కనుమ నాడు కోనసీమలో జరిగే అద్భుత ప్రభల తీర్థం- వేలాది మంది భక్తులు జగ్గన్నతోటకు ఎందుకెళ్తారు?
జగ్గన్న తోట ప్రభల తీర్థం గురించి మీకు తెలుసా?
Published : January 16, 2026 at 2:57 AM IST
Jagganna Thota Prabhala Theertham : నాలుగు రోజుల సంక్రాంతి పండుగలో మూడో రోజు కనుమ పండుగ. కనుమ రోజు దేవతలు ఆలయాన్ని విడిచి వనవిహారానికి వెళ్లడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ఆలయాల నుంచి ప్రభలు తీర్థాలలో పాల్గొంటాయి. తిరుమల శ్రీవారు కూడా కనుమ రోజు పార్వేటి ఉత్సవానికి వెళ్లడం ఆనవాయితీ! ఇక సంక్రాంతి సంబరాలకు పేరొందిన గోదావరి జిల్లాలో ప్రభల తీర్థం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ కథనంలో కనుమ రోజు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జరుగనున్న ప్రభల తీర్థం విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థం
తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోనసీమలోని అంబాజీపేట మండలం, మొసలపల్లి శివారు జగ్గన్నతోట కొబ్బరితోటలో మకర సంక్రమణ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో కనుమ నాడు ఈ ప్రభల తీర్థం నిర్వహిస్తారు. అత్యంత ప్రాచీనమైన ఈ ఈ తీర్థంలో కోనసీమ చుట్టుపక్కలున్న 11 గ్రామాల ప్రభలు పాల్గొనడం విశేషం.
చరిత్రాత్మక విశేషం
లోక కళ్యాణార్థం ప్రతీ సంవత్సరం కనుమ రోజున ఏకాదశ రుద్రులు జగ్గన్న తోటలో సమావేశం అవుతారని ప్రతీతి. సుమారు 400 సంవత్సరాల క్రితం 17వ శతాబ్దంలో కనుమ రోజున ఏకాదశ రుద్రులు లోక కళ్యాణార్ధం జగ్గన్నతోటలో సమావేశమై లోక పరిస్థితుల గురించి చర్చించారనీ, అప్పటి నుంచి కనుమ రోజున జగ్గన్నతోటలో ప్రభల తీర్ధం నిర్వహించబడుతున్నదని చారిత్రాత్మక కథనం.
ప్రభల తయారీ
కనుమ రోజు విశేషంగా జరుగనున్న ఈ ప్రభల తీర్థంలో పాలు పంచుకునే గ్రామాల ప్రజలు సంక్రాంతికి 10 రోజుల ముందు నుంచి ప్రభల తయారీలో నిమగ్నం అవుతారు. ముందుగా వెదురు కర్రలతో ప్రభకు ఒక ఆకారాన్ని తీసుకు వస్తారు. వెదురు బొంగులు ఒకదానికి ఒకటి కలిసే చోట కొబ్బరి తాడుతో గట్టిగా కడతారు. తరువాత వాటి పై అందమైన రంగులు వేస్తారు. దీంతో ప్రభకు ఒక రూపు వస్తుంది. అనంతరం రంగురంగుల వస్త్రాలతో, పూలతో ప్రభలను అలంకరిస్తారు. గంగలకుర్రు, వ్యాఘ్రేశ్వరం,ఇరుసుమండ, వక్కలంక, ముక్కామల, పెదపూడి మొదలగు అగ్రహారాలు నుంచి ప్రభలపై చెన్నమల్లేశ్వర స్వామీ, కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి, వీరేశ్వర స్వామి విగ్రహాలను అలంకరించి జగ్గన్నతోట ఊరేగింపుగా తీసుకు వస్తారు.
ఆ దారి రహదారి
సాధారణంగా ప్రభలు ఊరేగింపుగా వచ్చేటప్పుడు అవి మాములు భక్తులు వచ్చే మార్గంలో రావు. ఆ దారి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రభలను ఒక్కసారి పైకి ఎత్తిన తర్వాత మరి కిందకి దింపకూడదు. కౌశిక నది దాటేటప్పుడు ప్రభ ఏ మాత్రం తడవకుండా తీసుకొస్తారు. ఈ ప్రభలను మోయడానికి ఇరవై మంది వ్యక్తులు ఉంటారు. కౌశిక నది దాటించడానికి మాత్రం యాభై మంది పైగా శిక్షణ పొందిన వారు ఉంటారు. వీరు ప్రభలను జాగ్రత్తగా కౌశిక నది దాటించి జగ్గన్న తోట తీర్థ ప్రదేశానికి తీసుకోస్తారు. తీర్ధం పూర్తయ్యాక వచ్చిన దారినే తిరిగి ప్రభలని ఆయా గ్రామాలకి తీసుకెళతారు. ఈ ప్రభలను చూడటానికి చుట్టు ప్రక్కల గ్రామాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తారు.
భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతిబింబం
జగ్గన్న తోటల ప్రభల తీర్థం అరుదైన గుర్తింపును సాధించింది. 2023 జనవరి 26న న్యూడిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరుపున గణతంత్ర దినోత్సవాలలో పాల్గొన్న ప్రభల తీర్థ శకటం అరుదైన గుర్తింపు పొందడం ఇందుకు నిదర్శనం. అంతేకాకుండా భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ కనుమ సందర్భంగా జరిగే ప్రభల తీర్థం భారతీయ సంస్కృతికి ప్రతీక అని, 17వ శతాబ్దం నుంచి ఈ ప్రభల తీర్థం జరగడం ఎంతో అరుదైన విషయమని శ్లాఘించడం ఈ తీర్థం విశిష్టతకు అద్దం పడుతోంది. రానున్న కనుమ పండుగ రోజు మనం కూడా జగ్గన్న తోటల ప్రభల తీర్థంలో పాల్గొందాం. మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను దేశవిదేశాలలో చాటుదాం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం