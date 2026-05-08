తాటంకాల దర్శనమే ఎందుకు ప్రత్యేకం? జంబుకేశ్వరం అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి అద్భుత రహస్యాలు!
తమిళనాడులోని జంబుకేశ్వరంలో వెలసిన అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారు- జలతత్వానికి అధిదేవతగా ప్రసిద్ధి- అమ్మవారి తాటంకాల దర్శనం- ప్రత్యేక ఫలప్రదంగా భావించే ఈ ఆలయ విశేషాలు
Published : May 8, 2026 at 6:27 AM IST
Jambukeswarar Akilandeswari Temple Significance : తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి సమీపంలో ఉన్న జంబుకేశ్వర ఆలయం పరమేశ్వరుని పంచ భూత క్షేత్రాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ పార్వతీదేవి 'అఖిలాండేశ్వరి'గా కొలువుదీరి, జలతత్వానికి అధిదేవతగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. 1800 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో అమ్మవారు కఠోర తపస్సు చేసి శివుని నుంచి జ్ఞానాన్ని పొందిందని అంటారు. సాధారణంగా అన్ని శైవ క్షేత్రాలలో శివపార్వతుల కళ్యాణం జరుగుతుంది కానీ ఈ క్షేత్రంలో మాత్రం అమ్మవారికి, స్వామి వారికి కళ్యాణం జరగదు. ఇక్కడ అమ్మవారి దర్శనానికన్నా అమ్మవారి తాటంకాల దర్శనానికే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. ఈ సందర్భంగా అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయం ఎక్కడుంది? అమ్మవారి తాటంకాల మహిమ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పంచభూతాత్మకమైన పరమేశ్వరుడు
ఈ సృష్టిని ఆవరించి ఉన్న భూమి, అగ్ని, వాయువు, నీరు, ఆకాశం అనే ఐదింటిని పంచభూతాలని అంటారు. లయకారుడైన పరమేశ్వరుడు ఈ పంచభూతాలలో వ్యాపించి ఉన్నందుకు నిదర్శనంగా వివిధ ప్రాంతాలలో పంచభూత లింగాల పేరుతో కొలువై పూజలందుకుంటున్నాడు. చిదంబరంలో భూమి అంటే పృథ్వీ లింగంగా, అరుణాచలంలో అగ్ని లింగంగా, శ్రీకాళహస్తి లో వాయు లింగంగా, జంబుకేశ్వరంలో జల లింగంగా, చిదంబరంలో ఆకాశ లింగంగా పరమేశ్వరుడు పూజలందుకుంటున్నాడు.
జంబుకేశ్వరం క్షేత్రం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి నగరం నుంచి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో జంబుకేశ్వరంలో వెలసిన జంబుకేశ్వరస్వామి గర్భగుడిలో ఎప్పుడూ భూగర్భ జలాలు ఊరుతూ ఉంటాయి. అందుకే దీనిని జల లింగం అంటారు. ఈ క్షేత్రంలో వెలసిన అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారు పంచభూతలింగ క్షేత్రాలలో ఒకటైన జలలింగ క్షేత్రానికి అధిష్టాన దేవత. అమ్మవారు ఇక్కడ అఖిలాండేశ్వరిగా పూజలందుకుంటుంది.
జల లింగ క్షేత్రం
స్వామి వారు 'జంబుకేశ్వరుడు'గా కొలువై ఉంటారు. గర్భాలయంలోని లింగం కింద ఎప్పుడూ నీటి ఊట వస్తూనే ఉంటుంది. అమ్మవారు స్వయంగా కావడితో నీరు తెచ్చి, జంబూ వృక్షం కింద వెలసిన శివునికి అభిషేకం చేశారని పురాణ గాథ.
