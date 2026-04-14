దుఃఖాలను తొలగించే పవర్ ఫుల్ టెంపుల్- మీసాల హనుమ గురించి తెలుసా?
గుజరాత్లోని సారంగపుర్లో ఉన్న కష్టభంజన్ దేవ్ హనుమాన్ ఆలయం - భక్తుల కష్టాలను తొలగించే దివ్య క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి
Published : April 14, 2026 at 5:15 AM IST
Kashtabhanjan Dev Hanuman Temple Significance : శ్రీ కష్ట భంజన్ దేవ్ హనుమాన్ ఆలయం గుజరాత్లోని సారంగపూర్లో ఉన్న ప్రసిద్ధ ఆంజనేయస్వామి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం స్వామి నారాయణ సంప్రదాయంలోని వడ్తాల్ గడిలో ఒక భాగం. 'కష్టభంజన్ దేవ్' అంటే "దుఃఖాన్ని అణిచి వేసేవాడు" అని అర్థం. తనను ఆశ్రయించిన భక్తుల దుఃఖాలను తొలగించే ఈ హనుమంతుని ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కష్టభంజన్ దేవ్ హనుమాన్ దేవ్ మందిర్
గుజరాత్లోని సారంగపూర్లో వెలసిన ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం కష్టభంజన్ దేవ్ హనుమాన్ దేవ్ మందిర్ గా ప్రసిద్ధి చెందిది. ఇక్కడ వెలసి ఉన్న హనుమ భక్తుల కష్టాలను తొలగిస్తాడు కాబట్టి ఈ ఆలయానికి ఈ పేరు వచ్చింది.
ఆలయ చరిత్ర
అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఈ ఆలయంలో శ్రీ కష్టభంజన్దేవ్ విగ్రహాన్ని గోపాలానంద స్వామి ప్రతిష్ఠించారు. ఒకానొక సమయంలో గోపాలానంద స్వామి ఒక దండంతో విగ్రహాన్ని తాకగానే, ఆ విగ్రహం సజీవమై కదిలి అందరినీ ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేసిందంట!
స్వామి నారాయణ సంప్రదాయంలో ఆలయ అభివృద్ధి
ఈ ఆలయానికి స్వామి నారాయణ సంప్రదాయం వారు చాలాసార్లు పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టారు. 1899లో, వడ్తల్కు చెందిన కోఠారి గోర్ధన్దాస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించారు. ప్రధాన ఆలయానికి ఆనుకుని స్వామి నారాయణ గౌరవార్ధం ఒక ప్రత్యేక మందిరం ఉంది, ఇందులో ఆయన జీవితం మరియు బోధనలకు సంబంధించిన అనేక పవిత్ర అవశేషాలు ఉన్నాయి. ఈ మందిరంలో భక్తులకు ప్రశాంతంగా ధ్యానం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
54 అడుగుల ఎత్తైన హనుమాన్ విగ్రహం
2023 ఏప్రిల్ 6న, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా 30,000 కిలోల బరువు, 54 అడుగుల ఎత్తైన హనుమాన్ లోహపు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. దాదాపు 7 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కనిపించే ఈ హనుమాన్ విగ్రహాన్ని సుమారు ₹11 కోట్ల వ్యయంతో రూపొందించడం విశేషం.
అత్యంత శక్తివంతమైన విగ్రహం
ఈ ఆలయంలోని హనుమాన్ విగ్రహం ఎంత శక్తివంతమైనదంటే, దుష్టశక్తులు పీడితులైన వారు కేవలం ఈ విగ్రహాన్ని దర్శించినంత మాత్రాన్నే వారిలోని దుష్టశక్తులు వారిని విడిచి పెడతాయని అంటారు.
మీసాలతో దర్శనమిచ్చే హనుమ
కష్టభంజన్ దేవ్ హనుమాన్ దేవ్ మందిర్ లో హనుమంతుడు మీసాలతో దర్శనమివ్వడం విశేషం. మేలిమి బంగారు దుస్తులతో కనిపించే ఈ హనుమ విగ్రహం చుట్టూ వనంలో ఉన్న వానర సైన్యం కనిపిస్తారు. హనుమ పాదాల చెంతనే శని భగవానుని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన ఒక పౌరాణిక కథ కూడా ప్రచారంలో ఉంది. అదేమిటో చూద్దాం.
శనిదేవునితో హనుమ వాగ్వాదం
సాధారణంగా శని దేవుడు జీవుల పూర్వజన్మ కర్మఫలాన్ని అనుసరించి వారికి కష్టసుఖాలు ప్రసాదిస్తుంటాడు. అయితే పూర్వం ఒకసారి హనుమకు శని దేవుడికి వాగ్వాదం జరిగింది. శని భగవానుడు "కర్మ రూపంలో జీవులను శిక్షించడం తన పని అంటే", హనుమ మాత్రం శనితో 'జీవులు కర్మ ఫలాన్ని అనుభవించాలన్నది నిజమే కానీ, నీవు వేసే కఠిన శిక్షలు నా భక్తులు తట్టుకోలేకుండా ఉన్నారు కాబట్టి నీ ప్రతాపాన్ని కొంత తగ్గించుకో" అని అన్నాడంట! కానీ శని దేవుడు అందుకు వ్యతిరేకించడంతో వారిద్దరి మధ్య యుద్ధం జరిగింది.
శక్తి క్షీణించిన శని దేవుడు
హనుమంతుని అపారమైన బలపరాక్రమాలతో యుద్ధం చేయగా, ఆ యుద్ధంలో శని దేవుని శక్తి క్షీణిస్తుంది. అప్పుడు శని హనుమను శరణు వేడుతాడు. దీంతో శాంతించిన హనుమ శని వేసే శిక్షలు తీవ్రంగా ఉండకూడదని, తన భక్తులను బాధించకూడదని షరతు విధిస్తాడు. హనుమ విధించిన షరతుకు శని అంగీకరించడం వలన ఈ ఆలయంలో హనుమను దర్శిస్తే శని బాధల నుంచి, సకల దుఃఖాలు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వాసం
శనివారం పూజలు
కష్టభంజన్ దేవ్ హనుమాన్ దేవ్ మందిర్ లో ప్రతి శనివారం శారీరక మానసిక అనారోగ్యాలు, దుష్ట గ్రహ పీడలు, ఇతర రుగ్మతలతో బాధపడే వారి కోసం ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. అత్యంత మహిమాన్వితమైన, శక్తివంతమైన ఈ హనుమాన్ ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించుకుని దుఃఖ విముక్తులమవుదాం.
ముఖ్య గమనిక: పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
