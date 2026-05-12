హనుమజ్జయంతి విశేషం- చిరంజీవి ఆంజనేయుని జన్మ రహస్యాల నుంచి రామభక్తి వరకు ఆసక్తికర విషయాలు!
అసలు ఎవరీ హనుమంతుడు?- నిజంగానే వివాహం జరిగిందా? హనుమంతుని జీవిత విశేషాలు మీకోసం!
Published : May 12, 2026 at 2:48 AM IST
Hanuman Life Story : పరమ పవిత్రమైన హనుమజ్జయంతి రోజు హనుమంతుని పూజించినా, స్తోత్రాలు పఠించినా, జీవిత చరిత్ర చదివినా, విన్నా శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. చిరంజీవిగా నేటికీ హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకుంటున్న హనుమంతుని జీవితంలో అన్ని విశేషాలే! అసలు హనుమంతుడే ఒక అద్భుతం! మే 12, మంగళవారం హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమంతుని జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
ఈసారి మరీ విశేషం!
సాధారణంగా హనుమజ్జయంతి హనుమాన్ భక్తులకు పెద్ద పండుగ. అలాంటిది ఈసారి హనుమకు ప్రీతికరమైన మంగళవారం, హనుమాన్ జయంతి రెండు కలిసి ఒకే రోజు రావడం మరింత విశేషమని పండితులు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇలా అరుదుగా వచ్చే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఈ రోజు ఆ మహాబలుని జీవిత చరిత్ర గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.
అసలు ఎవరీ హనుమంతుడు?
పుంజికస్థల అనే అప్సరస శాపం కారణంగా అంజన అనే వానర కాంతగా జన్మించి కేసరిని వివాహం చేసుకుంది. శివుని అనుగ్రహంతో వాయుదేవుని ఆశీస్సులతో అంజనాదేవికి హనుమంతుడు జన్మించాడు. బాల్యంలో హనుమ సూర్యుని చూసి పండుగా భావించి తినబోయాడంట! దానితో సూర్యకాంతి లేక లోకాలన్నీ అంధకారంలో మునిగిపోయాయి. అప్పుడు ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో హనుమంతునిపై దాడి చేస్తాడు. ఆ వజ్రాయుధం తగిలి హనుమంతుని దవడ సొట్ట పోతుంది. సొట్టలు పడిన దవడలు కలవాడు కాబట్టి ఆంజనేయునికి హనుమ అని పేరు వచ్చింది.
వివాహం
పురాణాల ప్రకారం హనుమంతుడు ఆజన్మ బ్రహ్మచారి అంటారు కదా! మరి హనుమంతునికి సూర్యుని కుమార్తె సువర్చలా దేవితో వివాహం జరిగింది కూడా నిజమేనా? ఒకవేళ హనుమకు నిజంగానే వివాహం జరిగి ఉంటే ఆలయాల్లో ఆంజనేయస్వామి ఎప్పుడూ ఒంటరిగానే ఎందుకు దర్శనమిస్తాడు? ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విద్య కోసమే వివాహం
హనుమ సూర్యుని వద్ద విద్యాభ్యాసం చేసే సమయంలో ఏకసంథాగ్రాహిగా పేరొందాడు. హనుమ ఆకాశంలో తిరుగుతూ సూర్యుని నుంచి నవ వ్యాకరణలలో భాగంగా ఎనిమిది వ్యాకరణాలు నేర్చుకున్నాడు. ఇక చివరిది తొమ్మిదో వ్యాకరణం నేర్చుకోవడానికి వివాహితుడై ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది, కానీ ఘోటక బ్రహ్మచారిగా ఉండాలని కోరుకునే హనుమ ఇందుకు అంగీకరించడు.
సూర్య కిరణాల నుంచి సువర్చల సృష్టి
తొమ్మిదో వ్యాకరణం నేర్చుకోకపోతే ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న విద్య కూడా అసంపూర్ణం అవుతుంది. కానీ వివాహం చేసుకోవడం హనుమకు ఇష్టం ఉండదు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో సూర్యుడు తన పవిత్ర కిరణాల నుంచి సువర్చల అనే కన్యను సృష్టిస్తాడు. ఈ సువర్చలకు భౌతిక రూపం ఉండదు. ఆమె కేవలం తన తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తుంది. భౌతిక రూపం లేని కన్యతో వివాహం కాబట్టి హనుమకు వివాహం జరిగినా ఆయన బ్రహ్మచారి నిష్ఠకు ఎలాంటి భంగం వాటిల్లదని సూర్యుడు చెప్పడంతో హనుమ అందుకు అంగీకరిస్తాడు.
