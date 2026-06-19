జ్యేష్ఠ లక్ష్మి ప్రవేశించిన ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉండదా? పురాణాలు చెప్పే రహస్యం ఇదే!
జ్యేష్ఠాదేవి నివసించే చోట లక్ష్మీదేవి ఉండదా?- లక్ష్మికి ఇష్టమైన నివాస స్థానాలు ఏంటి? లక్ష్మీ కటాక్షం పొందాలంటే ఏమి చేయాలి?- ఈ కథనంలో మీ కోసం!
Published : June 19, 2026 at 6:36 AM IST
Jyeshta Lakshmi Resides : జ్యేష్ఠ లక్ష్మి లేదా అలక్ష్మి అనే పిలిచే ఈ దేవత కొలువై ఉన్న చోట దరిద్రం తాండవిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. జ్యేష్ఠ లక్ష్మి నివసించే చోట లక్ష్మీదేవి ఉండదు. అంతేకాదు అలక్ష్మి నివసించే ప్రదేశంలో అరిష్టం జరుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. సాధారణంగా ఎలాగైతే లక్ష్మీదేవి నివాసస్థానాలు ఉన్నాయో, అలాగే అలక్ష్మి స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి అలక్ష్మి స్థానాలు ఎప్పటికప్పుడు తొలగించుకుంటూ ఉండడం వల్ల జ్యేష్ఠ లక్ష్మి వెళ్లిపోయి, లక్ష్మీదేవి తిరిగి వస్తుంది. ఇంతకూ ఎవరీ జ్యేష్ఠ లక్ష్మి? ఆమె నివాస స్థానాలు ఏంటి? జ్యేష్ఠ లక్ష్మిని తొలగించుకోవడం ఎలా? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరి జ్యేష్ఠాదేవి?
హిందూ పురాణాల ప్రకారం జ్యేష్ఠ లక్ష్మి, లేదా జ్యేష్ఠా దేవి దారిద్రం, దుఃఖం, దురదృష్టానికి అధిదేవత. సంపదకు దేవత అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మికి ఈమె అక్క. ఈమెను అలక్ష్మి లేదా మూదేవి అని కూడా పిలుస్తారు. క్షీరసాగర మథనంలో ఈమె లక్ష్మీదేవి కంటే ముందుగా ఉద్భవించిందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
జ్యేష్ఠాదేవి స్వరూపం
జ్యేష్ఠా దేవి వికృతమైన రూపం కలిగి ఉంటుందని, ఏనుగు తొండం, లావుపాటి శరీరం, మందపాటి పెదాలు, బిరుసు జుట్టుతో, గాడిదను వాహనంగా కలిగి ఉంటుందని పురాణాల్లో వర్ణించి ఉంది.
పురాణ నేపథ్యం
లక్ష్మీదేవిని వివాహమాడే ముందు విష్ణుమూర్తి ఆమెకంటే పెద్దదైన జ్యేష్ఠాదేవికి వివాహం జరిపించాలని సంకల్పించి, ఉద్దాలకుడు అనే మునికి ఈమెను ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడు. ఇక స్థూల వదన, అశుభకారిణి, అరుణ నేత్రి, కఠిన గాత్రి, బిరుసు శిరోజాలను కలిగిన జ్యేష్ఠాదేవిని ఉద్దాలకుడు తన ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చాడు.
జ్యేష్ఠాదేవి అసహనం
నిరంతర హోమధూమ సుగంధాలతో, వేద నాదాలతో నిండిన ఆశ్రమాన్ని చూసి జ్యేష్ఠా దేవి దుఃఖిస్తూ ''ఓ ఉద్దాలకా! నాకు ఈ చోటు సరిపడదు. వేదాలు ధ్వనించే చోట, అతిథి పూజా సత్కారాలు జరిగే చోట, యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించే స్థలాల్లో నేను నివసించను. అన్యోన్య అనురాగం గల భార్యాభర్తలు ఉన్న చోటగానీ, పితృదేవతలు పూజించే చోటగానీ, ధర్మనిష్ఠుడు, నీతివేత్త, ప్రేమగా మాట్లాడేవాడూ, గురుపూజా దురంధరుడు ఉండే స్థలాల్లో నేను ఉండను' అని చెప్పింది.
