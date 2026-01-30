ఇంట్లో పూజించే దేవుని విగ్రహాల సైజ్- అంతకు మించి ఎత్తు ఉంటే పూజ చేయకూడదా?
ఇంట్లో పెట్టుకునే దేవుని విగ్రహాలు ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలి? నిత్య పూజలో చేయకూడని తప్పులు ఇవే!
Published : January 30, 2026 at 4:34 AM IST
Lord Idols Size In The House : ప్రతి రోజు మనం చేసే పూజలో ఎన్నో సందేహాలు వస్తుంటాయి. దీపారాధనలో ఎన్ని ఒత్తులు వేయాలి? దేవుని విగ్రహ రూపంలో పూజించాలా? లేక పటం పెట్టి పూజించాలా? ఇంట్లో శివలింగాన్ని ఉంచి పూజించవచ్చా? అలా అయితే ఎంత పరిమాణంలో ఉండే శివలింగాన్ని పూజించాలి? ఇలాంటి కొన్ని సందేహాలకు హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ఎలాంటి వివరణ ఇస్తోందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బ్రహ్మమొక్కటే, పరబ్రహ్మమొక్కటే!
పూజ అనేది దైవారాధనలో ఒక భాగం. నిరాకారుడైన ఆ భగవంతుని స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి దేవుడు ఇలానే ఉంటాడు అని మన మనసుకు ఒక నిశ్చలత్వాన్ని ఏర్పరచుకోడానికి దైవారాధనలో విగ్రహాలు కానీ చిత్రపటాలు కానీ ఉంచి పూజించమని శాస్త్రం చెబుతోంది. రాముడిని, విష్ణువుని, శివుడిని ఇలా రకరకాల పేర్లతో మనం పూజించినప్పటికీ ఉన్న పరబ్రహ్మం ఒక్కటేనని, దేవుడు ఒక్కడేనని శాస్త్రం చెబుతోంది.
వేదవేదాంతాలు అవపోసన పట్టిన బ్రహ్మర్షులకు మాత్రమే నిరాకారుడైన పరబ్రహ్మ తత్వం అర్ధమవుతుంది కానీ సామాన్య మానవులకు అంతటి పరిజ్ఞానం ఉండదు కాబట్టి దైవారాధనలో విగ్రహాలకు, చిత్రపటాలకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. అయితే ఈ విషయంలో ఎన్నో సందేహాలు ఉంటూ ఉంటాయి. వాటికి శాస్త్రంలో ఎలాంటి వివరణ ఉందో చూద్దాం.
సగుణోపాసన, నిర్గుణోపాసన అంటే ఏమిటి?
సనాతన ధర్మంలో సగుణోపాసన, నిర్గుణోపాసన అని రెండు విధానాలుంటాయి. నిర్గుణోపాసన అంటే గురువు ద్వారా ఉపాసనగా పొందిన దైవ మంత్రాన్ని ఉపాసన చేస్తూ ఆ మంత్రం దేవతను మనోనేత్రంతో దర్శించడం. అయితే ఇది అందరికీ సాధ్య కాదు. ఇందుకు చాలా ఉపాసన, నిగ్రహం కావాలి. అందుకే మన సంప్రదాయాల్లో విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ విగ్రహారాధనను సగుణోపాసన అంటారు. ఇందుకు సంబంధించి అనేక నియమాలు ఏర్పాటు చేశారు. వేదాల్లో దేవతామూర్తులకు సంబంధించిన ఆరాధనా పరమైన విషయాలను తెలిపే ఆగమ శాస్త్రాన్ని అందించారు. ఈ ఆగమ శాస్త్రం సూచించిన ప్రకారమే ఇంట్లో దేవతల విగ్రహాలను ఉంచుకోవాలి. ఆగమ శాస్త్రం విగ్రహాల విషయంలో ఎలాంటి నియమాలు సూచించిందో చూద్దాం.
బొటనవేలు కంటే ఎక్కువ ఎత్తు విగ్రహాలు నిషిద్ధం
గృహస్థులైన వారు ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకునే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇత్తడి వంటి లోహాలతో తయారైన విగ్రహాల పరిమాణం బొటనవేలి కంటే మించకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఇంతకంటే మించిన ఎత్తులో ఉన్న విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించి పూజిస్తే ఆ పూజ నిష్ఫలం అవుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ప్రత్యేక పర్వాలలో మినహాయింపు
వినాయక చవితి, శరన్నవరాత్రుల్లో ఇంట్లోనూ, ఆలయాల్లోనూ ఎత్తైన విగ్రహాలను ఉంచి అప్పటికప్పుడు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి పూజించిన తర్వాత ఉద్వాసన చెప్పి నిమజ్జనం చేసే సంప్రదాయాన్ని మహర్షులు కూడా అంగీకరించారు.
ఇవి అలంకరణకు మాత్రమే పరిమితం
ఈ మధ్యకాలంలో రకరకాల లోహాలతో తయారైన విగ్రహాలు బజారులో విచ్చలవిడిగా దొరుకుతున్నాయి. అయితే ఇలాంటి విగ్రహాలను పూజామందిరంలో ఉంచుకోరాదు. కేవలం వీటిని అలంకరణకు మాత్రమే వినియోగించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాగే వేద శాస్త్ర పురాణాల్లో పేర్కొన్న దేవతామూర్తులను మాత్రమే ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. మానవ సంబంధమైన, లౌకికమూర్తుల ఆరాధన హిందూ సంప్రదాయానికి విరుద్ధమని ఇటు శాస్త్రం, అటు మహర్షులు నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు.
పరమాత్మ వాక్కే ప్రమాణం
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మానవుడు ఎలాంటి దేవతామూర్తులను పూజించాలో పురాణాల్లో వివరించారు. ఈ శాస్త్రాలకు భిన్నంగా బుద్ధికి తోచినట్లు ఆచరిస్తే విపరీత పరిణామాలు తలెత్తుతాయని కృష్ణుడు గీతలో వివరించారు. జ్యోతి స్వరూపమైన భగవంతుని మనసులో దర్శించి ఆరాధించగలిగితే జన్మ ధన్యమయినట్లే! భగవంతుని పూజలో కావాల్సింది భక్తి మాత్రమే! భక్తి లేకుండా నిలువెత్తు బంగారు విగ్రహాన్ని పూజించినా ప్రయోజనం శూన్యం. కేవలం మన మనసు భగవంతునిపై నిలవడానికి మాత్రమే విగ్రహాలు కానీ నిజానికి దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ అంతరాత్మలోని పరమాత్మను గుర్తించగలిగితే జీవన్ముక్తి పొందినట్లే!
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.