కామద ఏకాదశి విశిష్టత- విష్ణుమూర్తిని ఇలా పూజిస్తే- గురు దోషాలు పోవడం ఖాయం!

ఈ పవిత్ర ఏకాదశి తిథి రోజు చేసే పూజతో గురు దోషం తొలగి సుఖసంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం!

Published : March 29, 2026 at 4:00 AM IST

Kamada Ekadashi 2026 : హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఏకాదశి తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఒక ఏడాదిలో వచ్చే 24 ఏకాదశులు కూడా విశిష్టమైనవే! ఏకాదశి తిథి శ్రీమన్నారాయణునికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనది. పురాణ పురుషులు మొదలుకొని, మహర్షులు, రాజులు ఎందరో ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి మోక్షాన్ని పొందినట్లుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతినెలా శుక్ల పక్షంలో, కృష్ణ పక్షంలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ప్రతి ఏకాదశి వెనుక ఒక పురాణగాథ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశిని ఇష్టకామ్యాలు సిద్ధింపజేసే కామద ఏకాదశిగా వ్యవహరిస్తారు. కామద ఏకాదశి వెనుక ఉన్న పురాణగాథ ఏమిటి? పూర్వం ఈ వ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించారు? వ్రత ఫలం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కామద ఏకాదశి విశిష్టత
చైత్ర మాసంలో ఉగాది పండగ తర్వాత వచ్చే తొలి ఏకాదశికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. చైత్ర మాసంలోని శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని కామద ఏకాదశి అంటారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం భక్తిశ్రద్ధలతో కామద ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి, విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తే, జీవితంలో కోరుకున్న కోర్కెలు నెరవేరతాయని, దుఃఖాలు, దారిద్ర బాధలు తొలగిపోయి, సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం కామద ఏకాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది, ఆ రోజు పూజ చేయడానికి శుభ సమయం ఏమిటి, పూజా విధానం, ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం.

కామద ఏకాదశి ఎప్పుడు?
మార్చి 29, ఆదివారం చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి రోజునే కామద ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఏకాదశి పూజకు ఉదయం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు శుభ సమయం.

'కామద' ఏకాదశి అంటే?
కామదా అనే పదం సంస్కృతం నుంచి వచ్చింది. 'కామ' అంటే కోరికలు, 'ద' అంటే ప్రసాదించడం అని, కామద అంటే కోరిన కోర్కెలు ప్రసాదించే ఏకాదశి కాబట్టి ఈ ఏకాదశికి కామద ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది.

కామద ఏకాదశి పూజా విధానం
కామద ఏకాదశి రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి శుచియై ఇళ్లు, వాకిళ్లు, పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ముందుగా దేవుని సమక్షంలో ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని సంకల్పం చేసుకోవాలి. పూజామందిరంలో ఒక పీటకు పసుపు రాసి, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి దాని మీద విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి. ఆ తర్వాత ఆవునెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని పసుపు రంగు పూలతో, తులసి మాలతో అలంకరించాలి.

పంచామృతాభిషేకం
విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి. అనంతరం శుభ్రమైన పత్తితో తయారైన నూతన వస్త్రం, చందనం, యజ్ఞోపవీతం సమర్పించాలి. విష్ణు సహస్రనామాలు భక్తిశ్రద్ధలతో పఠించాలి. శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన చక్రపొంగలి, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, బూందీ లడ్డు వంటి ప్రసాదాలను నివేదించాలి. కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. చివరగా కామద ఏకాదశి కథను వినడం లేదా చదవడం చేయాలి.

దేవాలయాల్లో పూజ
సాయం సంధ్యా సమయంలో తిరిగి స్నానం చేసి ఇంట్లో దీపారాధన చేసుకుని సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్లి భజన, కీర్తనలతో సత్కాలక్షేపం చేయాలి. విష్ణువు ప్రసాదంగా పాలు, పళ్లు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు.

ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజు ద్వాదశి పారణ తప్పకుండా చేయాలి. నిత్య నైమిత్తిక పూజాదికాలు ముగించుకుని శ్రీ మహావిష్ణువు మహా నైవేద్యం సమర్పించాలి. ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. అనంతరం భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.

ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
కామద ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఈ రోజు పూర్తి ఉపవాసం ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పాలు, పండ్లు వంటి సాత్విక ఆహారం తీసుకోవచ్చు. ద్వాదశి రోజు చేసే భోజనంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి, మద్య మాంసాలు తీసుకోకూడదు. బ్రహ్మచర్యం విధిగా పాటించాలి.

ఏకాదశి వ్రత ఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో కామద ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే జాతకంలో గురు దోషం తొలగి ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగు పడతాయని శాస్త్ర వచనం. పురాణ పురుషులెందరో కామద ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి అభీష్టసిద్ధి పొందినట్లు తెలుస్తోంది. మహిమాన్వితమైన ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరించి సకల శుభాలు పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

KAMADA EKADASHI SIGNIFICANCE
IMPORTANCE OF KAMADA EKADASHI
KAMADA EKADASHI DATE AND TIME
WHAT IS KAMADA EKADASHI
