కనకదుర్గమ్మ వెలసిన 'ఇంద్రకీలాద్రి'కి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?
విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ కొలువైన ఈ కొండకు ఇంద్రకీలాద్రి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? ఆ కథ ఈ ఆలయంతో ముడిపడిన స్థలపురాణాలు, విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
Published : October 13, 2026 at 3:04 AM IST
The Legends Of Indrakeeladri : దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా కొనసాగుతున్న శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు. ఇంద్రకీలాద్రిపై నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన కనకదుర్గమ్మ వెలసిన కొండలు ఇంద్రకీలాద్రి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? అమ్మవారు ఇక్కడ వెలియడం వెనుక ఉన్న పౌరాణిక ప్రసత్యం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారం కనక దుర్గమ్మ. తనను ఆశ్రయించిన భక్తులను కంటికిరెప్పలా కాపాడుతూ, భక్తి జ్ఞాన ఐశ్వర్యాలను అందించిన చల్లని తల్లి కనక దుర్గమ్మ. శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై స్వయంభువుగా వెలసిన దుర్గమ్మ ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానం ఎక్కడ ఉంది?
కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడ నగరంలో కృష్ణా నది ఒడ్దున ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతం మీద ఉంది. అమ్మవారు ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలిశారు. విజయవాడ పేరు చెప్పగానే కనక దుర్గ ఆలయం గుర్తుకు వస్తుంది. వ్యాస మహర్షి రచించిన శ్రీ దేవి భాగవతంలో వివరించిన ప్రకారం దుర్గా మాతను మహిషాసుర మర్దిని అని కూడా అంటారు. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడిని వధించినందునే అమ్మవారికి ఆ పేరు వచ్చిందని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. దుర్గమ్మ వెలసిన ఇంద్రకీలాద్రికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం.
ఇంద్రకీలాద్రి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది
దేవి భాగవతం ప్రకారం విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ ఆలయాన్ని అర్జునుడు నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది. పాండవుల్లోని అర్జునుడు ఇంద్ర కీలాద్రి దగ్గర తపస్సు చేసి పరమేశ్వరుని నుంచి పశుపతాస్త్రాన్ని పొందుతాడు. తాను చేసే యుద్ధంలో విజయం దక్కాలని పరమేశ్వరుడిని కోరతాడు. అందుకే ఈ ఊరికి విజయవాడగా పేరొచ్చింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రముఖ ఆలయాల్లో ఒకటైన దుర్గా మల్లేశ్వర దేవాలయాన్ని 8వ శతాబ్దంలో నిర్మించినట్లు కొన్ని ఆధారాలున్నాయి. అయితే ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి సంబంధించి మరికొన్ని కథలు కూడా ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
పెంకి గుర్రంతో బయలు దేరిన రాకుమారుడు
పూర్వం విజయవాటికపురిని పరిపాలించే మాధవ వర్మ తన రాజ్యంలో ధర్మం నాలుగు పాదాల నడిచేటట్లుగా ప్రజారంజకంగా పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. ప్రజలు ఆయన చల్లని నీడలో సుఖశాంతులతో ఉండేవారు. ఒకరోజు రాకుమారుడు పెంకి గుర్రంతో కూడిన రథంతో బయలుదేరాడు. అయితే దాన్ని అదుపు చేయడం అంత సులభం కాదు. అది చాలా పొగరుబోతు. దీంతో రాజ భటులు వీధుల్లో హెచ్చరికలు చేస్తూ పరుగులు తీశారు. దురదృష్టవశాత్తు రాకుమారుని రథ చక్రాల కిందపడి ప్రమాదవశాత్తు ఓ బాలుడు మరణిస్తాడు.
కుమారునికి మరణదండన విధించిన మాధవవర్మ
బాలుని తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరై తమకు న్యాయం చేయాలని రాజును ఆశ్రయిస్తారు. అప్పుడు జరిగిన ప్రమాదానికి తన కుమారుడే కారణమని గ్రహించి మాధవ వర్మ వారికి పుత్రశోకం కలిగించిన తన కుమారుడికి మరణ దండన విధిస్తారు.
కనక వర్షం కురిపించిన అమ్మవారు
అంతట రాజు యొక్క ధర్మనిరతి మెచ్చిన అమ్మవారు ఆ బాలుని బతికించడమే కాకుండా విజయవాటిక పురమునందు కొన్ని ఘడియల పాటు కనక వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది. ఆనాటి నుంచి విజయవాడ లోని అమ్మవారిని కనకదుర్గా దేవిగా పూజించడం మొదలు పెట్టారు. అందుకే శరన్నవరాత్రులలో అమ్మవారికి స్వర్ణ కవచ అలంకారం కూడా చేస్తారు.
