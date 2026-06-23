సాధారణ మహిళల్లాగానే అమ్మవారికీ నెలసరి! - కామాఖ్యాదేవి ఆలయం విశిష్టత!
- అసోం రాష్ట్రంలోని గువాహటిలో కామాఖ్యాదేవి ఆలయం - అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న పుణ్యక్షేత్రం
Published : June 23, 2026 at 11:27 AM IST
Kamakhya Temple Guwahati : జగన్మాత అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు ఎంతో పవర్ ఫుల్. వాటిల్లో అసోం రాష్ట్రంలోని గువాహటిలో ఉన్న కామాఖ్యాదేవి ఆలయం ఒకటి. ఇక్కడ కామేశ్వరిగా పూజలు అందుకునే ఈ శక్తిస్వరూపిణి.. యోని రూపంలో దర్శనమిస్తుంది! ఇదే ఇక్కడి అమ్మవారి ప్రత్యేకత. ప్రతీఏటా ఇక్కడ నిర్వహించే "అంబుబాచీ మేళా" ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ ఆలయంలో ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు ఉన్నాయి. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బ్రహ్మపుత్ర తీరాన :
ఈ ఆలయం ప్రఖ్యాత నది బ్రహ్మపుత్ర తీరంలో, నీలాచల పర్వతాల మధ్యలో ఉంది. ప్రకృతి నడుమ దీన్ని "నాగర" శైలిలో నిర్మించారు. ఈ ఆలయాన్ని మన్మథుడు నిర్మించాడని చెబుతారు. ప్రతీఏటా జూన్లో "అంబుబాచీ మేళా" నాలుగు రోజులపాటు వైభవంగా సాగుతుంది. ఎందరో సాధువులతోపాటు సామాన్య భక్తులు కూడా హాజరవుతారు. "అంబు" అంటే నీరు. "బాచీ" అంటే పారడం అని అర్థం.
అమ్మవారికి నెలసరి!
ఈ ఆలయంలో కొలువైన అమ్మవారికి, సాధారణ మహిళల మాదిరిగానే నెలసరి వస్తుందని నమ్ముతారు. అందుకే, అంబుబాచీ మేళా జరిగే నాలుగు రోజుల్లో మూడు రోజులపాటు ఆలయం మూసేస్తారు. అంతేకాదు, ఒక తెల్లని వస్త్రాన్ని అమ్మవారి విగ్రహానికి చుడతారు. నాలుగోరోజున ఆలయం తలుపులు తెరుస్తారు. అప్పుడు చూస్తే ఆ తెల్లటి వస్త్రం రక్తంతో తడిసిముద్దైపోయి కనిపిస్తుందట! అంతేకాదు, ఈ సమయంలో బ్రహ్మపుత్ర నది సైతం ఎరుపు రంగులో ప్రవహిస్తుందట! అప్పుడు పూజారులు గుడిని శుభ్రం చేసి, అమ్మవారిని పూజించిన తర్వాత భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. ఆ వస్త్రాన్ని సన్నటి ముక్కలుగా చేసి భక్తులకు పంచుతారు! ఈ నాలుగో రోజున అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయనే నమ్ముతారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మేళాలో పాల్గొనడానికి సుమారు 30 లక్షలమంది భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ నాలుగురోజుల్లో స్థానికులు ఎంతో నిష్టతో ఉంటారు. ప్రధానంగా ఆ 3 రోజులపాటు తమ ఇళ్లలో నిత్యపూజలు బంద్ చేస్తారు. చివరకు రైతులు కూడా భూములు దున్నడం వంటి వ్యవసాయ పనులు ఆపేస్తారు. మరుసటిరోజు నివాసాలను శుభ్రం చేసుకొని, అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పిస్తారు.
ఈ నాలుగు రోజుల్లోనే కాకుండా దీపావళి, దసరా, సంక్రాంతి, శివరాత్రి పర్వదినాల సమయాల్లోనూ వైభవంగా పూజలు చేస్తారు. ఈ ఆలయంలో నిర్వహించే కన్యాపూజ, మానసపూజను చూసి తీరాల్సిందేనని చెబుతారు.
ఆలయ పురాణం :
దక్షుడు యాగం తలపెట్టి, కుమార్తె గౌరీదేవిని, అల్లుడు శంకరుడిని ఆహ్వానించలేదట. అయినప్పటికీ సతీదేవి, ఆ యజ్ఞానికి వెళ్తుంది. తనను, శంకరుడిని తండ్రి అవమానించడంతో అగ్నికి ఆహుతి అవుతుంది. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ప్రళయ ఆగ్రహంతో సతీదేవి దేహాన్ని మోసుకెళ్తూ తాండవం చేస్తాడు. అప్పుడు ముల్లోకాలు కంపించిపోతాయి. దీంతో, దేవతలు విష్ణుమూర్తిని శరణు వేడతారు. ఆ సమయంలో శ్రీహరి సుదర్శన చక్రంతో దేవి శరీరాన్ని ఖండిస్తాడు. ఆ దేహంలోని భాగాలు పలుచోట్ల పడ్డాయి. అవే శక్తిపీఠాలుగా అవతరించాయని పురాణోక్తి. ఆ భాగాల్లో అమ్మవారి యోని ఇక్కడ పడిందట. అందుకే ఈ ఇక్కడ అమ్మవారు యోని రూపంలో దర్శనమిస్తారని చెబుతారు.
ఈ క్రమంలో ఓసారి మన్మథుడు పరమేశ్వరుడి శాపానికి గురయ్యాడట. రతీదేవీ ఆవేదన చూసి శివుడు శాపాన్ని ఉపసంహరించుకున్నప్పటికీ, మన్మథుడికి గత సౌందర్యం ఇవ్వలేదట. దాంతో రతీమన్మథులు మరోసారి శివయ్యను శరణువేడారు. అప్పుడు ఈ చోటుకు వచ్చి అమ్మవారిని పూజించాలని సూచించాడట. మన్మథుడు అదేవిధంగా చేసి గత వైభవం పొందాడట. అప్పుడే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడనేది ప్రచారంలో ఉన్న కథ. ఆ తర్వాత కాలంలో ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన బిశ్వసింగ అనే రాజు ఈ గుడిని పునర్నిర్మించడం మొదలు పెడితే, ఆయన వారసుడు నర నారాయణ్ పూర్తి చేశాడట.
ఎలా వెళ్లాలి?
ఈ ఆలయం గువాహటి నుంచి సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. గుడికి చేరుకునేందుకు ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. విమానంలో వెళ్లే భక్తులు గువాహటి విమానాశ్రయంలో దిగుతారు. రైల్లో ప్రయాణించేవారు కామాఖ్య జంక్షన్లో దిగితే సరిపోతుంది. కేవలం ఇరవై నిమిషాల జర్నీతో ఆలయానికి చేరుకుంటారు.