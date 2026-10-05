పితృపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి ఎంతో విశిష్టం- పూర్వీకులకు సద్గతులు కలుగుతాయని నమ్మకం! ఆ రోజు ఏం చేయాలంటే?
పితృపక్షంలో వచ్చే ఇందిరా ఏకాదశిని పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించే పవిత్రమైన రోజు
Published : October 5, 2026 at 8:56 PM IST
Indira Ekadashi 2026 Significance : సనాతన హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ప్రతి నెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒక్కో ఏకాదశికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో భాద్రపద బహుళ ఏకాదశిని ఇందిరా ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాం. భాద్రపద పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య వరకు గల పక్షం రోజుల కాలాన్ని మహాలయ పక్షాలు అని అంటారు. పితృదేవతల ప్రీతికరమైన ఈ పక్షం రోజుల్లో వచ్చే ఏకాదశిని ఇందిరా ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ పూజలు చేయడం వల్ల వారికి సద్గతులు లభిస్తాయని శాస్త్ర వచనం. అంతేకాదు ఇందిరా ఏకాదశి పూజను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించడం వలన వంశాభివృద్ధి కూడా కలుగుతుందని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా ఇందిరా ఏకాదశి ఎప్పుడు? ఈ ఏకాదశి విశిష్టత ఏమిటి? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఇందిరా ఏకాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద బహుళ ఏకాదశిని ఇందిరా ఏకాదశిగా జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 6, మంగళవారం భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి కాబట్టి ఈ రోజునే ఇందిరా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగ కర్తలు, పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఇందిరా ఏకాదశి వ్రత విధానం
ఏడాదిలో వచ్చే ఇతర ఏకాదశుల మాదిరిగానే ఈ ఏకాదశి రోజు కూడా ఉపవాసం, జాగరణ వ్రతాలు ఆచరించాలి. ప్రధానంగా పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం ఆచరించే ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు సూర్యోదయంతో నిద్ర లేచి నదీస్నానం చేయడం శుభప్రదం. వీలుకాని పక్షంలో ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త పుణ్య నదులను ఆవాహన చేసుకుని స్నానం ఆచరించడం వలన నదీ స్నానం చేసిన ఫలం దక్కుతుంది.
ఉపవాస దీక్ష
ముందుగా ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని దేవుని సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి.
దీపారాధన ఇలా చేయాలి
సాధారణంగా ఏకాదశి వ్రతం రోజు ఆవునేతితో దీపారాధన చేయడం మంచిది. కానీ పితృపక్షాలలో వచ్చే ఏకాదశి కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయడం శ్రేష్టం. పూజామందిరంలో ఈశాన్య దిశలో పసుపురాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టిన పీటపై శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుల విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి. అనంతరం గంధ పుష్పాక్షతలతో శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణులను అర్చించాలి. విశేషించి ఏకాదశి రోజు విష్ణువును తులసి దళాలతో అర్చిస్తే ప్రీతి చెందుతాడు. ఈ రోజు శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ విధిగా చేయాలి. అనంతరం శ్రీహరికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలు సమర్పించి, మంగళహారతులు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. సమీపంలోని విష్ణువు ఆలయాన్ని దర్శించాలి.
పితృదేవతల ప్రీత్యర్థం
మహాలయ పక్షంలో వచ్చే ఇందిరా ఏకాదశి రోజు పితృదేవతలకు తర్పణాలు వదలాలి. పూర్వీకుల్లో ఎవరికైనా ఏదో ఒక కారణం వల్ల మోక్షం లభించకపోతే ఇందిరా ఏకాదశి వ్రతం చేసి దాని ద్వారా పొందిన పుణ్యాన్ని పూర్వీకులకు దానం చేస్తే వారికి మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాల్లో వివరించారు. ఈ పవిత్రమైన రోజు పితృదేవతలకు సద్గతులు కలగడం కోసం భగవద్గీత మొత్తం చదవడం సాధ్యం కాకపోతే, కనీసం ఏడో అధ్యాయమైనా చదవడం కానీ, వినడం కానీ చేయాలి. సాయంత్రం వేళ తులసి చెట్టు ముందు నేతి దీపం వెలిగించి పితృదేవతల అనుగ్రహం కోసం ప్రార్థించాలి. అలాగే రావి చెట్టు కింద ఆవ నూనెతో దీపాలు వెలిగించడం వల్ల పూర్వీకుల ఆత్మకు శాంతి కలగుతుంది.
జాగరణ
ఏకాదశి రోజు భగవన్నామ సంకీర్తనలతో, భాగవత కథా శ్రవణంతో జాగారం చేయాలి.
ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు తలారా స్నానం చేసి నిత్య పూజాదికాలు ముగించుకుని ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరిస్తే, పితృదేవతల అనుగ్రహంతో వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది. తరువాత ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
మోక్షాన్ని పొందిన ఇంద్రసేనుని పూర్వీకులు
పూర్వం సత్యయుగంలో ఇంద్రసేనుడనే రాజు మహిష్మతీ నగరాన్ని పరిపాలిస్తుండేవాడు. ఒకసారి నారద మహర్షి ద్వారా ఇంద్రసేనుడు తన పితృదేవతలు యమలోకంలో యమ యాతనలు పడుతున్నారన్న విషయాన్ని తెలుసుకుని నారద మహర్షి సూచన మేరకు ఇందిరా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాడు. ఇంద్రసేన మహారాజు ఆచరించిన ఇందిరా ఏకాదశి వ్రత మహత్యం వలన ఆయన పూర్వీకులు నరక బాధల నుంచి విముక్తి పొంది శాశ్వత స్వర్గప్రాప్తి పొందారని పురాణాలలో వివరించి ఉంది. మనం కూడా రానున్న ఇందిరా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి మన పితృ దేవతలకు సద్గతులు కల్పిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను, వంశాభివృద్ధిని పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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