విశ్వ విఖ్యాత జగన్నాథ రథయాత్ర- మూల విరాట్టులే రథంపై విహరించే ఏకైక ఉత్సవం- విశిష్టత ఇదే!
ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పూరీ జగన్నాథ రథయాత్రకు సర్వం సిద్ధం- గుండిచా ఆలయానికి ప్రత్యేక రథాలపై జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రాదేవి - మహిమ, పురాణ ప్రాశస్త్యం, ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Published : July 16, 2026 at 1:55 AM IST
Jagannath Rath Yatra 2026: విశ్వ విఖ్యాతమైన జగన్నాథుని రథయాత్ర సందడి మొదలైంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం దృష్టి శ్రీక్షేత్రంపైనే కేంద్రీకృతమై ఉంది. లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొనే ఈ రథయాత్ర ప్రతి ఏడాది అంగరంగ వైభవంగా సాగుతుంది. బ్రహ్మ, పద్మ, స్కంద పురాణాలలోను జగన్నాథ రథయాత్ర ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. జులై 16, గురువారం జరగనున్న జగన్నాథుని రథయాత్ర గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తోబుట్టువులు పూజలందుకునే ఏకైక క్షేత్రం
జగన్నాథుడు శ్రీకృష్ణుని స్వరూపం. జగన్నాథుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన సోదరుడైన బలభద్రుడు అంటే బలరాముడు, సోదరి సుభద్రతో కలిసి ఒకే పీఠంపై పూజలందుకునే విశిష్ట క్షేత్రం పూరీ! ఇలా అన్నాచెల్లెళ్లను ఒకేచోట కొలిచే క్షేత్రం దేశంలో మరోటి లేదు.
పురాణ ప్రాశస్త్యం
బ్రహ్మ, పద్మ, స్కంద పురాణాలలో జగన్నాథ రథయాత్ర గురించ్జి వివరించి ఉంది. ఈ పురాణాల ప్రకారం ఇంద్రద్యుమ్నుడనే రాజు గొప్ప యజ్ఞం ఆచరించాడని, దాంతో సాక్షాత్తు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువే దారువు అంటే కొయ్య దుంగగా సముద్ర జలాల్లో తేలియాడుతూ వచ్చాడని పురాణ కథనం. బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞతో విశ్వకర్మ ఆ దుంగను మూడు మూర్తులుగా మలచాడని అంటారు.
ఆకట్టుకునే తోబుట్టువుల రూపం
బలభద్రుడు తెల్లగా, సుభద్ర పసుపు రంగులో ఉండగా, జగన్నాథుడు మాత్రం నీలి మేఘ చాయలో భక్తులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తాడు. అందుకే ఇక్కడ జగన్నాథునికి నీలమాధవుడని పేరు. ఇంద్రద్యుమ్నుడు యజ్ఞం చేసిన శాలలోనే యజ్ఞానంతరం ఈ మూర్తులను ప్రతిష్టించారని అంటారు. ఆ యజ్ఞవాటికనే ప్రస్తుతం మనం దర్శిస్తున్న గుండిచా మందిరం.
ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రథం
జగన్నాథుని రథయాత్రలో జగన్నాథునికి, బలభద్రునికి, సుభద్రకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ప్రత్యేక రథం ఉంటుంది. ఈ ఉత్సవం కోసం ప్రతి ఏడాది ప్రత్యేకంగా తయారు చేసే దారు రథాలు జ్యేష్ఠ అమావాస్యకల్లా సిద్ధమవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా చెక్కతో తయారుచేసినవే కావడం విశేషం.
'చెరా పహారా'
పూరీ రాజు పల్లకీలో అక్కడికి చేరుకోవడంతో సంరంభాలు మిన్నంటుతాయి. పరమాత్ముని ముందు సేవకుడిగా మారిన ఆ మహారాజు బంగారపు చీపురుతో రథాల లోపల ఊడుస్తాడు. దీన్నే 'చెరా పహారా' అంటారు.
