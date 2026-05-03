"హారతి" మధ్యలో ఆరిపోతే అపశకునమా? - హారతి ఎన్నిసార్లు, ఎలా ఇవ్వాలో తెలుసా?

నిత్యపూజల్లో హారతి ప్రధానం - ప్రముఖ పండితులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

harathi_in_puja (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 11:39 AM IST

Harati in puja : పూజల్లో హారతి ప్రధానం. హారతి ఇస్తున్న సమయంలో కొన్ని సార్లు కొండెక్కడం (ఆరిపోవడం) చూస్తూనే ఉంటాం. అలా జరగడం మంచిది కాదని భక్తులు ఆందోళనకు గురవుతారు. కానీ, హారతి ఆరిపోవడం దేనికి సంకేతం? హారతి ఆరిపోవడం అపశకునమా? ఇలాంటి సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

harathi_in_puja (Getty images)

ఇళ్లలో నిత్యం పూజలు చేస్తుంటాం. చివర్లో కర్పూర హారతి సమర్పిస్తుంటాం. ఈ సమయంలో కొన్ని సార్లు కర్పూరం బిళ్లలు కిందపడిపోవడమో లేక మధ్యలో హారతి ఆరిపోవడమో చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే నిత్య పూజలో హారతి ఎందుకు ఇస్తారు? ఎలా ఇవ్వాలి అనే విషయాలను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త ఆచార్య కాకునూరి సూర్యనారాయణమూర్తి వెల్లడించారు. ఆయన తెలిపిన ప్రకారం.

ధూపం, దీపం, నైవేద్యం పూజల్లో ప్రధానం. అయితే, పూజలో ధూపదీపాలను వెలిగించడం, ఆ తర్వాత హారతి ఇవ్వడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే!

కాంతి ద్వారా భగవంతుడిని ధ్యానించడమే హారతి పరమార్థం. ఇలాంటి హారతి ఇస్తున్నప్పుడు వెదజల్లే వెలుగు అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. మనసులోని చెడు ఆలోచనల్ని తొలగించడంతో పాటు ఆధ్యాత్మికత, సానుకూల దృక్పథాన్నీ పెంచుతుంది.

కొంత మంది కర్పూరంతో మరికొందరు నెయ్యి దీపంతో హారతి ఇస్తుంటారు. ఇందులో కర్పూర హారతి శ్రేష్ఠమని సూర్యనారాయణ మూర్తి వెల్లడించారు. పూర్తిగా కరిగిపోయే కర్పూరం అహంకార నిర్మూలన, కోరికలపైన నియంత్రణకు సంకేతం. ఎలాంటి కోరికలు లేకుండా భగవంతుడిని ధ్యానించడమే హారతి ప్రధాన ఉద్దేశం. స్వచ్ఛమైన కర్పూరం వెలిగించడం వల్ల క్రిమి కీటకాలు నశించడంతో పాటు ఇల్లంతా సువాసన వెదజల్లుతుంది.

హారతిని ఎలా ఇవ్వాలి?

పరిశుభ్రమైన పళ్లెంలో రెండు, మూడు కర్పూరాలను వెలిగించాలి. మధ్యలో ఆరిపోకుండా మరికొన్ని కర్పూరాలను ప్లేటులోనే అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. పళ్లాన్ని రెండు చేతులతో పట్టుకుని సవ్యదశలో దేవుడి పాదాల దగ్గర నాలుగుసార్లు ఆ తర్వాత నాభి వద్ద రెండుసార్లు, ముఖం దగ్గర ఒకటీ లేదా రెండుసార్లు తిప్పాలి. చివరగా విగ్రహం లేదా ఫొటో చుట్టూ రెండుమూడుసార్లు తిప్పాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని నీళ్లు చేతిలో లేదా పువ్వు, ఆకుతో తీసుకుని జ్యోతి అర్పించి మీ కళ్లకు అద్దుకోవాలి.

హారతిని ఎన్ని రకాలుగా ఇస్తారు?

కర్పూరం బిళ్లల్ని వెలిగించి ఫొటో చుట్టూ తిప్పితే హారతి ఇచ్చేసినట్టే అనుకోవడం కాదు. హారతి ఇవ్వడంలో ప్రధానంగా 108 రకాలు ఉన్నాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. నిత్యపూజల్లో ఏకహారతి, పంచహారతి ఇస్తుంటారు. ఏకహారతి అంటే ఒకే వత్తి వెలిగించి ఇస్తారు. పంచభూతాలకు ప్రతీకగా ఐదు దీపాలతో ఇచ్చేది పంచహారతి. వీటితో పాటు నేత్ర హారతి, రుద్రహారతి, కుంభహారతి (కలశం రూపంలో), సుదర్శన హారతి, నృత్యహారతి అని మొత్తం 108 రకాల హారతులు ఉన్నాయి.

హారతి కిందపడితే అపశకునమా?

హారతి సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దృష్టి భగవంతుడిపైనే కేంద్రీకరించి ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దనేది పరమార్థం. అయితే హారతి చేజారినా, ఆరిపోయినా, ఒకటీ రెండు కర్పూరం బిళ్లలు కిందపడినా ఇబ్బందేమీ లేదు. కొన్ని సార్లు గాలి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా కర్పూరం ఆరిపోతుంది. అలాంటి సమయాల్లో వెంటనే చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుని మరోసారి దేవుడికి నమస్కరించి మళ్లీ హారతి ఇస్తే సరిపోతుంది. అన్నింటికన్నా దేవుడిపైన నమ్మకంతో ఉండటమే ముఖ్యం అని గ్రహిస్తే సరిపోతుంది.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