తాటంక చక్రాలు
అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారికి ఉన్న అతి ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఆమె ధరించే తాటంకాలు. జంబకేశ్వరంలో అఖిలాండేశ్వరి దేవి దర్శనానికన్నా అమ్మవారి తాటంకాల దర్శనానికే ప్రాధాన్యత ఉండడం వెనుక ఓ పురాణగాథ ఉంది. పురాణాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు అమ్మవారు అత్యంత ఉగ్రరూపంతో ఉండేవారట! రాత్రి సమయంలో అమ్మవారు గ్రామ సంచారానికి వెళ్లి సకల ప్రాణులను భక్షిస్తూ ఉండేదంట! ఆ సమయంలో అమ్మవారి ఉగ్రత్వాన్ని తగ్గించి, శాంతింప చేయడానికి ఆది శంకరాచార్యుల వారు అమ్మవారి రెండు చెవులకు మహిమాన్వితమైన తాటంకాలు, అంటే చెవి కమ్మలు కర్ణాభరణాలుగా అలంకరించి, ఆమె ఎదురుగా శ్రీ చక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ప్రశాంత మూర్తిగా
ఆదిశంకరులు సమర్పించిన తాటంకాల వలన అమ్మవారు ఉగ్రరూపంలో నుంచి శాంత రూపంలోకి మారిందట! ఇలా అమ్మవారు తన ఉగ్రత్వాన్ని వీడి శాంత స్వరూపంగా మారినందున ప్రతిరోజూ ఉదయం అమ్మవారికి 'పవిత్ర స్నానం' పేరిట అమృత జలాలతో అభిషేకించి అనంతరం 'విద్యా రూపిణి' అలంకారం చేస్తారు. ఇలా చేయడం వలన అమ్మవారు ప్రసన్నమూర్తిగా మారి, భక్తులపై కరుణను కురిపిస్తుందని నమ్మకం. ఈనాటికి అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారి తాటంకాలను దర్శించుకోవడం విశేష ఫలప్రదంగా భావిస్తారు.
గురు-శిష్య సంబంధం సూచించే ఉపదేశ ముద్రలో
జంబుకేశ్వరం క్షేత్రంలో అమ్మవారు శివుని వద్ద శిష్యురాలిగా జ్ఞానోపదేశం పొందిందని చెబుతారు. అందుకే ఇక్కడ అమ్మవారు ఉపదేశ ముద్రలో కనిపిస్తారు. ఇక్కడ శివుడు గురువుగా, అమ్మవారు శిష్యురాలిగా పూజలందుకుంటారు.
ఈ క్షేత్రంలో జరగని కళ్యాణం
సాధారణంగా శివపార్వతుల కళ్యాణం అన్నిశివాలయాల్లో జరుగుతుంది, కానీ ఇక్కడ శివపార్వతుల మధ్య గురు-శిష్య సంబంధం ఉండటం వల్ల కళ్యాణం నిర్వహించరు.
గజ పూజ
అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారికి ఏనుగులు అంటే అత్యంత ప్రీతి. ప్రతిరోజూ ఆలయ ఏనుగు అమ్మవారి సన్నిధికి వచ్చి ప్రణమిల్లుతుంది. పూర్వం ఒక ఏనుగు మరియు సాలీడు ఇక్కడ శివుడిని పూజించి మోక్షం పొందినట్లు ఆలయ చరిత్ర చెబుతుంది.
మధ్యాహ్న పూజ విశిష్టత
జంబుకేశ్వరం క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన ఘట్టం జరుగుతుంది. ఆలయ అర్చకులు అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా భావించే స్త్రీ వేషధారణలో మేళతాళాలతో వెళ్లి స్వామివారికి అభిషేకం మరియు పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవంలో అమ్మవారే స్వయంగా స్వామిని పూజిస్తున్నట్లుగా భావించడం విశేషం. జ్ఞానాన్ని కోరుకునే విద్యార్థులు, ప్రశాంతతను ఆశించే భక్తులు అఖిలాండేశ్వరి దేవిని దర్శించుకోవడం వల్ల విశేష ఫలితాలు పొందుతారని భక్తుల విశ్వాసం.
తాటంకాల మహత్యం
చోళ రాజవంశీయుల శిల్పకళా వైభవానికి నిదర్శనంగా నిలిచే జంబుకేశ్వరం ఆలయంలో వెలసిన అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారిని దర్శించినప్పుడు అమ్మవారి తాటంకాలను భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించి నమస్కరించుకోవాలి. అమ్మవారి తాటంకాలు దర్శించడం వలన సువాసినితనంతో పాటు సకల ఐశ్వర్యాలు కూడా కలుగుతాయని శాస్త్రవచనం. తమిళ చిత్తిరై మాసం అనగా ఏప్రిల్ మే నెలలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. మనం కూడా అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారితో పాటు అమ్మవారి తాటంకాలు కూడా దర్శించిన అష్టైశ్వర్యాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
విచిత్ర వేషాలతో అలరించే తిరుపతి గంగమ్మ జాతర- 900 ఏళ్ల చరిత్ర, అరుదైన ఆచారాల వెనుక రహస్యాలు!
శ్రీరాముడు నడయాడిన పుణ్యక్షేత్రాలు- అయోధ్య నుంచి భద్రాచలం వరకు రామాయణానికి సాక్ష్యాలైన పవిత్ర స్థలాలు!