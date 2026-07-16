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పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర దర్శనం మోక్షదాయకం- ఇంతటి పవిత్రత ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా?

ఆషాఢ శుద్ధ విదియన జరిగే పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్ర ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన మహోత్సవం- ఈ పవిత్ర యాత్రలో జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రలు ప్రత్యేక రథాలపై గుండిచా ఆలయానికి ఊరేగింపు

Jagannath Rath Yatra Spiritual Origin
Jagannath Rath Yatra Spiritual Origin (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 3:59 AM IST

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Jagannath Rath Yatra Spiritual Origin : ఆషాఢ మాసంలో శుక్లపక్షం విదియ రోజు జరిగే పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్ర ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ సందర్భంగా జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రలు తమ ప్రత్యేక రథాలపై ఊరేగింపుగా గుండిచా ఆలయానికి వెళ్తారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవంలో, స్వామివారు తన జన్మస్థానాన్ని పోలిన గుండిచా ఆలయంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. పూరీ జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర కళ్లారా వీక్షించిన వారికి అన్ని తీర్థయాత్రలు చేసిన ఫలం లభిస్తుందని, పునర్జన్మ లేకుండా మోక్షం పొందుతారని విశ్వాసం. అసలు పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రకు ఇంతటి పవిత్రత ఎలా వచ్చిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆధ్యాత్మిక సమైక్యత సూత్రం
జగన్నాథుని రథయాత్ర భారతీయ ఆధ్యాత్మికతతో సమైక్యతా సూత్రానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. పూరీ క్షేత్రంలో జగన్నాథుని స్వామి ఆలయంలోని విగ్రహాలు రాతితో కాకుండా వేప చెక్కతో తయారు చేయబడి ఉంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం పాత విగ్రహాల స్థానంలో నూతన విగ్రహాలను ప్రతిష్టిస్తారు. ఈ సందర్భంగా తొలగించిన పాత విగ్రహాలను జ్యోతిష్య, గ్రహగతులను అనుసరిస్తూ ఖననం చేస్తారు. పాత విగ్రహాలను తొలగించే సమయంలో ఆ విగ్రహాల నుంచి నాభి భాగాన్ని మాత్రం వేరు చేసి కొత్త విగ్రహాలకు అమరుస్తారు. ఈ విధంగా చేయడం వెనక ఒక పురాణ రహస్యం ఉంది. అదేమిటో చూద్దాం.

పౌరాణిక గాథ
ద్వాపర యుగాంతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు తిరిగి వెళ్లాడు. ఒకరోజు శ్రీకృష్ణుడు వనవిహారానికి వెళ్లి అక్కడ ఒక చెట్టు కొమ్మపై విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. ఆ సమయంలో శబర రాజు అనే బోయవాడు శ్రీకృష్ణుని కాలి బొటనవేలిని పక్షిగా భావించి బాణాన్ని సంధించి విడిచాడు. ఆ శరాఘాతానికి శ్రీకృష్ణుడు తనువు చాలించాడు. అంతటి పరమాత్మ, అజాతశత్రువు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఒక సాధారణ బోయవాని బాణానికి ప్రాణాలు విడవడం అనేది నమ్మదగని విషయం అయినప్పటికీ మహాత్ములు తమ అవతారాన్ని ముగించడానికి వారంతట వారే ఇలాంటి ఘటనలు సృష్టించుకుంటారు.

నాభిని అనుసరించిన శబర రాజు
శ్రీకృష్ణుడు దేహత్యాగం చేసిన చేశాడన్న విషాద వార్త తెలుసుకున్న అర్జునుడు ద్వారకకు తరలి వస్తాడు. శ్రీకృష్ణునికి అంతిమసంస్కారాలు జరిపిస్తాడు. ఆ సమయంలో చితాగ్నిలో శ్రీకృష్ణుని దేహం మొత్తం దగ్ధమైనా, నాభి మాత్రం అలాగే ఉండిపోతుంది. అప్పుడు అర్జునుడు ఆ నాభి భాగాన్ని సముద్రంలో నిక్షిప్తం చేసాడు.

మహా ప్రళయం
శ్రీకృష్ణుని నిర్యాణం తర్వాత మహా ప్రళయం ముంచుకు వచ్చి ద్వారకా నగరం మొత్తం సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆ సమయంలో అర్జునుడు సముద్రంలో దాచి ఉంచిన శ్రీకృష్ణుని నాభి సముద్ర జలాలపై తేలుతూ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుని మరణానికి కారణమైన శబరరాజు సముద్రంలో తేలియాడుతున్న శ్రీకృష్ణుని నాభి భాగాన్ని గమనించి దానిని అనుసరించసాగాడు. అలా శబర రాజు ద్వారకా నుంచి పూరీ వరకు శ్రీ కృష్ణుని నాభిని అనుసరించి కొనసాగాడు. శబర రాజు భక్తికి మెచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు 'ఇక్కడ నుంచి నన్ను తీసుకువెళ్లు" అని ఆదేశించాడు. శబర రాజు దైవాజ్ఞను ఆచరించాడు. తదనంతర కాలంలో పూరీలో విష్ణుభక్తుడైన ఇంద్రద్యుమ్నుడు పూరీ క్షేత్రంలో ఆలయం నిర్మించాడన్నది పూరీ క్షేత్ర స్థలపురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

జన్మ సాఫల్యం
పూరీ జగన్నాథుడు వామన రూపంలో రథంలో ఆసీనుడై ఉండగా జరిగే ఈ రథయాత్రను కనులారా చూసిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదని ఆర్యోక్తి. ఈ విశ్వాసంతోనే ఒక్క మన దేశం నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా లక్షలాది మంది భక్తులు జగన్నాథుని రథయాత్ర వీక్షించడానికి శ్రీక్షేత్రానికి తరలి వస్తారు.

మోక్షదాయకం - రథయాత్ర దర్శనం
పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రలో పాల్గొని. ఈ పవిత్ర రథయాత్రను దర్శించడం మరియు రథాన్ని లాగడం వల్ల జన్మజన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. జులై 16, గురువారం పూరీలో జరగనున్న జగన్నాథుని రథయాత్రలో మనం కూడా పాల్గొని ఆ పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

జై జగన్నాథ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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Conclusion:

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