జ్యేష్ఠాదేవికి ప్రియమైన స్థావరాలు
జ్యేష్ఠ లక్ష్మి ఇంకా 'ఎక్కడ అస్తమానం ఆలుమగలు దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటారో, ఏ ఇంట్లో అతిథులు నిరాశతో ఉస్సూరుమంటారో, ఎక్కడయితే వృద్ధులకు, మిత్రులకు, సజ్జనులకు అవమానాలు జరుగుతూంటాయో, ఎక్కడయితే దురాచారాలు, పరద్రవ్య, పర భార్యాపహరణ శీలులైన వారు ఉంటారో అలాంటి చోట మాత్రమే నేనుంటాను. గోహత్య చేసేవాళ్లు, బ్రహ్మ హత్యాది పాతకులు ఎక్కడ ఉంటారో నేనక్కడ ఉండటానికి ఇష్టపడతాను'' అని జ్యేష్ఠాదేవి ఉద్దాలకునితో అంటుంది.
జ్యేష్ఠాదేవిని విడిచి వెళ్లిన మహర్షి
జ్యేష్ఠాదేవి మాటలకు కించిత్తు నొచ్చుకున్న వేదవిదుడైన ఉద్దాలకుడు ''ఓ జ్యేష్ఠా! నువ్వు కోరినట్లుగా నీకు తగిన నివాస స్థానాన్ని అన్వేషించి వస్తాను. అంతవరకూ నువ్వీ రావిచెట్టు మొదట్లోనే కదలకుండా కూర్చో'' అని చెప్పి బయల్దేరి వెళ్లాడు. భర్త ఆజ్ఞ ప్రకారం రావి చెట్టు మొదలులో జ్యేష్ఠాదేవి అలాగే ఉండిపోయింది. ఉద్దాలకుడు ఎంతకాలానికి రాకపోవడంతో పతి విరహాన్ని భరించలేక పెద్దపెట్టున దుఃఖించసాగింది.
విష్ణుమూర్తిని అభ్యర్ధించిన లక్ష్మీదేవి
జ్యేష్ఠాదేవి రోదనలు వైకుంఠంలో ఉన్న లక్ష్మీనారాయణుల చెవుల్లో పడ్డాయి. వెంటనే లక్ష్మి తన అక్కగారిని ఊరడించవలసిందిగా విష్ణువును కోరింది. విష్ణువు జ్యేష్ఠాదేవి ఎదుట ప్రత్యక్షమై, ఆమెని ఊరడిస్తూ ''ఓ జ్యేష్ఠాదేవీ! ఈ రావిచెట్టు నా అంశతో కూడి ఉంటుంది. కనుక, నువ్వు దీని మూలంలోనే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉండిపో, ప్రతి శుక్రవారం, శనివారం నిన్ను పూజించే గృహస్తుల యందు లక్ష్మీదేవి నివసిస్తూ ఉంటుంది" అని చెప్పాడు.
జ్యేష్ఠ లక్ష్మి ఇక్కడ ఉండదు!
ఆ విధంగా ప్రతి శుక్రవారం, శనివారం రావి చెట్టును పూజించి, రావి చెట్టు మొదట్లో ఆవనూనెతో దీపారాధన చేసి, జ్యేష్ఠాదేవికి షోడశోపచార విధులను అర్పించే వారిపట్ల శ్రీదేవి కనక వర్షం కురిపించేలా శ్రీహరి వరమిచ్చాడు. కాబట్టి నారాయణుడు, రుద్ర భక్తులు ఉన్న ప్రదేశం, దేవతలు పూజలందుకునే ప్రదేశం నుంచి జ్యేష్ఠా దేవి వెళ్లిపోతుంది. వేదమంత్రాలు పఠించే ఇల్లు, అతిథులను హృదయపూర్వకంగా ఆదరించి, గౌరవించే ఇంట, యాగాలు, దానధర్మాలు చేసే ఇంట, కలహాలు లేని గృహంలో అలక్ష్మి దేవి నివసించదు. అయితే జీవితంలో ఒడిదుడుకులు, కష్టసుఖాలు, లాభనష్టాలు సమానంగా స్వీకరించాలని చెప్పడానికే జ్యేష్ఠాదేవి లక్ష్మి దేవి సోదరిగా జన్మించిందని అంటారు. ఏది ఏమైనా శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా నియమాలు పాటించి జ్యేష్ఠాదేవికి సగౌరవంగా వీడ్కోలు పలికి లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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