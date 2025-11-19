పాండవుల పాపవిమోచన యాత్రలో చివరి అడుగు- ఎందుకు భక్తులు తప్పకుండా కల్పేశ్వర్ను దర్శించాలనుకుంటారు?
కల్పేశ్వర్ క్షేత్ర దర్శనం పరమ పవిత్రం!
Published : November 19, 2025 at 2:42 AM IST
Kalpeshwar Mahadev Temple Significance : పంచ కేదార క్షేత్రాలు ఉత్తరాఖండ్లోని గర్వాల్ ప్రాంతంలో వెలసిన పవిత్ర శైవ క్షేత్రాలు. పంచ కేదారాల దర్శనంతో మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం. పాండవులు ప్రతిష్టించిన పంచ కేదారాల్లో చివరిది కల్పేశ్వర్. ఈ కథనంలోకల్పేశ్వర్ ఎక్కడుంది? కల్పేశ్వర్ క్షేత్రానికి ఎలా చేరుకోవాలి? ఏ సమయంలో కల్పేశ్వర్ దర్శించవచ్చు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కల్పేశ్వర్ ఎక్కడుంది?
ఉత్తరాఖండ్లోని గర్వాల్ ప్రాంతంలో చమోలిలోని హెలాంగ్ గ్రామం నుంచి దాదాపు 30 కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఒక చిన్న గుహలాగా కనిపించే ఈ ఆలయం సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 2200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. కల్పేశ్వర్ చేరుకోడానికి ఉగ్రమ్ లోయ మీదుగా 2 కిలోమీటర్లు ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
స్థల పురాణం
శివుని శరీర భాగాలు పడిన పవిత్ర ప్రదేశాలు పంచ కేదారాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. పంచ కేదారాలలో అయిదవది, చివరిది కల్పేశ్వర్! ఈ ప్రదేశంలో శివుని జటాజూటం అంటే,శిరోజాలు పడ్డాయని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అందుకే ఇక్కడ శివుని జటేశ్వర్ అని జటాధర్ అని పిలుస్తారు. ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో ఒక కల్పవృక్షం ఉండేదని, దుర్వాస మహర్షి ఆ చెట్టు కిందనే తపస్సు చేసాడని తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
కల్పేశ్వర్ ఆలయంలో ఆదిశంకరాచార్యుల శిష్యులే పూజలు నిర్వహించడం విశేషం. గర్భాలయంలో శివుని జటాజూటం పూజలందుకోవడం విశేషం. పంచ కేదారాల్లో తక్కిన నాలుగు ఆలయాల్లా కాకుండా కల్పేశ్వర్ ఏడాది మొత్తం భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. గతంలో ట్రెక్కింగు ద్వారా కల్పేశ్వర్ ఆలయానికి చేరుకోవాల్సి ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం ఆలయం సమీపం వరకు వాహనాలు వెళ్లే సౌకర్యం ఉంది. కేవలం 2 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
కల్పేశ్వర్ ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలి?
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని హరిద్వార్ బేస్ పాయింట్ నుంచి బస్సు, లేదా కారులో రోడ్డు మార్గంలో 243 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న హెలాంగ్ గ్రామానికి చేరుకోవాలి. అక్కడ నుంచి స్థానికంగా ఉన్న ప్రయివేటు వాహనాలలో కొంతదూరం ప్రయాణించి ఉర్గం లోయకు చేరుకోవాలి. ఉర్గం నుంచి కేవలం 2 కి.మీ దూరంలో ఉన్న కల్పేశ్వర్ ఆలయానికి ట్రెక్కింగ్ ద్వారా చేరుకోవచ్చు.
పంచ కేదారాల దర్శనం ఇలా సంపూర్ణం
పంచ కేదారాలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో దర్శించాల్సి ఉంటుంది. పంచ కేదారాల యాత్రను మొదటగా బేస్ పాయింట్ అయిన హరిద్వార్ నుంచి కానీ, రిషీకేశ్ నుంచి కానీ యాత్రను ప్రారంభించాలి. హరిద్వార్ లేదా రిషీకేశ్ నుంచి బయల్దేరిన యాత్రికులు ముందుగా గౌరీకుండ్ చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి ముందుగా కేదార్నాథ్ చేరుకోవాలి. కేదారనాథుని దర్శించుకున్నాక మధ్య మహేశ్వర్ ఆలయానికి రాన్సీ మీదుగా ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. మధ్య మహేశ్వరుని దర్శించుకున్నాక తుంగనాథ్ కు కూడా ట్రెక్కింగ్ ద్వారానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం అత్యంత క్లిష్టమైన రుద్రనాథ్ యాత్ర మొదలవుతుంది. ఎంతో సాహసోపేతమైన ఈ యాత్రలో అడుగడుగునా ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఎన్నో కష్టనష్టాలకు ఓర్చి రుద్రనాథుని దర్శించుకున్న తరువాత చివరిదైన కల్పేశ్వర్ యాత్ర సునాయాసంగా పూర్తవుతుంది.
బద్రీనాథ్ దర్శనంతో యాత్ర సంపూర్ణం
పంచ కేదారాలు దర్శించుకున్నాక చివరగా బద్రీనాథ్ దర్శించాలి. అప్పుడే పంచ కేదారాల యాత్ర సంపూర్ణం అవుతుందని అంటారు. లేకుంటే ఎంత కష్టపడి పంచ కేదారాలను దర్శించినా బద్రీనాథ్ దర్శించక పోతే పంచ కేదారాల యాత్ర అసంపూర్ణం అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మహాదేవునిపై అచంచల భక్తి విశ్వాసాలతో పంచ కేదారాలను దర్శించిన భక్తులు చివరగా బద్రినాథుని దర్శనం చేసుకొని ఎన్నో అనుభవాలు, అనుభూతులతో తమ జన్మ ధన్యం అయినట్లుగా భావిస్తారు. పవిత్ర కార్తిక మాసంలో పంచ కేదారాల గురించి చదివినా విన్నా దర్శించిన ఫలం దక్కుతుందని శాస్త్రవచనం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.