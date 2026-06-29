ETV Bharat / spiritual

కులమతాలకు అతీతంగా భక్తి సందేశం చాటిన మహనీయుడు కబీర్‌దాస్- ఆయన జీవితంలోని ఆశ్చర్యకర విశేషాలివే!

భక్తి ఉద్యమానికి కొత్త దిశ చూపిన మహనీయుడు సంత్ కబీర్‌దాస్- కుల, మత భేదాలకు అతీతంగా మానవత్వం, దైవభక్తి, సమానత్వాన్ని బోధించిన ఆయన దోహాలు నేటికీ కోట్లాది మందికి మార్గదర్శకం

Kabir Das Jayanti 2026
Kabir Das (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 2:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kabir Das Jayanti 2026 : సంత్ కబీర్‌దాస్ 15వ శతాబ్దానికి చెందిన ప్రముఖ భారతీయ సాధువు, కవి, సంఘ సంస్కర్త! తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి నాడు కబీర్‌దాస్ జయంతిని వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది జూన్ 29, సోమవారం కబీర్‌దాస్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన భక్తి సమాజానికి చేసిన సేవ ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జననం
కబీర్‌దాస్ పుట్టుక, మతంపై పలు భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఆయన పుట్టుకతో బ్రాహ్మణుడని కొందరు అంటే, ముస్లిం అని ఇంకొందరు అంటారు. ఏది ఏమైనా ఆయన సమాజ ఉద్ధరణకు ఆనాడే అలుపెరుగని కృషి చేశారు అనేది స్పష్టం.

కాశీ పండితుడు
ఈ సృష్టి ఆరంభానికి ముందు నుంచి ఉన్న ప్రాచీనమైన పట్టణం కాశీ పట్టణం. కాశీ మహాత్యాన్ని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే! ఎందరో పండితులను, కవికోవిదులను భారతదేశానికి అందించిన కాశీ పట్టణంలోనే కబీర్‌దాస్ కూడా జన్మించాడు. 15వ శతాబ్దానికి చెందిన కబీర్‌దాస్ ప్రముఖ భక్తి ఉద్యమకారుడు, మార్మిక కవి మరియు సంఘ సంస్కర్తగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. హిందూ, ముస్లిం ఐక్యతను చాటి చెబుతూ, కులమతాలకు అతీతంగా దైవభక్తిని ప్రబోధించిన గొప్ప తాత్వికుడు.

గురువు మార్గదర్శకత్వంలో
సంత్ కబీర్ దాస్ మధ్యయుగ భక్తి ఉద్యమకారుల్లో ఒకరిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. జన్మతః ముస్లిం అయినప్పటికీ ఆయన ప్రసిద్ధ భక్తి గురువు అయిన 'రామానంద' బోధనల వైపు ఆకర్షితుడై, ఆయననే తన గురువుగా స్వీకరించారు. అన్ని మతాల సామరస్యత కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ప్రతి మతంలోనూ ఉండే అర్థరహిత, అనైతిక పద్దతులపై పోరాటం సాగించిన భక్తి సామ్రాజ్య ఉద్యమకారుడిగా పేరొందాడు. చివరకు ఆయన మరణించినప్పుడు అన్ని మతాల వారు 'ఈయన మా మతం వారంటే మా మతం వారంటూ' ప్రధానంగా చెప్పుకున్నారు.

సాహిత్య సృష్టి
కబీర్‌దాస్ తన భావాలను సులభమైన పద్యాలు, గేయాలు, రెండు లైన్ల దోహాలు అంటే పద్యాల రూపంలో ప్రజలకు అందించారు. ప్రధానంగా ఆయన బోధనలు మూడు రకాలుగా లభిస్తాయి. దోహా, సబద్, రమైణి. పాఠశాలలో హిందీ భాషను అభ్యసించే విద్యార్థులకు కబీర్‌దాస్ దోహాలను పాఠ్యాంశాలుగా బోధించడం తెలిసిందే!

రచనలు
కబీర్ దాస్ బోధనలను "బీజక్" అనే గ్రంథంగా సంకలనం చేశారు. అంతేకాకుండా సిక్కుల పవిత్ర గ్రంథమైన 'ఆదిగ్రంథసాహెబ్‌'లో కూడా కబీర్ దాస్ రచించిన గేయాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

ప్రధాన సందేశం
భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడని, మతాలు, కులాలు వేరైనా దేవుడొక్కడే అని ఆయన నమ్మారు. గుడ్డి నమ్మకాలను, మూఢాచారాలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. కబీర్‌దాస్ తన జీవితాంతం సమాజంలోని దురాచారాలను రూపుమాపడానికి కృషి చేశారు. నేటికీ ఆయన దోహాలు, మార్గదర్శక సూత్రాలు ఆధ్యాత్మికతను జీవిత సత్యాన్ని చాటి చెబుతున్నాయి.

అంత్యక్రియల్లో అద్భుతం
అద్భుతాలనేవి మహానుభావుల జీవితాల్లోనే జరుగుతాయి. అందుకే సామాన్యులు 'ఇవి నిజమేనా! అని ఆశ్చర్యపోతారు. ఇలాంటి ఒక అద్భుతమే కబీర్‌దాస్ మరణించిన సమయంలో జరిగింది. కబీర్‌దాస్ ను అనుసరించే వారు ఎందరో ఉన్నారు. ఆయన మరణించినప్పుడు, కబీర్‌దాస్ అంత్యక్రియల విషయంలో హిందువులు, ముస్లింల మధ్య వివాదం ఏర్పడిందని చెబుతారు. ఈ వివాదంకు పరిష్కారం కనుగొనే ప్రయత్నంలో భాగంగా కబీర్‌దాస్ పార్థివ దేహం పైన ఉన్న ఒక ఫలకను తొలగించగా అందులో కబీర్‌దాస్ పార్థివ దేహానికి బదులు పూలు మాత్రమే కనిపించాయని చెబుతారు. హిందూ, ముస్లిం వర్గాల ప్రజలు ఈ పువ్వులను మాత్రమే తమతో తీసుకెళ్లి వారి వారి మతవిశ్వాసాల ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించారని అంటారు.

శ్రీరామ భక్తునిగా, సమాజానికి సమతను బోధించిన తాత్త్వికుడిగా, భక్తి ఉద్యమకారుడిగా పేరు పొందిన మహనీయుడు కబీర్‌దాస్‌. ఎందరికో ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శిగా నిలిచిన కబీర్‌దాస్ ను ఆయన జన్మదినం రోజు స్మరించుకోవడం ఆయనకు మనం ఇచ్చే నిజమైన నివాళి.

జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఏలినాటి శని, అష్టమ శని దోషాలకు అద్భుత పరిహారం! ఇలా చేస్తే గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు!

శని త్రయోదశి రోజు ఈ దానాలు చేస్తే గ్రహదోషాలు తొలగుతాయట!

TAGGED:

KABIR DAS JAYANTI 2026 DATE
SANT KABIR DAS BIOGRAPHY
BHAKTI MOVEMENT INDIA
KABIR DAS JAYANTI SIGNIFICANCE
KABIR DAS JAYANTI 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.