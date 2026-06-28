జూన్ 29 "జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ" - పొలం పనులు ప్రారంభించడంతో పాటు ఈ వ్రతం చేస్తే మంచిదట!
తెలుగు మాసాల్లో దైవారాధన, దానధర్మాలు, పుణ్య కార్యాలకు అత్యంత శ్రేష్ఠమైన మాసం జ్యేష్ఠ - ఈ నెలలో వచ్చే పూర్ణిమకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత!
Published : June 28, 2026 at 12:41 PM IST
Jyeshta Poornima 2026: తెలుగు సంవత్సరంలో వచ్చే మూడో నెలను జ్యేష్ఠ మాసం అంటారు. పౌర్ణమి తిథి నాడు చంద్రుడు జ్యేష్ఠా నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ఈ మాసం ఏర్పడుతుంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన మాసం. జ్యేష్ఠ మాసం దైవారాధనకు, దానధర్మాలకు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇక ఈ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథికి విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని ప్రామాణిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ పౌర్ణమికి ఉన్న ప్రాధాన్యత? పాటించాల్సిన విధివిధానాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథి చాలా శక్తివంతమైనదని జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెబుతున్నారు. దీనినే మహా జ్యేష్ఠి, ఏరువాక పున్నమి అనే పేర్లతో పిలుస్తారని వివరిస్తున్నారు. ఈ సంవ్సతరం జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ జూన్ 29, సోమవారం వచ్చిందని చెబుతున్నారు. ఈ పూర్ణిమ ప్రాధాన్యత చూస్తే ఇది ప్రధానంగా రైతుల పండగ అని చెబుతున్నారు. అంటే వ్యవసాయం చేసేవారు దుక్కిదున్ని పొలం పనులు ప్రారంభించే రోజు. నాగలి పట్టి పొలం పనులు ప్రారంభించే రోజు కాబట్టి దీనిని ఏరువాక పౌర్ణమి అంటారని చెబుతున్నారు. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే ఏరు అంటే నాగలి, వాక అంటే దున్నడం. అయితే వ్యవసాయంలో అద్భుతంగా కలిసి రావాలంటే ఏరువాక పౌర్ణమి రోజు రైతులు ప్రత్యేకంగా కొన్ని పూజలు చేయాలని చెబుతున్నారు.
- ముందుగా ఎద్దులకు ప్రత్యేకమైన పూజలు చేయాలని వివరిస్తున్నారు. అంటే ఎద్దులను శుభ్రంగా కడిగి పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలట. అలాగే నాగలి, గొర్రు, పార తదితర వ్యవసాయ పరికరాలకు పసుపు రాసి, కుంకుమ అద్దాలని చెబుతున్నారు.
- ఎద్దు కొమ్ములు, మెడకు పూలను అలకరించడం, కాళ్లకు గంటలు కట్టి ప్రత్యేకంగా పూజించి పొలాలకు తీసుకెళ్లి భూదేవిని పూజించి, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా ఉండాలని ప్రార్థించాలట.
- ఆ తర్వాత పొంగలి, పులగం వంటి ప్రత్యేక నైవేద్యాలను దేవునికి సమర్పించి పశువులకు తినిపించాలని.. అనంతరం పొలం పనులు ప్రారంభించాలని వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పంటలు చక్కగా పండుతాయని చెబుతున్నారు.
వట సావిత్రి వ్రతం: ఈ పౌర్ణమి రోజు రైతులు పొలం పనులు ప్రారంభించడం మాత్రమే కాకుండా ముత్తైదువులు కూడా తమ భర్త ఆయురారోగ్యాలను ఆకాక్షించి వట సావిత్రి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారని చెబుతున్నారు. ఈ వ్రతం అర్థం సాక్షాత్తూ త్రిమూర్తి స్వరూపమైన మర్రి చెట్టును (వట వృక్షాన్ని) పూజించడమే. మరి అది ఎలా చేయాలంటే..
- ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి కొత్త వస్త్రాలు ధరించి దగ్గరలోని మర్రిచెట్టు వద్దకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా పూజ చేయాలని చెబుతున్నారు.
- ఈ క్రమంలోనే మర్రి చెట్టు వద్ద నీళ్లు చల్లి బియ్యప్పిండితో ముగ్గు వేయాలి.
- అనంతరం పసుపు, కుంకుమ, పూలు, అక్షతలను మర్రి చెట్టు మొదట్లో ఉంచి దీపం వెలిగించి, ఏదైనా కొమ్మకు ఐదు పోగులతో చేసిన పసుపు దారం కట్టి, చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాలని చెబుతున్నారు.
- ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు "నమో వైవస్వతాయ, ఓం వటసావిత్ర్యై నమః" అనే రెండు మంత్రాలను జపిస్తే మంచిదంటున్నారు.
- ప్రదక్షిణలు పూర్తైనాక హారతి ఇచ్చి ముత్తైదువులకు పండ్లను దానంగా ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు.
- మర్రి చెట్టు అందుబాటులో లేనివారు ఇంట్లోనే పూజ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకోసం పౌర్ణమి రోజు ఇంట్లోని పూజా మందిరంలో పీట ఏర్పాటు చేసి తమలపాకు ఉంచాలి.
- ఆ తమలపాకులో పసుపు ముద్ద ఉంచి, దానికి గంధం, కుంకుమ బొట్లతో అలంకరించాలి. అంటే ఈ పసుపు ముద్దనే మర్రి చెట్టు స్వరూపంగా భావించాలట.
- అనంతరం పూలు, అక్షతలతో పూజ చేస్తూ బెల్లం ముక్కను నైవేద్యంగా పెట్టాలట. చివరగా "నమో వైవస్వతాయ, ఓం వటసావిత్ర్యై నమః" అనే రెండు మంత్రాలను 21 సార్లు చదివి హారతి ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు.
జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు చేయాల్సిన దానాలు: మర్రి చెట్టు వద్ద, ఇంట్లో పూజ చేసుకోలేని వారు కొన్ని వస్తువులను దానం ఇవ్వడం ద్వారా మంచి జరుగుతుందని పురాణాలు చెప్పినట్లు మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
- ఏరువాక పున్నమి రోజు ప్రధానంగా నువ్వులు, పత్తి దానం చేయడం వల్ల అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం లభిస్తుందని, గ్రహ, జాతక దోషాలు తొలగిపోతాయని వివరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు పెసరపప్పు, బియ్యం, బెల్లం, గొడుగు, పాదరక్షలు దానం చేసినా ఆర్థిక, ఆరోగ్య, కుటుంబ సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చని చెబుతున్నారు.
- ఇక నీటి కుండను దానం ఇవ్వడం వల్ల పితృదేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుందని దోషాలు, శాపాల నుంచి బయటపడవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు శ్రీకృష్ణుడిని పూజించినా మంచి జరుగుతుందని మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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