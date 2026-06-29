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జగన్నాథుని రథయాత్రకు ముందు జరిగే మహా వేడుక- 15 రోజులు ఎందుకు దర్శనం ఉండదు?

పూరి జగన్నాథ ఆలయంలో జరిగే స్నానోత్సవం- రథయాత్రకు ముందు నిర్వహించే అత్యంత పవిత్రమైన ఉత్సవం- ఈ రోజున జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రాదేవికి 108 కలశాలతో మహా స్నానం

Jagannath Snana Yatra 2026
Jagannath Snana Yatra 2026 (ETV bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 3:51 AM IST

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Jagannath Snana Yatra 2026 : ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పూరీలో కొలువైన శ్రీ జగన్నాథ ఆలయం హిందువుల పవిత్ర 'చార్ ధామ్' పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్నాథుడిగా, సోదరుడు బలభద్రుడు, సోదరి సుభద్రలతో కలిసి భక్తులచే పూజలందుకుంటున్నాడు. ఎన్నో అంతుచిక్కని అద్భుత రహస్యాలకు నిలయమైన ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఆషాఢ మాసం విదియ రోజు రథోత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. పూరి జగన్నాథ స్వామి రథోత్సవం అంటే ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ రథోత్సవానికి కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే జగన్నాథుని శ్రీ క్షేత్రంలో సందడి మొదలవుతుంది. ఈ సందర్భంగా జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు స్వామివారి స్నానోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహిస్తారు.

జగన్నాథుని స్నానోత్సవం ఎప్పుడు?
పూరి జగన్నాథుని రథయాత్రకు 15 రోజుల ముందుగా జగన్నాథుని స్నానోత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ! జులై 16 ఆషాఢ శుద్ధ విదియ సందర్భంగా జగన్నాథుని రథోత్సవం జరగనుంది. దానికి 15 రోజుల ముందు అంటే జూన్ 27, సోమవారం జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు స్వామివారి స్నానోత్సవానికి ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆ విశేషాలేంటో చూద్దాం.

పవిత్ర స్నానోత్సవం ఇలా
పూరి జగన్నాథుని రథయాత్రకు 15 రోజుల ముందు స్నానోత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ! ఈ సందర్భంగా శ్రీ మందిరం రత్న వేదిక నుంచి బలభద్ర, సుభద్ర, శ్రీ జగన్నాథ మూర్తులను స్నాన మండపానికి తరలిస్తారు. 'పొహండి' అని వ్యవహరించే ఈ పవిత్ర కార్యక్రమంలో మూల విరాట్టుకు 108 కలశాలతో సుగంధ జలాభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తారు. అనంతరం గజానన అలంకారంతో ముస్తాబు చేస్తారు.

బహిరంగంగా దర్శనమిచ్చే జగన్నాథుడు
ఈ సందర్భంగా బహిరంగ వేదికపై జగన్నాథుడు దర్శనమివ్వడమే ఈ స్నానోత్సవంలోని విశిష్టత! దాదాపు 400 సంవత్సరాల క్రితం అంటే సుమారు 16 వ శతాబ్దంలో మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒక గణపతి భక్తుని అభీష్టం మేరకు జగన్నాథునికి ఈ గజానన అలంకారం చేయడం శ్రీక్షేత్రం సంప్రదాయంగా మారిందని అక్కడి పండితులు చెబుతారు.

స్నానోత్సవం విశిష్టత
పవిత్ర స్నానోత్సవం తరువాత స్వామికి జ్వరం వస్తుందని విశ్వసిస్తారు. ఈ సందర్భంగా జగన్నాథుని చీకటి మండపానికి తరలించి 15 రోజులు అక్కడే అన్ని పూజాదికాలు, అన్ని రకాల సేవలు నిర్వహిస్తారు. స్వామికి మూలికా ఔషధాలు, తైల మర్ధనాలు, పత్యపు నైవేద్యాలు, కషాయ సేవనం వంటి ఉపచారాలతో పాటు పండ్లు, తేలికపాటి నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు.

లభించని జగన్నాథుని దర్శనం
ఈ పక్షం రోజుల పాటు శ్రీ మందిరంలో జగన్నాథుని మూల విరాట్టు దర్శనమివ్వదు. ఆ స్థానంలో ప్రతినిధి దేవుళ్ల చిత్రపటాలు మాత్రం దర్శనమిస్తాయి. పక్షం రోజుల తర్వాత స్వామి వారికి స్వస్థత చేకూరినట్లుగా ప్రకటించి స్వామి వారి మూలవిరాట్టును తిరిగి శ్రీ మందిరానికి తరలిస్తారు.

నవ యవ్వన ఉత్సవం
పక్షం రోజుల తర్వాత లభించే స్వామి దర్శనాన్ని నవ యవ్వనం ఉత్సవం పేరిట వేడుకగా నిర్వహిస్తారు.

మఠాల సేవలు
జగన్నాథుని స్నానోత్సవం వేడుకల్లో రాఘవ దాసు మఠం, గోపాల తీర్థ మఠం ప్రత్యేక పాత్ర పోషిస్తాయి. నవయౌవన దర్శనం ఉత్సవం ముగిసిన తర్వాత ఆ మరుసటి రోజునే జగన్నాథుని రథయాత్ర వైభవంగా ప్రారంభమవుతుంది.

మానవాళికి ఇదే సందేశం
ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం కావడంతోనే వర్షాలు మొదలవుతాయి. ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా సురక్షితంగా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి మానవాళికి తెలియజేయడమే జగన్నాథుని స్నానోత్సవంలోని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. జగన్నాథుని స్నానోత్సవం సందర్భంగా స్వామికి నిర్వహించే గోప్య సేవలు, ప్రత్యేక నైవేద్యాలు 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అనే సందేశాన్ని మానవాళికి అందిస్తాయి.

జగన్నాథుని స్నానోత్సవం సందర్భంగా పూరి నగరం భక్త జన సంద్రంగా మారుతుంది. వీలైతే ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనే భాగ్యాన్ని కలిగించమని ఆ జగన్నాథుని మనసారా ప్రార్ధిద్దాం.

జై జగన్నాథ స్వామి!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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