ఇంద్రకీలాద్రి అనే పేరు ఇలా వచ్చింది
కృతయుగానికి పూర్వం కీలుడు అనే యక్షుడు అమ్మవారిని గురించి తపస్సు చేసి , ప్రత్యక్షం చేసుకుని ఆమెను తన హృదయ స్థానంలో నిలిచి ఉండమని కోరాడు. అమ్మవారు కీలుని పర్వతంగా నిలబడమని, తాను కృతయుగంలో రాక్షస సంహారం చేసిన తరువాత ఆ పర్వతం మీద నిలిచి ఉంటానని మాట ఇచ్చింది. కీలుడు కీలాద్రిగా మారి అమ్మవారి కొరకు ఎదురుచూడసాగాడు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అసుర సంహారం చేసి అమ్మవారు మహిషాసుర మర్దిని రూపంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అమ్మవారిని సేవించుకోవడానికి ఇంద్రాది దేవతలు ఇక్కడకు తరచూ రావడం వలన కీలాద్రి ఇంద్ర కీలాద్రిగా మారింది. ఆనాటి నుంచి ఈ పర్వతానికి ఇంద్రకీలాద్రి అనే పేరు వచ్చింది.
పరవశింపజేసే అమ్మవారి విగ్రహం
ఆలయంలో అమ్మవారి విగ్రహం సుమారు నాలుగు అడుగుల ఎత్తుlo చిరు మందహాసంలో దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారి మూర్తికి ఎనిమిది చేతులు ఉన్నాయి. ఒక్కో చేతిలో ఒక్కో ఆయుధం ఉంటుంది. అమ్మవారు త్రిశూలంతో మహిషాసురుని గుండెలో పొడుస్తున్న భంగిమలో ఉంటుంది.
ఇందుకే కనకనదుర్గ అయింది
ఈ ఆలయంలో వెలసిన మహిషాసురమర్ధిని తల్లి కనక వర్ణంతో వెలుగుతున్న కారణంగా కనక దుర్గ అయింది.
శ్రీచక్ర ప్రతిష్ట చేసిన ఆదిశంకరులు
నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన జగద్గురువు శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవారు తమ దేశసంచారంలో భాగంగా దుర్గమ్మవారిని దర్శించి ఇక్కడ శ్రీచక్ర ప్రతిష్ఠ చేసారని ప్రతీతి. ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని లక్షలమంది ఈ దేవాలయానికి వచ్చి దర్శనం చేసుకొంటారు.
వైభవంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
విజయవాడ కనక దుర్గాదేవి అమ్మవారికి ప్రతి సంవత్సరం దసరా పండుగలలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాలలో అమ్మవారు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అవతారంలో భక్తులకు దర్శనము ఇస్తారు. దేవి నవరాత్రులలో వచ్చే సప్తమి తిధి, మూలా నక్షత్రం రోజున అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేషంగా సరస్వతి దేవి అలంకరణ చేస్తారు. ఆ రోజున వేలాది మంది భక్తులు, విద్యార్థులు తరలివస్తారు. అంతేకాదు ఆ రోజున అమ్మవారి సన్నిధిలో సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు కూడా జరుగుతాయి.
ఉత్సవాలు వేడుకలు
దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి రోజులలో అమ్మవారికి విశేష పూజలు, కుంకుమార్చనలు జరుగుతాయి. ఇక చివరి రోజైన విజయదశమి రోజున అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి అవతారంలో భక్తులను అలరిస్తారు. అదే రోజు సాయంత్రం కృష్ణా నదిలో తెప్పోత్సవం జరుగుతుంది. ఇంద్రకీలాద్రిపై జరిగే కనకదుర్గమ్మ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను తిలకించేందుకు భారతదేశం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు తండోపతండాలుగా వస్తారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారు.
భవాని దీక్షలు
కనకదుర్గమ్మ వారి భక్తులు భవాని దీక్ష పేరుతో మండలం పాటు దీక్ష వహించి అమ్మవారి సన్నిధిలో దీక్షలను విరమిస్తారు. కనకదుర్గమ్మ దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు కృష్ణా నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ఆ తల్లిని దర్శించి తమ పిల్ల పాపలను చల్లగా కాపాడు తల్లీ అని వేడుకుంటారు. ఆ తల్లి కూడా అందరికీ చిరునవ్వుతో దర్శనమిచ్చి వరాలను ప్రసాదిస్తుంది. ఈ శరన్నవరాత్రులలో మనం కూడా విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శనం చేసుకుందాం. అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
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