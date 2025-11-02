తులసి మొక్క ఎందుకు అంత పవిత్రం? దానిలో దాగి ఉన్న దేవతల రహస్యం ఇదే!
కైశిక ద్వాదశి - తులసి కళ్యాణం విశిష్టత
Published : November 2, 2025 at 2:53 AM IST
Kaisika Dwadasi 2025 Tulasi Kalyanam : కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశిని కైశిక ద్వాదశి అంటారు. ఈ రోజు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన రోజు. వరాహ పురాణం ప్రకారం శ్రీ వరాహ స్వామి కైశికపురాణంలోని 82 శ్లోకాలతో శ్రీ భూదేవికి కథగా చెప్పిన రోజును కైశిక ద్వాదశిగా పిలుస్తారు. ఇదేరోజు తులసి కళ్యాణం కూడా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా కైశిక ద్వాదశి ఎప్పుడు? ఈ రోజు తులసి కళ్యాణం ఎలా చేస్తారు? కైశిక ద్వాదశి విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కైశిక ద్వాదశి అంటే?
తొలి ఏకాదశి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు పాలకడలిలో యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడు. తిరిగి విష్ణుమూర్తి యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొనే రోజును కైశిక ద్వాదశి అంటారు. దీనినే చిలుక ద్వాదశి అని, క్షీరాబ్ది ద్వాదశి అని కూడా అంటారు.
కైశిక ద్వాదశి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 2 ఆదివారం కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి రోజును కైశిక ద్వాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు పూజకు శుభ సమయం. తులసి కళ్యాణం చేయడానికి సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు శుభ సమయం. ఈ సందర్భంగా కైశిక ద్వాదశి రోజు తులసి కళ్యాణం ఎందుకు చేస్తారు? తులసి కళ్యాణం ఎలా చేస్తారు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తులసి మొక్క విశిష్టత
చెట్లను దేవత స్వరూపాలుగా భావించి పూజించడం హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. ప్రతి ఇంట్లో తులసి మొక్క తప్పకుండా ఉంటుంది. ప్రతి రోజు సంధ్యా సమయంలో తులసి మొక్క దగ్గర దీపం పెట్టే ఇంట్లో సిరిసంపదలు తాండవిస్తాయని పెద్దలు అంటారు. తులసి మొక్క ఎంతో పవిత్రమైనది. భగవంతునికి నివేదించే ప్రసాదాలపైనా తులసి దళం ఉంచడం వలన ఆ ప్రసాదానికి పవిత్రత చేకూరుతుంది. అలాగే ప్రాణం పోయే సమయంలో గొంతులో తులసి తీర్ధం పోయడం మనకు తెలిసిన విషయమే! అసలు తులసికి ఎందుకింత పవిత్రత? చూద్దాం.
సకల దేవతా స్వరూపం
తులసి మధ్య భాగంలో ఉండే కాండంలో సమస్త దేవీ దేవతలు, అగ్ర భాగమందు నాలుగు వేదాలు, మూలంలో సర్వతీర్థాలు ఉన్నాయని శాస్త్ర వచనం. అందుకే తులసికి ఇంతటి పవిత్రత! తులసి మొక్క వద్ద దీపం ఉంచి నమస్కారం చేసేటప్పుడు ఈ కింది శ్లోకాన్ని తప్పక చదువుకోవాలి. "యన్మూలే సర్వ తీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతా! యదగ్రే సర్వ వేదాశ్య, తులసీం త్వాం నమామహ్యం" అని చెప్పి నమస్కరించుకోవాలి. ఇక కార్తిక మాసంలో తులసి కళ్యాణం ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాం.
ఎవరి తులసి?
స్కంద పురాణం ప్రకారం కాలనేమి కుమార్తె బృంద. బృంద అందగత్తెయే కాకుండా మహా పతివ్రత. ఈమె రాక్షసుడైన జలంధరుని వివాహం చేసుకుంటుంది. జలంధరునికి చావు లేకుండా వరం ఉంటుంది. అయితే ఏ రోజైతే జలంధరుని భార్య బృంద తన పాతివ్రత్యాన్ని కోల్పోతుందో ఆ నిమిషంలోనే జలంధరుడు మరణించేలా శాపం ఉంటుంది.
