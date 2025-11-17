ETV Bharat / spiritual

దేశంలో భక్తులు స్వయంగా తాకి అభిషేకం చేయగలిగే ఏకైక జ్యోతిర్లింగం- ఇదే ఎందుకు అంత పవిత్రం?

ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఎక్కడుంది?- దర్శన మహద్భాగ్యం ఏమిటి?

GHRISHNESWARA JYOTIRLINGAM
GHRISHNESWARA JYOTIRLINGAM (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 17, 2025 at 3:27 AM IST

4 Min Read
Ghrishneswara Jyotirlingam: ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో చివరిది ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం. శివ పురాణం ప్రకారం బ్రహ్మ విష్ణువుల కలహాన్ని తీర్చడానికి శివుడు జ్యోతి స్తంభ రూపంలో వెలిసాడు. ఆ జ్యోతి స్థంభం అరుణాచలంగా భువిపై వెలిస్తే, ఆ జ్యోతి స్థంభం నుంచి వెలువడిన కాంతి పుంజాలు జ్యోతిలింగాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. కార్తిక మాసం సందర్భంగా ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్ర విశేషాలు గురించి చదివినా, విన్నా దర్శించిన ఫలం దక్కుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కథనంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో చివరిదైన ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగ క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఎక్కడుంది?
మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్ జిల్లా వేరూల్ గ్రామంలో శివాలయ తీర్థం సమీపంలో వెలసిన ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం అపూర్వమైన మహిమలకు పేరుగాంచింది. ఈ జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శించి పునీతులవడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాదిమంది భక్తులు విచ్చేస్తారు.

దర్శనమే మహద్భాగ్యం
ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం దర్శనమే మహద్భాగ్యమని భక్తులు భావిస్తారు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో మొదటి 11 దర్శించినప్పటికీ చివరిదైన ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం దర్శిస్తేనే మొదటి 11 జ్యోతిర్లింగాలు దర్శించిన ఫలం దక్కుతుందంట! అప్పుడే జ్యోతిర్లింగ యాత్ర సంపూర్ణం అవుతుందని విశ్వాసం.

వేరూల్ పేరు ఇందుకే!
పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో నాగజాతి ఆదివాసీలు నివసిస్తుండేవాడు. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని 'బాంబీ' అనేవారు. ఆదివాసీ భాషలో బాంబీ అంటే పాముల పుట్ట అని అర్థం. దీనినే మరాఠీలో 'వరూల్' అంటారు. కాలక్రమేణా ఇదే వేరూల్ గా మారింది. ఈ ప్రాంతంలో ఏలగంగా నది ప్రవహిస్తుంది. ఏలగంగా నదీతీరంలో ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతం వేరూల్ గా ప్రసిద్ధి చెందినదని మరికొందరు అంటారు.

ఆలయ చరిత్ర
పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో 'ఏల్' అనే రాజు ఉండేవాడు. ఆయన రాజధాని ఏలాపూర్! అదే వేరూల్ గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒకసారి ఈ రాజు వేటకు వెళ్తాడు. అక్కడ ఆ రాజు అడవి జంతువులతో పాటు మునుల ఆశ్రమంలోని జంతువులను కూడా వేటాడి సంహరిస్తాడు.

రాజుకు మునుల శాపం
ఆశ్రమంలోని జంతువులను రాజు వేయడం చుసిన మునులు రాజుకు శరీరమంతా పురుగులు పట్టాలని శపిస్తారు. ఆ శాపంతో రాజు తిరిగి తన రాజ్యానికి వెళ్లలేక అడవుల్లోనే తిరుగుతుంటాడు.

దప్పికతో అల్లాడిన రాజు
ఒకరోజు రాజుకు విపరీతమైన దాహం వేస్తుంది. పరిసరాల్లో ఎక్కడ గాలించినా చుక్కనీరు కూడా దొరకదు. చివరకు వెతకగా వెతకగా ఒక్కచోట ఆవు డెక్కలతో చేసిన చిన్న నీటికుంటలో కొద్దిగా నీరు కనిపిస్తుంది.

రాజుకు శాపవిమోచనం - మాయమైన పురుగులు
ఆవు డెక్కలతో చేసిన చిన్న నీటికుంటలోని నీరు త్రాగగానే విచిత్రంగా రాజు శరీరానికి పట్టిన పురుగులు మాయమవుతాయి. దాంతో రాజుకు శాపం నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

రాజు తపస్సు
తనకు శాపవిమోచనం కలిగిన సరస్సు ఉన్న ప్రదేశంలోనే రాజు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేస్తాడు. అంతట బ్రహ్మ రాజు తపస్సుకు మెచ్చి ప్రత్యక్షమవుతాడు. రాజు దాహాన్ని తీర్చిన ఆ ప్రదేశంలో అనేక తీర్థాలను ప్రతిష్టిస్తాడు. ఆ సమీపంలోనే ఒక సరోవరాన్ని సృష్టిస్తాడు. బ్రహ్మ నెలకొల్పిన ఆ సరోవరమే బ్రహ్మ సరోవరంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. కాలక్రమేణా అది శివాలయంగా రూపొందింది.

ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం దేవగిరి దుర్గంలో సుధర్ముడు అనే బ్రాహ్మణుడు తన భార్య సుదేహతో కలిసి నివసిస్తుండేవాడు. నిత్యం దేవతార్చనలో కాలం గడుపుతుండే ఆ దంపతులకు సంతానం లేకపోవడం తీరని లోటుగా ఉండేది. ఈ క్రమంలో సుదేహ తన చెల్లెలు ఘుష్మతో తన భర్తకు రెండో వివాహం చేయాలని నిశ్చయించుకుంది. వివాహం జరిగాక వారిని చూసి ఈర్ష్య పడనని ముందే వాగ్దానం చేస్తుంది.

అక్కాచెల్లెళ్ల అన్యోన్యత
వివాహం జరిగిన తరువాత కూడా అక్కాచెల్లెళ్లు ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండేవారు. కొంతకాలానికి ఘుష్మకు ఒక మగపిల్లవాడు జన్మిస్తాడు. ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవుతాడు. యుక్త వయసు వచ్చాక ఘుష్మ కుమారునికి వివాహం జరుగుతుంది. ఎంత వాగ్దానం చేసినా, చెల్లెలి సంతానం అభివృద్ధి చెందడం చూసి స్త్రీ సహజమైన అసూయతో సుదేహ రగిలిపోయింది.

సుదేహ దాష్టీకం - ఘుష్మ ఉదారత్వం
ఘుష్మ కుమారులను చంపి సమీపంలోని కోనేటిలో పడవేస్తుంది. ఇవన్నీ తెలియని శివ భక్తురాలైన ఘుష్మ ఇదంతా శివలీలగా భావించి పరమేశ్వరుని పరిపరివిధాలుగా స్తుతిస్తూ ప్రార్ధిస్తుంది. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై జరిగిన దారుణాన్ని ఘుష్మకు వివరిస్తాడు. శివుడు సుదేహను సంహరించడానికి ప్రయత్నించబోగా ఘుష్మ శివుని వారిస్తుంది. ఘుష్మ కోరిక మేరకు శివుడు సుదేహ పాపాన్ని పరిహరిస్తాడు. అప్పుడు ఘుష్మ శివుని అక్కడే వెలిసి భక్తులను అనుగ్రహించమని కోరుతుంది.

ఘృష్ణేశ్వరునిగా వెలసిన శివుడు
అప్పుడు ఘుష్మ కోరిక మేరకు శివుడు స్వయంభువుగా ఘుశమేశుడిగా వెలిసాడు. పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ ఘుశమేశుడిగా నిత్యం పూజలందుకుంటున్నాడు. కాలక్రమేణా ఈ ఘుశమేశుడే ఘృష్ణేశ్వరునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు.

ఆలయ విశేషాలు
ప్రాచీన ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకున్న సమయంలో వేరూల్ గ్రామపెద్ద, పరమ శివభక్తుడైన భోస్లేకు ఘృష్ణేశ్వరుని అనుగ్రహంతో ఒక పాము పుట్టలో పెద్ద నిధి దొరుకుతుంది. ఆ సంపదతో భోస్లే ఘృష్ణేశ్వరుని ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ గావించాడు.

పటిష్ట కట్టడం
ఘృష్ణేశ్వరుని ఆలయం సుమారు 240 అడుగుల ఎత్తు, 185 అడుగుల వెడల్పుతో నేటికీ దృఢంగా, పటిష్టంగా ఉంది. మొత్తం 24 రాతి స్థంభాలపై ప్రధాన ఆలయ మండపం నిర్మించి ఉంది. గర్భాలయానికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు ఏకశిలపై దర్శనమిస్తాడు. గర్భాలయంలో ఘృష్ణేశ్వరుడు 17 అడుగుల ఎత్తు, 17 అడుగుల వెడల్పుతో తూర్పు ముఖంగా గంభీరంగా దర్శనమిస్తాడు.

భక్తులు స్వయంగా అభిషేకం చేసుకోవచ్చు
ఘృష్ణేశ్వరుని ఆలయంలో భక్తులు శివుణ్ణి నేరుగా తాకి తమ స్వహస్తాలతో అభిషేకం చేసుకోవచ్చు. అయితే గర్భాలయంలోకి సాంప్రదాయ వస్త్రాలను మాత్రమే ధరించి వెళ్ళాలి. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో నేరుగా భక్తులు తాకగలిగే ఏకైక జ్యోతిర్లింగం ఘృష్ణేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఒక్కటే!

మహారాష్ట్రలోని ప్రధాన నగరమైన ఔరంగాబాద్ నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో, అత్యంత మనోహరమైన ఎల్లోరా గుహలకు సమీపంలో వెలసిన ఘృష్ణేశ్వరుని దర్శనం మోక్షదాయకం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

