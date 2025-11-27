కాశీకి అడుగుపెట్టగానే బ్రహ్మహత్యా పాతకమే భస్మమైపోయిందా? శివాజ్ఞతో జన్మించిన కాలభైరవుని అద్భుత కపాల మోక్ష రహస్యం!
కాలభైరవ క్షేత్రం - వారణాసి విశిష్టత మీకోసం!
Published : November 27, 2025 at 2:53 PM IST
Kalabhairava Temple Varanasi History : ప్రపంచంలోనే అతి పురాతన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం వారణాసి. సాక్షాత్తూ పరమేశ్వరుడు విశ్వనాథుడుగా, పార్వతీదేవి అన్నపూర్ణగా కొలువైన పరమ పవిత్రమైన ఈ క్షేత్రానికి పాలకుడు కూడా శివుని అంశమైన ఉగ్ర రూపం కాలభైరవుడు కావడం విశేషం. కాశీకి వెళ్లిన వారు ముందుగా కాలభైరవుని దర్శించిన తరువాతే విశ్వనాథుని దర్శనానికి వెళ్లడం ఆనవాయితీ! కాలభైరవాష్టమి సందర్భంగా ఈ కథనంలో కాశీలోని అతి ప్రాచీనమైన కాలభైరవ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
ఒకసారి బ్రహ్మ మహేశ్వరులలో ఎవరు గొప్ప అనే అంశంపై కలహం జరిగింది. చివరకు చతుర్వేదాలు, ప్రణవం, సకల దేవతలు శివుడే పరబ్రహ్మం అని తీర్మానించినా బ్రహ్మ అందుకు ఒప్పుకోలేదు. అందుకు ఆగ్రహించిన శివుడు తన ప్రతిరూపంగా రుద్రాంశ సంభూతుడైన కాలభైరవుని సృష్టిస్తాడు. ఈ కాలభైరవుడు జన్మించిన వెంటనే 'ఏమిటి ఆజ్ఞ?' అని శివుణ్ణి అడుగుతాడు. అప్పుడు శివాజ్ఞ మేరకు కాలభైరవుడు బ్రహ్మ అయిదు శిరస్సులలో ఒక శిరస్సును తుంచి వేస్తాడు. ఆనాటి నుంచి బ్రహ్మ చతుర్ముఖుడిగా మారాడు.
కాలభైరవునికి బ్రహ్మహత్యా పాతకం
కాలభైరవుడు తన శిరస్సు ఖండించిన తరువాత బ్రహ్మ 'ఈశ్వరా నేను చేసిన పొరపాటు మన్నించి ఉదారుడవై నన్ను కాపాడు' అన్నాడు. అప్పుడు ఈశ్వరుడు బ్రహ్మను క్షమించి వదిలి వేస్తాడు. కానీ కాలభైరవుని చేతికి బ్రహ్మ కపాలం అలాగే అంటుకుని ఉండిపోతుంది. అప్పుడు కాలభైరవునితో శివుడు "భైరవా! నీవు ఎంత గొప్ప వాడవయినా బ్రహ్మ శిరసుని ఖండించావు కాబట్టి నీకు బ్రహ్మహత్యా పాతకం అంటుకుంది. నీవు ఈనాటి నుంచి తెగిన బ్రహ్మ శిరసు కపాలాన్ని ఇలాగే చేతిలో పట్టుకుని పన్నెండు సంవత్సరములు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ, భిక్షాటన చేసి ఆ కపాలంలోనే తిను. అపుడు నీ బ్రహ్మ హత్యా పాతకం పోతుంది" అని చెప్పాడు.
విష్ణువును ఆశ్రయించిన కాలభైరవుడు
కాలభైరవుడు శివుని ఆజ్ఞ మేరకు బ్రహ్మహత్యా పాతకాన్ని తొలగించుకునేందుకు బ్రహ్మ కపాలాన్ని చేతిలో ధరించి అనేక క్షేత్రాలలో పర్యటించినా తనకు సోకిన బ్రహ్మహత్యా పాతకం తొలగక పోవడంతో శ్రీ మహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్ళి ప్రార్థించాడు.
పరిష్కారం చూపిన శ్రీ మహావిష్ణువు
కాలభైరవుడి ప్రార్థన విన్న శ్రీ మహావిష్ణువు 'కాలభైరవా! నీవు శివుడి పుత్రుడవు కనుక శివుడితో సమానుడవు. బ్రహ్మ దేవుడి గర్వమును అణుచుటకు జన్మించినవాడవు. నీవు ఎన్ని తీర్థయాత్రలు చేసినా ఉపయోగం లేదు. కనుక నీవు కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్ళు! కాశీ క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టినంతనే నీ బ్రహ్మహత్యా పాతకం భస్మమై పోతుంది' అని తరుణోపాయం చెప్పాడు.
ఇదే కపాల మోక్షతీర్థం!
