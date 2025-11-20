లక్ష్మీనారాయణులకు ప్రీతికరమైన 'మార్గశిర మాసం'- ఈ నెలలోని పర్వదినాలు ఇవే!
పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య వరకు వచ్చే అత్యంత పవిత్రమైన పర్వదినాలు ఇవే!
Published : November 20, 2025 at 5:01 AM IST
Margashirsha Month 2025 Festivals : తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం తొమ్మిదవ మాసం మార్గశిర మాసం. లక్ష్మీ నారాయణులకు ప్రీతికరమైన మార్గశిర మాసంలో లక్ష్మీ పూజలు, ఉపవాసాలు చేయడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని విశ్వసిస్తారు. ఈ మాసంలోనే ధనుర్మాసం కూడా ప్రారంభం అవుతుంది. అందుకే ఆధ్యాత్మికంగా ఈ మాసం చాలా పవిత్రమైనది. ఇంతటి పవిత్రమైన మార్గశిర మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్య తిథులు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
మార్గశిర మాసం దైవారాధనకు, ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనువైనదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ద్వాపర యుగంలో ఈ మాసం నుంచే కొత్త సంవత్సరం మొదలయ్యేది మహాభారతం ద్వారా తెలుస్తోంది. మార్గశిరం తొలిరోజు నుంచి ప్రతిరోజూ పండుగే! ప్రతి తిథి పవిత్రమైనదే! తెలుగు పంచాంగంలోని 12 నెలలకు శీర్షం వంటిది. ఈ మాసాన్ని మార్గశీర్షమని కూడా అంటారు. ఈ మాసంలో వచ్చే విశేష పర్వదినాలు, పుణ్య తిథుల గురించి తెలుసుకుందాం.
- నవంబర్ 21 శుక్రవారం మార్గశిర శుద్ధ పాడ్యమి: మార్గశిర మాసం ప్రారంభం, పోలి పాడ్యమి, నదీస్నానం.
- నవంబర్ 22 శనివారం మార్గశిర శుద్ధ విదియ: తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి గరుడోత్సవం
- నవంబర్ 23 ఆదివారం మార్గశిర శుద్ధ తదియ : శ్రీ సత్యసాయి జన్మదినోత్సవం
- నవంబర్ 24 సోమవారం మార్గశిర శుద్ధ చవితి: వరద చతుర్థి, తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి రథోత్సవం
- నవంబర్ 25 మంగళవారం మార్గశిర శుద్ధ పంచమి: నాగ పంచమి, తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి చక్రస్నానం, పంచమి తీర్థం
- నవంబర్ 26 బుధవారం మార్గశిర శుద్ధ షష్టి: సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి, స్కంద షష్టి, శుక్రమూఢమి ప్రారంభం, తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో స్కంద షష్ట్యుత్సవం
- నవంబర్ 27 గురువారం మార్గశిర శుద్ధ సప్తమి: మార్గశిర లక్ష్మీవార వ్రతం ఆరంభం, మిత్ర సప్తమి
- నవంబర్ 28 శుక్రవారం మార్గశిర శుద్ధ అష్టమి: కాలభైరవాష్టమి
- నవంబర్ 29 శనివారం మార్గశిర శుద్ధ నవమి: నందిని నవమి
- డిసెంబర్ 1, సోమవారం మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి: గీతా జయంతి, ఉత్తమ ఏకాదశి
- డిసెంబర్ 2, మంగళవారం మార్గశిర శుద్ధ ద్వాదశి/త్రయోదశి: మత్స్య ద్వాదశి, వాసుదేవ ద్వాదశి, చక్రతీర్థ ముక్కోటి, పక్ష ప్రదోషం
- డిసెంబర్ 3, బుధవారం మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి/చతుర్దశి: హనుమద్ వ్రతం, తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిన కృత్తికా దీపోత్సవం
- డిసెంబర్ 4, గురువారం మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి/ పౌర్ణమి: దత్తజయంతి, కపిల తీర్థ ముక్కోటి, అన్నపూర్ణ జయంతి
- డిసెంబర్ 5, శుక్రవారం మార్గశిర శుద్ధ పౌర్ణమి/పాడ్యమి: కోరల పౌర్ణమి
- డిసెంబర్ 6, శుక్రవారం మార్గశిర బహుళ విదియ: అంబేడ్కర్ వర్ధంతి
- డిసెంబర్ 7, శనివారం మార్గశిర బహుళ తదియ: తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిన లక్ష బిల్వార్చన
- డిసెంబర్ 12, శుక్రవారం మార్గశిర బహుళ అష్టమి: అనఘాష్టమి
- డిసెంబర్ 15, సోమవారం మార్గశిర బహుళ ఏకాదశి: సర్వ ఏకాదశి, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాముల వర్ధంతి, కుసుమ కుమారి జయంతి
- డిసెంబర్ 16, మంగళవారం మార్గశిర బహుళ ద్వాదశి: ధనుసంక్రమణం. ధనుర్మాసారంభం
- డిసెంబర్ 17, బుధవారం మార్గశిర బహుళ త్రయోదశి: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో తిరుప్పావై ప్రారంభం, శ్రీ వైష్ణవ తిరుప్పావై
- డిసెంబర్ 18, గురువారం మార్గశిర బహుళ చతుర్దశి: మాసశివరాత్రి
- డిసెంబర్ 20, శనివారం మార్గశిర బహుళ అమావాస్య: గౌరీ తపోవ్రతం, ఈ రోజుతో మార్గశిర మాసం పూర్తవుతుంది. మరుసటి రోజూ నుంచి పుష్య మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.
శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా మార్గశిర మాసంలో వచ్చే పండుగలు, పుణ్య తిథులను ఆచరిద్దాం. సకల శుభాలను పొందుదాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం