పూజలో కలశాన్ని ఎందుకు ప్రతిష్ఠిస్తారు? త్రిమూర్తుల నివాసంగా భావించే కలశం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థం ఇదే!
హిందూ పూజలు, వ్రతాలు, శుభకార్యాల్లో కలశ స్థాపనకు ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం- త్రిమూర్తుల స్వరూపంగా భావించే కలశం- కొబ్బరికాయ, మామిడాకులతో కలశాన్ని అలంకరించడం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక భావం
Published : July 23, 2026 at 2:43 AM IST
Kalasam Significance in Hindu Pujas : హిందూ పూజలు, వ్రతాలలో కలశానికి అత్యంత పవిత్రమైన, విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. సకల దేవతలను, సానుకూల శక్తులను పూజా స్థలానికి ఆహ్వానించడానికి కలశ స్థాపన చేస్తారు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పూజలు, వ్రతాలు నిర్విఘ్నంగా జరగడం కోసం కలశాన్ని ఆరాధిస్తారు. అసలు శుభకార్యాల్లో, పూజలు, వ్రతాల్లో కలశాన్ని ఆరాధించడంలో ఉన్న అంతరార్థం ఏంటి, కలశం విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
త్రిమూర్తుల నివాసం
పూజా కార్యక్రమాల్లో కలశ స్థాపన అనేది సకల దేవతలను ఆహ్వానించడానికి సంకేతం. హిందూ సంప్రదాయంలో ఏ పూజ చేసినా, ఏ శుభకార్యం జరిగినా కలశం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. కలశం ఉంటేనే ఆ పూజకు ఒక ప్రత్యేకమైన పవిత్రత వస్తుంది. కలశం విశ్వానికి, సృష్టికి చిహ్నం.
త్రిమూర్తుల నివాసం
"కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రః సమాశ్రితః |మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః అని మన పురాణాలలో వివరించి ఉంది. అంటే కలశం ముఖంలో విష్ణువు, కంఠంలో రుద్రుడు, మూలభాగం అంటే అడుగున బ్రహ్మ దేవుడు, కలశం మధ్యలో మాతృగణాలు కొలువై ఉంటారని శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే కలశాన్ని త్రిమూర్తుల స్వరూపంగా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు పేర్కొంటున్నాయి.
గంగేచ యమునే చైవ
పూజ ఏదైనా ఆరంభంలో కలశాన్ని స్థాపించిన అందులో జలాన్ని నింపడం సంప్రదాయం. కలశంలో ఉండే నీరు విశ్వానికి, ప్రాణాధారానికి ప్రతీక. కలశంలో నింపే జలం గంగాజలంతో సమానమైన పవిత్రత కలిగి ఉంటాయి. అందుకే కలశంలో నీరు పోసేటప్పుడు "గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ |నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు" అనే మంత్రాన్ని జపించాలి. దీనర్ధం ఏమిటంటే ఓ పవిత్ర నదులైన గంగా, యమునా, గోదావరి, సరస్వతి, నర్మదా, సింధు, కావేరీ నదులారా! దయచేసి ఈ కలశంలోని జలాల్లో ప్రవేశించి ఈ నీటిని పవిత్రం చేయండి" అని సమస్త పుణ్య నదులను ప్రార్ధిస్తూ కలశంలోనికి ఆహ్వానించడం.
కలశానికి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఇలా వస్తుంది
కలశ స్థాపన చేసేటప్పుడు ముందుగా వెండి, రాగి లేదా ఇత్తడి చెంబులో నీటిని నింపి, ఆ నీటిలోకి సమస్త పుణ్య నదులను ఆవాహన చేసి పవిత్రతను చేకుర్చాలి. అనంతరం కలశం పైన కొబ్బరికాయను ఉంచి, దాని చుట్టుతా మామిడాకులు అమర్చాలి.
పూర్ణత్వానికి సంకేతం
కలశంలో నీరు ప్రాణశక్తి, పైన ఉంచిన కొబ్బరికాయ దైవత్వానికి, మామిడాకులు ప్రకృతికి చిహ్నాలు. ఈ మూడింటి సంగమం సంపూర్ణతకు ప్రతీక! సమస్త విశ్వాన్ని ఒకే పాత్రలో ఆవిష్కరించడమే కలశం విశిష్టత!
ప్రతికూలతలు పారద్రోలే కలశం
శుభకార్యాలు, పూజలు, దైవిక సంబంధిత కార్యక్రమాలు, వ్రతాలు సందర్భంగా కలశాన్ని స్థాపించడం వెనుక దైవిక రహస్యం ఉంది. అదేమిటంటే ఒకసారి కలశాన్ని స్థాపించగానే ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న ప్రతికూల శక్తులు తొలగి, సానుకూల శక్తులు పెరుగుతాయి. అంతేకాదు నిగూఢమైన దైవిక శక్తి కూడా ఆ ప్రాంతంలో సంతరించుకుంటుంది. ఈ శక్తులు శుభకార్యాలు నిర్విఘ్నంగా జరగడానికి తోడ్పడుతాయి. అందుకే శుభకార్యాల్లో కలశ స్థాపన అత్యంత ఆవశ్యకమైన కార్యక్రమం.
పూజ పూర్తయ్యాక కలశాన్ని ఏం చేయాలి?
శుభకార్యాల్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించే కలశాన్ని పూజ పూర్తయ్యాక ఏమి చేయాలి అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది. పూజ మొత్తం పూర్తయ్యాక మంత్రశక్తితో పవిత్రమైన కలశంలో జలాన్ని అందరిమీద సంప్రోక్షణ చేయాలి. అంటే ఆ నీటిని అందరి శిరసు మీద చల్లుకోవాలి. మిగిలిన నీటిని తులసి మొక్కలో పోయాలి. కలశం పైన ఉంచిన కొబ్బరికాయను వినాయకుడి ముందు పగులగొట్టి ఆ ప్రసాదాన్ని అందరు స్వీకరించాలి.
ఈ విధంగా పూజలో ఉపయోగించిన కలశాన్ని సద్వినియోగం చేసినప్పుడే చేసిన పూజకు సార్ధకత చేకూరుతుంది. పూజాఫలం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది. మన పూజల్లో కలశానికి ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉంది కనుకే అనాదిగా కలశం మన సంప్రదాయంలో భాగంగా కొనసాగుతోంది. ఈ పూజా కలశాన్ని గౌరవించడం మన ఆచార వ్యవహారాలను గౌరవించడమే!
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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