వేటికవే ప్రత్యేకం
రథయాత్రలో భాగంగా గరుడ ధ్వజం ఉన్న రథంలో జగన్నాథుడు, తాళధ్వజ రథంలో బలభద్రుడు, పద్మ ద్వజ రథంలో సుభద్ర శ్రీ క్షేత్రం నుంచి బయలుదేరి గుండిచాకు చేరుకుంటారు. ఈ మూడు రథాల్లో జగన్నాథుడు కొలువై ఉండే రథం అన్నింటి కంటే ఎత్తయినది. ఈ మూడు రథాలకు అలంకరించే వస్త్రాలు మొదలుకొని, రథాల పీఠాలు, స్తంభాలు, కొయ్యగుర్రాలు అన్ని వేటికవే ప్రత్యేకమైనవి.
ఇదే విశేషం
సాధారణంగా ఊరేగింపుల్లో ఉత్సవ విగ్రహాలు పాల్గొనడం ఆనవాయితీ! కానీ జగన్నాథుని రథయాత్రలో గర్భాలయంలో ఉన్న మూల విరాట్టులు రథయాత్రలో పాల్గొనడం విశేషం. అందుకే ఈ రథయాత్రకు అంతటి పవిత్రత, అంతటి విశిష్టత! సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గుండిచా ఆలయానికి చేరుకోవడానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది. గుండిచా వనానికి చేరుకున్నాక, ఆ రాత్రి ఆలయం బయట రథాల్లోనే మూలవిరాట్టులకు విశ్రాంతినిస్తారు. మర్నాడు పొద్దున మేళతాళాలతో గుడి లోపలికి తీసుకువెళ్తారు.
హీరా పంచమి
జగన్నాథ రథయాత్రలో ఐదో రోజున ఓ ఆసక్తికరమైన విశేషం జరుగుతుంది. ఆలయంలోకి తనతోపాటు తీసుకెళ్లలేదని స్వామిపై అలిగిన లక్ష్మీదేవి, గుండిచా గుడి బయటి నుంచే జగన్నాథుడిని ఓరకంట దర్శించి, పట్టలేని కోపంతో స్వామి రథాన్ని కొంతమేర ధ్వంసం చేసి వెనక్కి వెళ్లిపోతుంది. ఈ ముచ్చట అంతా అమ్మవారి పేరిట పూజారులే జరిపిస్తారు. ఆ రోజును 'హీరా పంచమి' అంటారు. వారంపాటు గుండిచా దేవి ఆతిథ్యం స్వీకరించిన సుభద్ర, జగన్నాథ, బలభద్రులు దశమినాడు తిరుగు ప్రయాణం చేస్తారు.
బహుదా యాత్ర
తన పుట్టిల్లైనా గుండిచా మందిరానికి చేరుకున్నాక జగన్నాథుడు అక్కడే పది రోజులు పూజలందుకొని, విశ్రాంతి తీసుకుని తిరిగి ఏకాదశి నాటికీ తిరిగి శ్రీక్షేత్రానికి తరలి వస్తాడు. ఈ తిరుగు ప్రయాణాన్ని బహుదా యాత్ర అంటారు.
రథయాత్ర అంతరార్థం ఇదే!
శరీరమనే ఈ రథాన్ని నడిపే సారధి జీవుడు అయితే ఆత్మ రథికుడని అని ఉపనిషత్తులు చెబుతున్నాయి. శరీరమనే ఈ రథంలో ఆసీనుడై ఉన్న జీవుడు సాక్షాత్తు ఆ నారాయణుడే అని ఈ సత్యాన్ని గుర్తించమని జగన్నాథ రథయాత్ర చాటుతోంది. అశాశ్వతమైన ఈ జగత్తు నుంచి శాశ్వతమైన మోక్షానికి జీవుడు చేసే ప్రయాణమే జగన్నాథుని రథయాత్రలో అంతరార్ధం. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించడమే మన కర్తవ్యం.
జై జగన్నాథ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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