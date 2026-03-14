వెంకన్న పుష్పయాగం విశిష్టత- కనులారా వీక్షిస్తే పాపాలు తొలగి సకల శుభాలు చేకూరుతాయి!

శీఘ్ర వివాహం కోసం భక్తులు దర్శించే శ్రీనివాస మంగాపురం ప్రాముఖ్యం- కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి పుష్పయాగం విశేషాలు

Published : March 14, 2026 at 4:32 AM IST

Kalyana Venkateswara Swamy Pushpayagam : టెంపుల్ సిటీగా పేరొందిన తిరుపతి సమీపంలో వెలసివున్న శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రతి ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం వైభవంగా పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత కల్యాణ వేంకటేశ్వరునికి వివిధ రకాల పవిత్ర పుష్పాలతో ప్రత్యేక అభిషేకం, పూజలు జరుపుతారు. బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం జరిగే ఈ యాగం ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి రక్షణ కోసం, లోక కల్యాణం కోసం జరుపుతారని ప్రతీతి. మార్చి 15, ఆదివారం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిని పుష్పయాగం జరుగనున్న సందర్భంగా కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలు, పుష్పయాగ వైభవం గురించి తెలుసుకుందాం.

కల్యాణ శ్రీనివాసుడు
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల కొండ దిగువున, తిరుపతి నుంచి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీనివాస మంగాపురంలో వెలసి ఉంది. ఇక్కడ శ్రీనివాసుడు కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు.

శ్రీనివాస మంగాపురం చరిత్ర
భారతీయ సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం జరిగిన తరువాత నూతన దంపతులు ఆరు మాసాల పాటు కొండ ఎక్కరాదనే నియమం ఉంది. ఈ నియమాన్ని అనుసరించి నారాయణవనంలో పద్మావతి దేవిని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత, శ్రీనివాసుడు అగస్త్య మహర్షి సలహా మేరకు శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఆరు నెలల పాటు పద్మావతి అమ్మవారితో కలిసి నివసించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ విశేషాలు
అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయాన్ని 16వ శతాబ్దంలో తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల మనుమడైన తాళ్లపాక చిన తిరుమలయ్య పునరుద్ధరించినట్లుగా ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ కొలువై ఉన్న స్వామిని "కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి" అని పిలుస్తారు. తిరుమలలో జరిగే అన్ని పూజాదికాలు ఇక్కడ కూడా జరుగుతాయి. తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినట్టే, ఇక్కడ కూడా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి.

ఆలయ విశిష్టత
ఏ కారణం చేతనైన వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారు శ్రీనివాసమంగాపురంలో కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామికి కల్యాణం జరిపిస్తే స్వామి అనుగ్రహంతో ఏడాది తిరిగేలోపే కల్యాణం జరుగుతుందని విశ్వాసం. వివాహం కావలసిన వారికి ఇక్కడ స్వామి పాదాల వద్ద ఉంచి పూజించిన కంకణాలు ఇస్తారు. ఈ కంకణాలు ధరించిన వారికి శీఘ్రంగా కల్యాణం జరుగుతుంది.

బ్రహ్మోత్సవ వైభవం
ప్రతి ఏడాది కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. అనంతరం పుష్పయాగం కూడా జరుగుతుంది. మార్చి 15, ఆదివారం రోజు కల్యాణ శ్రీనివాసునికి పుష్పయాగం జరుగనుంది. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి పుష్పయాగం విశిష్టత తెలుసుకుందాం.

కోనేటిరాయునికి పుష్పాంజలి
శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణం వేంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రతి ఏడాది పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. వేంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో అర్చక పరిచారకులు వల్ల కానీ, అధికార అనధికారులు వల్ల కానీ, భక్తుల వల్ల కానీ తెలిసీ తెలియక ఏవైనా లోపాలు జరిగి ఉంటే వాటికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఈ పుష్పయాగం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ పుష్పయాగం నిర్వహణ వల్ల సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

కమనీయం శ్రీనివాసుని పుష్పయాగం
శ్రీనివాసునికి జరిగే పుష్పయాగం చూడడానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు. అత్యంత కమనీయంగా జరిగే ఈ పుష్పయాగంలో ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం జరిగే పుష్పయాగంలో తులసి, చామంతి, గన్నేరు, మొగలి, మల్లె, జాజి, సంపంగి, గులాబీ, కలువలు వంటి పలు రకాల పుష్పాలతో స్వామివారికి అభిషేకం పుష్పాభిషేకం జరుగుతుంది.

సర్వ శుభప్రదం
ఈ పుష్పయాగాన్ని కనులారా వీక్షించడం వల్ల పాపాలు తొలగి సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. మార్చి 15, ఆదివారం జరగనున్న శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి పుష్పయాగాన్ని వీక్షించడానికి మనం కూడా తరలి వెళ్దాం. స్వామి వారి అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

