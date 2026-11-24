కార్తిక పౌర్ణమి రోజు జ్వాలా తోరణం కింద నుంచి ఎందుకు దాటుతారు? ఈ దర్శనం వెనుక ఉన్న పురాణ రహస్యం ఇదే!
Jwala Thoranam Significance : జ్వాలా తోరణాన్ని దర్శించడం, దాని కింద నుంచి వెళ్లడం వల్ల పాపాలు తొలగి ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం. దీని వెనుక ఉన్న పురాణ ప్రాశస్త్యం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Published : November 24, 2026 at 3:21 AM IST
కార్తిక పౌర్ణమి రోజున శివాలయాల్లో నిర్వహించే ఒక ప్రత్యేకమైన అగ్ని సంబంధిత ఆధ్యాత్మిక వేడుక జ్వాలా తోరణం! శివ కేశవ భేదం లేని పరమ పవిత్రమైన మాసంలో కార్తీక పౌర్ణమి రోజున జరిగే జ్వాలా తోరణ దర్శనం చేస్తే సర్వపాపాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. కార్తిక పౌర్ణమి రోజు ఆచరించే స్నాన, దీప, దానాలతో పాటు కేవలం దర్శించినంత మాత్రాన్నే అనంతమైన పుణ్యఫలాలను ప్రసాదించే ఉత్సవం జ్వాలా తోరణం! ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఉత్సవం గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
జ్వాలా తోరణం ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం కార్తిక శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు శివాలయాల్లో నిర్వహించే ప్రధాన ఉత్సవం జ్వాలా తోరణం. ఈ ఏడాది నవంబర్ 24, మంగళవారం సందర్భంగా ఈ రోజు సాయంత్రం శివాలయాల్లో జ్వాలా తోరణం ఉత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా జ్వాలా తోరణం ఉత్సవం ఎలా చేస్తారు? ఈ ఉత్సవం విశిష్టత ఏమిటి? ఈ ఉత్సవ దర్శన ఫలం ఏమిటి అనే అంశాలు చూద్దాం.
జ్వాలా తోరణం వెనుక పురాణ ప్రాశస్త్యం
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు నిర్వహించే జ్వాలా తోరణం వెనుక రెండు పురాణ గాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
త్రిపురాసుర సంహారం
పూర్వం త్రిపురాసురులు అనే ముగ్గురు రాక్షసులను పరమేశ్వరుడు కార్తిక పౌర్ణమి రోజునే సంహరించాడు. అందుకే కార్తిక పౌర్ణమికి 'త్రిపుర పౌర్ణమి' అనే పేరు కూడా ఉంది. భయంకరమైన రాక్షసులను సంహరించి కైలాసానికి చేరిన తన భర్తకు దిష్టి తగలకూడదని భావించిన ఆ జగన్మాత పార్వతీదేవి ఈ జ్వాలా తోరణాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు శివ పురాణంలో వివరించి ఉంది. అంతేకాదు ఈ రోజున పరమ శివుడు త్రిపురాసురునిపై సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా తులసి కోట వద్ద 365 వత్తుల దీపాన్ని వెలిగించడం సంప్రదాయం.
హాలాహలం భక్షణం
దేవ దానవులు అమృతం కోసం చేసిన క్షీరసాగర మథనంలో తొలుత హాలాహలం ఉద్భవించింది. లోకకల్యాణం కోసం పరమేశ్వరుడు ఆ విషాన్ని స్వీకరించి, తన ఉదరంలో ఉన్న లోకాలకు హాని కలగకుండా ఆ గరళాన్ని తన కంఠంలోనే నిలుపుకుని గరళకంఠుడిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఈ మహత్తర ఘట్టం తరువాత పరమశివునితో పాటు పార్వతీదేవి కుటుంబ సమేతంగా మూడుసార్లు జ్వాలా తోరణాన్ని దాటినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా జ్వాలా తోరణం విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
జ్వాలా తోరణం విశిష్టత
జ్వాలాతోరణం అనే ప్రత్యేక ఉత్సవం కార్తిక పౌర్ణమి రోజున జరుపుతారు. శివ కేశవ భేదం లేని పరమ పవిత్రమైన మాసంలో కార్తిక పౌర్ణమి రోజున జరిగే జ్వాలా తోరణ దర్శనం చేస్తే సర్వపాపాలు తొలగుతాయి. జ్వాలా తోరణ భస్మం ధరిస్తే భూత ప్రేత పిశాచ బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి. కార్తిక జ్వాలా తోరణ దర్శనం వలన మానవులకు, పశుపక్షాదులకు, క్రిమికీటకాలకు సైతం పునర్జన్మ ఉండదని ప్రతీతి. కార్తిక మాసంలో అత్యంత విశిష్టమైన ఉత్సవమైన ఈ జ్వాలా తోరణం ఎలా నిర్వహిస్తారో చూద్దాం.
జ్వాలా తోరణం ఇలా నిర్వహిస్తారు
కార్తిక పౌర్ణమి రోజు సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తరువాత ప్రతి శివాలయంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో జ్వాలా తోరణం వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా శివాలయానికి ఎదురుగా రెండు ఎత్తైన కర్రలను నాటి, ఆ రెండింటిని కలుపుతూ అడ్డంగా మరో కర్రను కడతారు. ఆ అడ్డ కర్రకు ఎండుగడ్డిని చుట్టి అగ్నితో వెలిగిస్తారు. దీనినే జ్వాలా తోరణం అంటారు.
జ్వాలా తోరణ శివలింగం
తేజోమయంగా జ్వాలలతో మండుతున్న తోరణం, జ్వాలా తోరణ శివలింగంగా దర్శనమిస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన తోరణం కింద నుంచి ముందుగా పల్లకిలో ఆశీనులైన శివపార్వతులను దాటిస్తారు. ఆ తరువాత భక్తులు కూడా ఈ జ్వాలా తోరణం కింద నుంచి దాటుతూ తమ జీవితాల్లోని సకల దోషాలు తొలగిపోవాలని ప్రార్ధిస్తారు.
జ్వాలా తోరణ దర్శన ఫలం
కార్తిక పౌర్ణమి రోజున శివాలయాల్లో నిర్వహించే ఈ జ్వాలా తోరణాన్ని దర్శించినా, ఈ జ్వాలా తోరణం కిందనుంచి దాటివెళ్లినా సర్వపాపాలు హరించి, మంచి ఆరోగ్యం చేకూరి, అపమృత్యు దోషాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. విశేషించి జ్వాలా తోరణం దర్శనం, దాని క్రింద నుంచి దాటడం వలన నరకద్వార ప్రవేశం ఉండదని పురాణాలు ఉద్ఘాటిస్తున్నాయి. ఈ కార్తిక పౌర్ణమి రోజు మనం కూడా శివాలయాలను సందర్శించి జ్వాలా తోరణాన్ని దర్శిద్దాం! సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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