శివునిపై జలంధరుని దండయాత్ర
జలంధరుడు తనకున్న వరగర్వంతో లోకాలను పీడించసాగాడు. ముక్కోటి దేవతలు కూడా వాడినేమి చేయలేక నారాయణుని శరణు వేడుతారు. బృంద పాతివ్రత్యానికి భంగం కలిగితే తప్ప జలంధరుని మరణం లేదు. ఒకసారి జలంధరుడు మితిమీరిన గర్వంతో శివుని మీదకు దండ యాత్రకు బయలు దేరుతాడు. అదే అదనుగా భావించి శ్రీ మహావిష్ణువు జలంధరుని రూపం దాల్చి బృంద పాతివ్రత్యాన్ని అపహరిస్తాడు. బృంద పాతివ్రత్యంతో ఇన్నాళ్లు ప్రాణాలు కాపాడుకున్న జలంధరుడు పరమశివుని చేతిలో హతుడవుతాడు. బృంద కూడా తన భర్తతో సహగమనం చేస్తుంది.
బృందపై విష్ణువుకు అనురాగం
తన కారణంగా పాతివ్రత్యాన్ని పోగొట్టుకున్న బృందపై విష్ణువు అనురాగాన్ని పెంచుకుంటాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ధాత్రి, లక్ష్మి, గౌరీ ముగ్గురు తమ తమ అంశలతో మూడు గింజలను సృష్టించి ఇచ్చారు. భర్త మరణంతో సతీసహగమనం చేసిన బృంద చితా భస్మంలో ఆ గింజలను కలపమంటారు.
ముగ్గురమ్మల స్వరూపం తులసి, ఉసిరి, మాలతి
బృంద చితాభస్మంలో కలిపిన గౌరీ ఇచ్చిన గింజ నుంచి తులసి, లక్ష్మి ఇచ్చిన గింజ నుంచి ఉసిరిక, ధాత్రి ఇచ్చిన గింజ నుంచి మాలతి ఉద్భవిస్తాయి. వీటిని చూచి విష్ణువు ప్రశాంత చిత్తుడై ఉంటాడు. ఈ మొత్తం సంఘటన అంతా కార్తిక శుద్ధ ద్వాదశి నాడే జరిగింది కాబట్టి దీన్నే కైశిక ద్వాదశి అని చిలుక ద్వాదశి అని అంటారు.
కళ్యాణ ప్రాప్తి
ఇక ఆనాటి నుంచి కైశిక ద్వాదశి రోజు లక్ష్మి స్వరూపమైన తులసికి, విష్ణు స్వరూపమైన ఉసిరికకు కళ్యాణం జరిపించడం సంప్రదాయంగా మారింది. ఈ రోజు తులసి కళ్యాణం జరిపించడం సర్వశుభప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. అవివాహితులు తులసి కళ్యాణం జరిపించినా, చూసినా ఏడాది తిరిగేలోపు వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం.
తులసి కళ్యాణం ఇలా చేయాలి!
మన పెరట్లో ఉన్న తులసి మొక్క పక్కనే ఒక ఉసిరిక మొక్కను కానీ ఉసిరిక కొమ్మను కానీ నాటాలి. ముందుగా పసుపు కుంకుమలతో ధూపదీపాలతో రెండింటిని పూజించాలి. తరువాత రెండింటికి కలిపి పసుపు కొమ్ము కట్టిన పసుపు తాడును కట్టి వివాహం జరిపించాలి. అనంతరం పాయసాన్నం నివేదించాలి. పూజ పూర్తయ్యాక ఒక ముత్తైదువుకు భోజనంపెట్టి, చీర రవికె, దక్షిణ తాంబూలం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. ఈ విధంగా తులసి కళ్యాణం చేయడం వలన ఆ ఇల్లు సిరిసంపదలు, సుఖసంతోషాలతో వర్ధిల్లుతుందని శాస్త్రవచనం. రానున్న కైశిక ద్వాదశి రోజు మనం కూడా తులసి కళ్యాణం జరిపించి సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం. ఓం శ్రీ కార్తీక దామోదరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం