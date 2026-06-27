తాబేలుని పెంచుకుంటే ధనం లభిస్తుందా? - ఇందులో నిజమెంత?
ఇంట్లో తాబేలు బొమ్మలను పెట్టుకోవడం మంచిదేనా? - ఆధ్యాత్మికవేత్త సూర్యనారాయణమూర్తి వివరణ ఇస్తున్నారిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 6:04 AM IST
Does Tortoise Attract Money : మనలో ఎక్కువ మంది ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరగడానికి, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించడానికి కొన్ని రకాల వస్తువులను ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగానే చాలా మంది తాబేలుని పెంచుకుంటే ధనం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఇందులో నిజమెంత? ఇటీవల కాలంలో తాబేలు బొమ్మలను ఇంటిలో పెట్టుకుంటున్నారు. ఇది మంచిదేనా? దీనిపై ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త కాకునూరి సూర్యనారాయణ మూర్తి ఈవిధంగా వివరణ ఇస్తున్నారు. ఆ విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"మాంధాత" అనే చక్రవర్తి కథతో మన పురాణాలు తాబేలు వృత్తాంతాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తాయి. ఫెంగ్ షుయి అనే చైనా దేశానికి చెందిన ఆధునిక వాస్తుశాస్త్రం, పంచపక్షి శాస్త్రాలలో కూడా ఈ పక్షుల ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. తాబేలును పెంచితే, పోషిస్తే పుణ్యం లభిస్తుంది. కాబట్టి, ఇంట్లో తాబేలును పెంచుకుంటే ఆర్థికంగా మంచి జరుగుతుందా? అనే సందేహం చాలా మందికి వస్తుంది. అయితే, తాబేలును ఇంట్లో పెంచుకుంటే అని కాదు అవి పర్యావరణానికి మేలు కలిగించే విధంగా, జంతు ప్రదర్శనశాలలో, అడవులలో, సరోవరాలలో ఎక్కడో ఉండే విధంగా తగిన జాగ్రత్తలు మనం చేపట్టాలి. వాటికి హాని కలగకుండా చూసుకోవాలి. ఇది ముఖ్యమని చెబుతున్నారు ప్రవచనకర్త కాకునూరి సూర్యనారాయణ.
పురాణాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
పూర్వం "మాంధాత" అనే చక్రవర్తి స్వర్గంలో చాలా కాలం ఉండి, ఇక అక్కడ ఉండలేక కొంతకాలం అలా మళ్లీ నేను భూలోకంలో జన్మిస్తాను అంటే ఇంద్రుడు మీ పుణ్యం ఇంకా అయిపోలేదు అంటాడు. అప్పుడు మాంధాత చక్రవర్తి నన్ను అంతా మర్చిపోయి ఉంటారే అని అంటాడు. దానికి ఇంద్రుడు భూలోకం వెళ్లి ఒకసారి పరిశీలించి రాండి అని చెబుతాడు. ఆ సమయంలో మాంధాత భూలోకానికి విచ్చేసి మధ్యాహ్న సమయం వరకు తిరుగుతాడు. ఎవరు కూడా మాంధాతను స్మరించడం లేదు. దాంతో నా పేరు ఎవరు గుర్తుంచుకోలేదు, మరిచిపోయారు కాబట్టి నేను జన్మించవచ్చు అనే ఆనందంతో ఉన్న ఆ సమయంలో మాంధాత చక్రవర్తి ఒక సరస్సు వద్ద కూర్చొని ఉంటాడు. అప్పుడు ఆ సరస్సులో ఉండే రెండు తాబేళ్లు(ఒకటి చిన్నది, మరొకటి చాలా పెద్దది) ఇలా సంభాషించుకుంటాయి.
చిన్న తాబేలు పెద్ద దానితో ఇంత ఎండ మండిపోతున్న తరుణంలో ఈ సరస్సు ఎవరు నిర్మించారో గానీ ఆ మహానుభావుడి కారణంగా ఆనందంగా ఉన్నామని అంటుంది. దానికి పెద్ద తాబేలు మా తాతా ముత్తాతలో ఎవరో చెప్పుకుంటూ ఉంటే అలా మన ఇంట్లో ఒక మాట వరుసగా వస్తూ ఉంది. ఎవరో మాంధాత అనే ఒక చక్రవర్తి ఈ సరస్సును తవ్వించాడట. ఈ కారణంగానే మనం ఇక్కడ ఉన్నామని అంటుంది. అప్పుడు తాబేళ్ల సంభాషణ విన్న మాంధాత కనువిప్పు అయ్యింది.
తాబేలు ఆయుర్ధాయం 350 నుంచి 400 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందని విజ్ఞాన శాస్త్రం చెబుతుంటుంది. ఇటువంటి ఈ తాబేలు ఆవాసానికి నీటి వసతిని కల్పించిన కారణం చేత పుణ్య బలం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఎక్కడ పుణ్య బలం ఉంటుందో అక్కడ ఆనందం, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం ఉంటాయి. కాబట్టి, తాబేలును రక్షించినట్లయితే ఆనందం, ఐశ్వర్యం, డబ్బు లభిస్తుందంటున్నారు ఆధ్యాత్మికవేత్త కాకునూరి సూర్యనారాయణ మూర్తి.
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దేవతలు, రాక్షసులు సముద్ర మథనం చేసి అమృతోత్పాదన కోసం చేసిన సమయంలో కూడా భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి కుర్మావతారమే ధరించి మంధర పర్వతాన్ని అలా పైన మోసి దేవతలకు అమృతం అందే విధంగా సహాయం అందించాడు. ఇక్కడ కుర్మావతారం కారణంగానే అమృతం లభించింది కదా! ఇటువంటి కథనాల నేపథ్యంలో ఎక్కడ తాబేలు ఉంటుందో అక్కడ ధనం ఉంటుంది అన్నారు.
ఆయుర్వేదంలోనూ తాబేలుకు ప్రాముఖ్యత!
ఇంకా ప్రాచీనకాలంలో ఆయుర్వేద విజ్ఞానాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే, వేసవి కాలంలో మనలో పొంగు, తట్టు తల్లి, అమ్మవారు వంటి వ్యాధులన్నీ వస్తుంటాయి. ఇవి రాకుండా మనలో ఒక చల్లదనాన్ని, సహజమైనటువంటి శాంతి స్వభావాన్ని, శరీరంలో పెరిగిపోయేటటువంటి టెంపరేచర్ను నియంత్రించేటటువంటి శక్తి తాబేలు డిప్పకు ఉంది. తాబేలు డిప్ప, జింక కొమ్ము వీటిని సానరాయి మీద రంగరించి కాసింత పన్నీరు కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని సేవించినట్లయితే ఈ వ్యాధులకు నియంత్రణ కలుగుతుంది అంటూ ఆయుర్వేదం తంత్రశాస్త్రంగా ఒక చిట్కాగా చెబుతుంది.
అందుకే, జింకలు, తాబేళ్లు, చెట్లు, పర్యావరణంలో ఉండే సమస్త జీవకోటి అంతా కూడా ఉండాలి. ఇలా పర్యావరణ పరిరక్షణ నేపథ్యంగానే తాబేళ్లను పెంచాలని చెప్పారు. అంతేకానీ, మన ఇంట్లోకి తెచ్చి తాబేలును ఒక బీకర్లో లేదా గాజు బుడ్డీలో బంధించి "నువ్వు పెరుగు, నాకు డబ్బు వస్తుంది" అంటే అది హింస అవుతుంది. కాబట్టి, అలా చేయరాదని సూచిస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త కాకునూరి సూర్యనారాయణ మూర్తి.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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