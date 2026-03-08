నేటి మహిళా లోకానికి ఆదర్శం- ఆ మహోన్నత స్త్రీమూర్తులు గురించి మీకు తెలుసా?
మహిళ దినోత్సవం సందర్భంగా- మన ఇతిహాసాల్లోని మహనీయ మహిళా మణుల గురించి తెలుసుకుందామా?
Published : March 8, 2026 at 4:00 AM IST
Women Characters In Puranas : ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి నెల 8 వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంగా జరుపుకోవటం ఆనవాయితీ! మహిళ ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కాదు ఒక శక్తి. సృష్టికి ఆరంభం జరిగింది దుర్గాదేవి శక్తి స్వరూపంతోనే అని పురాణాలు వివరిస్తున్నాయి. సమస్త లోకాలు, త్రిమూర్తులు కూడా ఈ శక్తి నుంచి ఉద్భవించాయని తెలుస్తోంది. అసలు మన దేశంలో మహిళలకు అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి సముచిత స్థానం లభిస్తూనే ఉంది. ఎందరో పురాణ మహిళలు తమ తపఃశక్తితో, పాతివ్రత్యంతో, ధీరోదాత్తమైన యుద్ధ నైపుణ్యాలతో చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా పురాణాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన మహిళ మూర్తులను గురించి తెలుసుకుందాం.
పురాణాలలో మహిళల పాత్రలు
మన పురాణాలలో మహిళల పాత్రలను ఎంతో ఉన్నతంగా, వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారిగా తీర్చిదిద్దారు. యుగాల క్రితమే మహిళల ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించిన దేశంగా భారతదేశం ప్రథమ స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలిచే కొన్ని పురాణ పాత్రలను పరిశీలిద్దాం.
సీతాదేవి
వాల్మీకి మహర్షి లోకానికి అందించిన అద్భుత కావ్యం రామాయణం. రామాయణంలో శ్రీరాముడు ఎంత గొప్పవాడో అంతే ఔన్నత్యం కలిగిన పతివ్రతా శిరోమణి సీతమ్మ తల్లి. జనక మహారాజు ఇంట పెరిగిన అయోనిజ సీతమ్మ తల్లి. స్వయంవరంలో రాముని వరించి అతని చిటికెన వేలు పట్టుకుని ఆనందంగా అయోధ్యలో ప్రవేశించిన సీతమ్మ తల్లి రామునితో వనవాసానికి కూడా అంతే ఆనందంగా వెళ్లి తన పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని చాటుకుంది. రావణాసురుడు అపహరించి లంకలో పెట్టినప్పుడు అంత కష్టంలో కూడా సీతమ్మ ధైర్యం కోల్పోలేదు. తనను బెదిరించడానికి వచ్చిన రావణాసురునికి తనకు మధ్య గడ్డి పరక అడ్డం పెట్టి 'రాముని ముందు నీ విలువ ఇంతే! అని తేల్చి చెప్పిన ధైర్యశాలి సీతమ్మ. లోకుల మాటలతో అపకీర్తి వస్తుందని తనను త్యజించిన శ్రీరాముని నిందించకుండా రాముని రాజధర్మానికి అడ్డురాకుండా భూమాత లో కలిసిపోయిన త్యాగశీలి సీతమ్మ. మహిళల్లో మణిపూస వంటి సీతమ్మను మించిన మహిళ ఇంకొకరు ఉండరని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు.
ద్రౌపది
మహాభారతం ఇతిహాసం పేరు వినగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ద్రౌపది. ద్రుపద మహారాజు ఆచరించిన యజ్ఞకుండం నుంచి ఉద్భవించిన శక్తి స్వరూపం యాజ్ఞసేనిగా పేరొందిన ద్రౌపది. మత్స్యయంత్రాన్ని ఛేదించిన పాండవ మధ్యముడు అర్జునుని ద్రౌపది స్వయంవరంలో వరిస్తుంది. అయితే కుంతీదేవి మాటలకు కట్టుబడి పంచపాండవులకు ధర్మపత్నిగా మారడం వెనుక కారణం గత జన్మలో ఆమె పొందిన వరమే!
నిండు సభలో అవమానం
శకునితో మాయాజూదంలో ఓటమి పాలైన ధర్మరాజు ద్రౌపదిని కూడా జూదంలో పణంగా పెట్టి ఓడిపోతాడు. ఆ సమయంలో దుర్యోధన, దుశ్శాసనులు ద్రౌపదిని నిండు కౌరవ సభలో అవమానిస్తే, పరామక్రమవంతులైన ఐదుగురు భర్తలు ఉండి కూడా వారు నిస్సహాయంగా ఉండిపోతే, ద్రౌపది మాత్రం ధైర్యం కోల్పోకుండా శ్రీకృష్ణుని ప్రార్ధించి తన అభిమానాన్ని కాపాడుకుంటుంది. పాండవులతో కలిసి అరణ్య, అజ్ఞాత వాసాలు చేస్తున్న సమయంలో కూడా ఎన్నో ఆపదలు ఎదురైనా మొక్కవోని దీక్షతో ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న ధీరురాలు ద్రౌపది. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాండవులచే కౌరవ వంశం నాశనమవుతుంది. ఆ సమయంలో అశ్వత్తమ మాయోపాయంతో ఉపపాండవులను సంహరిస్తే బిడ్డలను కోల్పోయిన ఒక సాధారణ మాతృమూర్తిగా వేదన చెందుతుంది. కానీ చివరకు వారు కారణ జన్ములని, అందుకే వారు వచ్చిన చోటికే తిరిగి వెళ్లారని తెలుసుకుని ఊరట చెందుతుంది. పాండవులతో కలిసి స్వర్గారోహణ చేసే సమయంలో ముందుగా తనువు చాలించింది ద్రౌపదినే! అడుగడుగునా ధైర్యం, ఆత్మాభిమానం కలగలిసిన ద్రౌపది పురాణాలలో ఒక శక్తివంతమైన మహిళ.
ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రుక్మిణి, సత్యభామ, సావిత్రి, సుమతి అనసూయ, అహల్య ఒకరా! ఇద్దరా! ఎందరో మహిళామణులు! అందరికీ వందనాలు
మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం