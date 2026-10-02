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ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు- 9రోజుల పాటు అమ్మవారి అలంకరణ ఇలా!

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అక్టోబర్ 11 నుంచి 20 వరకు-బాలా త్రిపురసుందరి నుంచి రాజరాజేశ్వరి వరకు రోజుకో అలంకారంలో అమ్మవారు

Indrakeeladri Kanaka Durga Navaratri 2026
శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 3:35 AM IST

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Kanaka Durga Navaratri Alankarams 2026 : అక్టోబర్ 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు దేశవ్యాప్తంగా దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. వివిధ అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్న జగన్మాత అక్టోబరు 16న మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవిగా అనుగ్రహించన్నుంది. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవి ఆలయాల్లో, శక్తి పీఠాల్లో దసరా సంబరాలు అంబరాన్నంటనున్నాయి. శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ముస్తాబవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రసిద్ధ అమ్మవారి ఆలయాలు, శక్తి పీఠాలు. ఈ సందర్భంగా బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంతో పాటు, ఇతర దేవి ఆలయాల్లో కూడా నవరాత్రి ఉత్సవాలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఆయా ఆలయాల్లో ఇప్పటికే తొమ్మిది రోజుల పాటు అమ్మవారి అలంకరణ విశేషాలను దేవస్థానం వారు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పది రోజులు- పది అలంకారాలు
ఈ ఏడాది శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారు పది రోజుల పాటు పది విభిన్న అలంకారాల్లో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. రోజుకో రూపంలో అలంకృతురాలయ్యే జగన్మాతను దర్శించుకుని భక్తులు తరించనున్నారు. ఉత్సవాల్లో ఆయా రోజుల్లో అమ్మవారి విశేష అలంకారాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏ రోజు ఏ అవతారం?
ఇంద్రకీలాద్రిపై దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు అక్టోబర్ 11, ఆదివారంతో ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 20 మంగళవారంతో ముగియనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు ఏ రోజు ఏ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారో చూద్దాం.

  • అక్టోబర్ 11, ఆదివారం తొలిరోజు : శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి అలంకారంలో దుర్గమ్మ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
  • అక్టోబరు 12, సోమవారం రెండో రోజు : శ్రీ గాయత్రీ దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 13, మంగళవారం మూడో రోజు : శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 14 , బుధవారం నాలుగో రోజు : శ్రీ మహాచండీ దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 15, గురువారం ఐదో రోజు : శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 16, శుక్రవారం ఆరో రోజు (మూలానక్షత్రం) : శ్రీ సరస్వతీ దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 17, శనివారం ఏడో రోజు : శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 18, ఆదివారం ఎనిమిదో రోజు : దుర్గాష్టమి, శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 19, సోమవారం తొమ్మిదో రోజు : మహర్నవమి, శ్రీ మహిషాసురమర్ధిని దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.
  • అక్టోబరు 20, మంగళవారం చివరి రోజు : విజయదశమి, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు.

కృష్ణా నదిలో కన్నుల పండుగగా తెప్పోత్సవం
దసరా ఉత్సవాల ముగింపు రోజున తెప్పోత్సవం వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. అక్టోబరు 20వ తేదీ సాయంత్రం కృష్ణమ్మ ఒడిలో అమ్మవారికి హంసవాహన తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా కృష్ణా నదిలో విహరించే హంస వాహనంపై దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి రానున్నారు.

జన్మ జన్మల పుణ్యఫలం దుర్గమ్మ దర్శన భాగ్యం
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మను దేవి నవరాత్రుల్లో దర్శించుకోవడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగుతాయని, భోగభాగ్యాలు ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని దేవి భాగవతంలో వివరించి ఉంది. బెజవాడ కనకదుర్గగా స్వర్ణకాంతుల మధ్య విరాజిల్లే అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భక్తులు భావిస్తారు. రానున్న శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు మనం కూడా ఇంద్రకీలాద్రి తరలి వెళ్దాం. దుర్గమ్మ దర్శన భాగ్యాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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