విష్ణుమూర్తి చెప్పినట్లుగా కాలభైరవుడు కాశీ నగరానికి చేరుకుంటాడు. కాశీలో కాలు మోపగానే కాలభైరవుని చేతి నుంచి కపాలం విడిపోతుంది. అంతేకాదు అతని బ్రహ్మహత్యా పాతకం కూడా తొలగిపోతుంది. అంతటా కాలభైరవుడు బ్రహ్మ కపాలాన్ని కాశీలో పూడ్చిపెట్టాడు. ఆనాడు కాలభైరవుడు బ్రహ్మ కపాలం పూడ్చిపెట్టిన చోట ఏర్పడిన తీర్థమే నేటి కాశీ క్షేత్రంలోని ''కపాల మోక్షతీర్థం''. అనంతరం కాశీలో కాలభైరవుడు విశ్వనాథ లింగాన్నిభక్తితో పూజించి తరించాడు. విశ్వనాధుడు కాలభైరవుని భక్తికి మెచ్చి కొన్ని వరాలు ఇచ్ఛాడు.
కాలభైరవునికి విశ్వనాథుని వరాలు
విశ్వనాథుడు కాలభైరవునితో "కాలభైరవా! ఎవడు ఈశ్వరుని ధిక్కరించి బ్రతుకుతాడో వాడి ప్రాణోత్క్రమణము అవగానే నువ్వే కనపడతావు. దీనిని 'భైరవ యాతన' అంటారు. అప్పుడు జీవుడు నిన్ను చూసి హడలిపోతాడు. కానీ ఎవరు నీ గురించి వింటారో, శివాలయమునకు వచ్చినపుడు ఎవరు కాలభైరవుడి ముందు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తారో వారి పాపాలను నీవు పరిహరించు. అలా తీసేసే శక్తిని నేను నీకు ఇచ్చాను కాబట్టి నిన్ను 'అమర్దకుడు' అని పిలుస్తారు. అంతేకాదు కాశీలో ప్రథమ దర్శనం నీదే! నిన్ను దర్శించిన తర్వాతే భక్తులు నా దర్శనం కోసం వస్తారు. నిన్ను కాశీ క్షేత్రమునకు అధిపతిగా ఉంచుతున్నాను. నీ అనుగ్రహం ఉన్నవాళ్ళే కాశీక్షేత్ర ప్రవేశం చేస్తారు. ఇదే నేను నీకు ఇచ్చే వరం" అని విశ్వనాథుడు కాలభైరవునికి అనేక వరాలు ఇచ్చాడు.
క్షేత్ర పాలకుడు
ఆనాటి నుంచి విశ్శ్వనాథుని వరం ప్రకారం కాలభైరవుడు కాశీ క్షేత్ర పాలకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అందుకే కాశీకి ప్రయాణమయ్యే వారు ఇంట్లో బయల్దేరే ముందు కాలభైరవునికి నమస్కరించి కాశీ ప్రయాణానికి ఆయన అనుమతి తీసుకున్న తర్వాతే బయల్దేరాలి. లేకుంటే ప్రయాణంలో అనేక ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
కాశీ సమారాధన - కాలభైరవ పూజ
కాశీలోకి ప్రవేశించగానే కాలభైరవ స్వామిని దర్శించుకోవాలి. అనంతరం విశ్వనాథుని దర్శించుకోవాలి. కాశీయాత్ర పూర్తయి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక భక్తులు భైరవునికి కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా కాలభైరవ పూజ చేసి అన్నసంతర్పణ చేస్తారు. దీనినే కాశీ సమారాధన అని అంటారు. అలాగే భైరవుని అనుగ్రహంతో కాశీ యాత్ర నిర్విఘ్నంగా జరిగినందుకు భైరవ స్వరూపమైన నల్ల కుక్కకు బొట్టు పెట్టి పూజించి, గారెల మాల మెడలో వేస్తారు. ఎవరైనా ఇలా కాశీ సంతర్పణ చేస్తుంటే ఆ ఇంటికి పిలవక పోయినా వెళ్లి ప్రసాదం తీసుకుంటే కాశీ యాత్ర చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని శివ పురాణం చెబుతోంది.
కాలభైరవాష్టమి పూజ
కాలభైరవుని జన్మదినమైన కాలభైరవాష్టమి నాడు శ్రీ కాలభైరవ స్వామి విగ్రహం లేదా చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని గణపతిని పూజించిన తరువాత షోడశోపచారాలతో, అష్టోత్తరాలతో శ్రీ కాలభైరవ స్వామిని పూజిస్తారు. మినపగారెలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
గ్రహ దోషాలు దూరం
కాలభైరవ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ ఆది శంకరాచార్యుల వారు రచించిన కాలభైరవాష్టకం పారాయణ చేస్తారు. ఇలా కాలభైరవాష్టమి నాడు శ్రీ కాలభైరవ స్వామిని జన్మ విశేషాలను స్మరించడం, పూజించడం వలన సకల పుణ్య ఫలాలు కలుగుతాయి. శ్రీ కాలభైరవ స్వామిని పూజించడం వల్ల దుస్వప్న భయాలు దూరమవుతాయి. గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. మనం కూడా కాశీకి వెళ్ళినప్పుడు కాలభైరవ స్వామిని తప్పకుండా దర్శించుకుందాం. సకల గ్రహ దోషాలు తొలగించుకుందాం. ఓం శ్రీ కాలభైరవ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.