి భక్తుడు ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని దర్శించిన మధురానుభూతిని, భక్తి విశ్వాసాలను, అంతుచిక్కని రహస్యాలకు సంబంధించిన అద్భుతమైన అనుభూతిని తనతో తీసుకు వెళ్తాడు.

మనం కూడా కమ్రూ నాగ్ ఆలయాన్ని సందర్శించి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ప్రార్ధిద్దాం. జై కమ్రూ నాగ్ దేవ్

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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