వివాహం తరువాత తపస్సుకు
సూర్యుడు అగ్నిసాక్షిగా హనుమకు సువర్చలతో వివాహం జరిపిస్తాడు. సువర్చలతో వివాహం తర్వాత సూర్యుడు హనుమంతునికి తొమ్మిదో వ్యాకరణాన్ని కూడా బోధిస్తాడు. ఆ విధంగా హనుమ తొమ్మిది వ్యాకరణాలు నేర్చుకొని తన విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తిచేసి తపస్సుకు వెళ్లాడు. సువర్చల కూడా తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్లిపోతుంది. హనుమ తన బ్రహ్మచర్య నిష్ఠను కొనసాగించాడు.
శ్రీరామబంటుగా
సీతాన్వేషణలో ఉన్న శ్రీరాముడు కిష్కింధ చేరుకొని అక్కడ వానర రాజు సుగ్రీవునితో మైత్రి చేసుకుంటాడు. ఈ సందర్భంగా హనుమ మొదటిసారిగా శ్రీరాముని కలుస్తాడు. సుగ్రీవుడు సీతాన్వేషణలో శ్రీరామునికి సహకరిస్తానని మాట ఇస్తాడు. సుగ్రీవుడు, వానరసైన్యం సహాయంతో రాముడు సీతాన్వేషణ ప్రారంభిస్తాడు. ఈ క్రమంలో మహా బలశాలి అయిన హనుమ లంకా నగరాన్ని చేరుకొని సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టి ఆ వర్తమానం శ్రీరామునికి అందిస్తాడు. శ్రీరాముడు లంకానగరాన్ని చేరడం కోసం హనుమ, వానర సైన్యంతో కలిసి సముద్రంపై వారధి కడతాడు. రామరావణ యుద్ధంలో శ్రీరాముడు విజయాన్ని సాధించడంలో హనుమంతుని పాత్ర ఎంతో ఉంది.
రామావతార సమాప్తి
త్రేతా యుగం అంతమయ్యేసరికి రామావతారం సమాప్తమవుతుంది శ్రీరాముడు అయోధ్యవాసులతో కలిసి సరయు నదీజలాల్లో ప్రవేశించే ముందు హనుమంతుని రామకథను వ్యాప్తి చేయడం కోసం చిరంజీవిగా ఉండమని ఆదేశిస్తాడు. అప్పుడు హనుమ గంధమాదన పర్వతంపై తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్లిపోతాడు.
జై చిరంజీవ!
నేటికీ హనుమంతుడు గంధమాదన పర్వతంపై తపస్సు చేసుకుంటూ చిరంజీవిగా ఉన్నాడని చెప్పడానికి ఎన్నో ఆధారాలున్నాయి. హనుమను దర్శించిన వారిలో ఎందరో మహర్షులు, సిద్ధ పురుషులు ఉన్నారు. అయితే హనుమ యోగ స్వరూపంలో ఉంటారని, ఆయన మామూలు మానవమాత్రులకు కనిపించరని చెబుతారు. భవిష్యత్ బ్రహ్మగా అందరూ భావించే హనుమ కలియుగం ముగిసిన తర్వాత కూడా ఉంటాడని పెద్దలు చెబుతారు. అందుకే ఈ కలియుగంలో ధర్మబద్దంగా జీవిస్తూ హనుమను ఆరాధిస్తే, ఏ కష్టాలు ఏమీ చేయలేవు.
కలౌ కపి వినాయకః
కలౌ కపి వినాయకః అని శాస్త్రం అంటుంది. అంటే ఈ కలియుగంలో వినాయకుడు, హనుమంతుడు త్వరగా అనుగ్రహించే దేవుళ్లు అని అర్ధం. అందుకే కొండంత ఆపద వచ్చినా భక్తితో హనుమను ప్రార్ధిస్తే చాలు కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతామని విశ్వాసం.
ఆపద్భాంధవుడు హనుమ
ఎవరైతే పవన సుతుని నిర్మలమైన భక్తిభావంతో ఆరాధిస్తారో వారికి జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు ఉండవు. ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నవారు కూడా హనుమంతుని ఆశ్రయిస్తే శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. సంజీవని పర్వతాన్ని తెచ్చి లక్ష్మణుని ప్రాణాలు రక్షించిన హనుమ ప్రయాణాలలో స్మరిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి. ప్రతిరోజూ నిద్రించే ముందు హనుమంతుని స్మరిస్తే మరణ భయం ఉండదని, సకల విజయాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు హనుమంతుని ఆశ్రయిస్తే భూత, ప్రేత, పిశాచ పీడలు, దుష్టగ్రహ బాధలు కూడా తొలగుతాయని శాస్త్రాలు నొక్కి వక్కాణిస్తున్నాయి.
ఈ హనుమజ్జయంతి రోజు మనమందరం కూడా "జై చిరంజీవ!" అంటూ హనుమంతుని పూజిద్దాం. చిరంజీవులుగా వర్ధిల్లుదాం. జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
