విజయదశమి రోజు ఆయుధపూజ ఎందుకు చేస్తారు? ప్రయాణాలు చేయవచ్చా?
జగన్మాత 9రోజులపాటు అసురులతో పోరాడి, వారిని సంహరించి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా 10వ రోజున విజయదశమి జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది విజయ ముహూర్తం ఎప్పుడు ఉంది? విజయదశమి రోజు ఆయుధపూజ ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాం.
Published : October 20, 2026 at 3:01 AM IST
Vijayadashami Ayudha Puja and Shami Puja Significance : జగాలను పాలించే జగన్మాత ఆశ్వయిజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి తొమ్మిది రోజులపాటు లోకకంటకులైన అనేక మంది అసురులను సంహరించి లోకానికి శ్రేయస్సు చేకూర్చింది. అందుకే ఈ తొమ్మిది రోజులను దుర్గానవరాత్రులుగా జరుపుకుని, పదవ రోజు జగన్మాత సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా విజదశమి జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా అసలు విజయదశమి రోజు ఆయుధపూజ, శమీపూజ ఎందుకు చేస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
విజయాలనందించే విజయదశమి
విజయదశమి పర్వదినాన వచ్చే విజయ ముహూర్తానికి హిందూ ధర్మంలో అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఈ రోజు ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. విజయదశమి రోజు మధ్యాహ్న సమయంలో వచ్చే సుమారు 45-47 నిమిషాల కాలాన్ని 'విజయ ముహూర్తం' అంటారు. ఈ ముహూర్తం రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం వంటి అశుభ సమయాలకు అతీతమైనది. అంటే ఈ సమయంలో ఎలాంటి పంచాంగ దోషాలు ఉండవు. ఈ ఏడాది విజయ ముహూర్తం అక్టోబర్ 20, మంగళవారం మధ్యాహ్నం 01:59 నుంచి 02:45 వరకు ఉంది. ఈ సమయంలో ఏ పని చేసినా విజయం తథ్యమని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఆయుధ పూజ విశిష్టత
విజయదశమి రోజు ఆయుధ పూజలు, వాహన పూజలు చేయడం పరిపాటి. అయితే విజయదశమి రోజున ఆయుధ పూజ, వాహన పూజ ఎందుకు చేస్తారో చూద్దాం.
ప్రాచీన సంప్రదాయం
ప్రాచీన కాలంలో రాజులు, చక్రవర్తులు సామ్రాజ్య విస్తరణ కోసం ఇతర రాజ్యాలపై యుద్ధం చేసేవారు. యుద్ధంలో విజయం లభించాలని రాజులు విజయదశమి రోజు యుద్ధాలకు వెళ్లేవారు. ఈ క్రమంలో వారు యుద్ధానికి బయల్దేరే ముందు తమ ఆయుధాలను పూజించేవారు. యుద్ధంలో విజయం సాధించాలని, శత్రువుల నుంచి రాజ్యాన్ని కాపాడాలని, ధర్మాన్ని రక్షించాలని దేవతలను ప్రార్థించేవారు. ఇలా ఆయుధ పూజ ఆనవాయితీగా మారిందని చరిత్ర చెబుతోంది.
పురాణ కథనం
మహాభారతంలో పాండవులు తమ అరణ్య అజ్ఞాతవాసాలు ముగిసిన తరువాత జమ్మిచెట్టుపై ఉంచిన తమ ఆయుధాలను తిరిగి తీసుకుని, వాటిని పూజించింది విజయదశమి రోజే అని తెలుస్తోంది. అటు తర్వాత పాండవులు కౌరవులతో జరిగిన కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే! ఈ విధంగా పాండవులు విజయదశమి రోజు ఆయుధ పూజ చేసి విజయం సాధించారు కాబట్టి విజదశమి రోజు ఆయుధ పూజ చేసే సంప్రదాయం మొదలైంది.
తిథి బలం:
చతుర్వర్గ చింతామణి గ్రంథం ప్రకారం ఆశ్వయుజ శుక్ల దశమి నాడు వచ్చే నక్షత్రోదయ వేళ ఏ పని మొదలుపెట్టినా తిరుగులేని విజయం లభిస్తుందని తెలుస్తోంది. అందుకే విజయదశమి రోజు ఏ పని తలపెట్టినా విజయం లభిస్తుంది.
వాహన పూజలు ఎందుకు చేస్తారు?
మహాభారత కాలం నుంచి విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తుల కాలం వరకు రాజులు, చక్రవర్తుల విజయదశమి రోజు తమ రథాలను పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. ఆ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించే నేటికీ కూడా విజయదశమి రోజు వాహన పూజలు నిర్వహించే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది.
విజయ ముహూర్తంలో ఏయే పనులు చేయాలి?
విజయదశమి రోజు పండితులు నిర్ణయించిన సుమూర్తంలో కొన్ని పనులు చేయడం వలన ఏడాది మొత్తం విజయ పరంపరలు కొనసాగుతాయని తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ రోజు కొన్ని విధులు తప్పకుండా ఆచరించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అవేంటో చూద్దాం.
శమీపూజ
పాండవులు ఆయుధాలు దాచివుంచి, పూజించిన జమ్మిచెట్టుని విజయదశమి రోజు పూజించడం సత్సంప్రదాయం. ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి జమ్మిచెట్టును పూజించి జమ్మి ఆకులను ఒకరికొకరు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటే సిరిసంపదలు, భోగభాగ్యాలు వృద్ధు వృద్ధి చెందుతాయని విశ్వాసం. ఈ రోజు శమీపూజ సమయంలో ఈ శ్లోకాన్ని తప్పకుండా పఠించాలి.
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పాలపిట్ట దర్శనం
విజయదశమి రోజు పాలపిట్టను దర్శించడం శుభప్రదమని శాస్త్రం చెబుతోంది. త్రేతా యుగంలో రావణాసురుడిపై యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు శ్రీరాముడికి విజయదశమి రోజున పాలపిట్ట ఎదురుపడిందని, ఆ తర్వాత ఆయన విజయం సాధించాడని నమ్మకం. దసరా నాడు ఉదయమే పాలపిట్టను చూస్తే ఆ సంవత్సరం చేపట్టే చదువులు, ప్రయాణాలు, వ్యాపారాలు మరియు ఏ పనైనా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా విజయవంతం అవుతాయని జ్యోతిష్య, సాంప్రదాయ విశ్వాసం.
సంప్రదాయంలో దాగిఉన్న అంతరార్ధం
ఈ ప్రపంచంలో మన జీవనానికి ఉపయోగపడే ప్రతి వస్తువులోను, ప్రతిప్రాణిలోనూ దైవశక్తి, చైతన్యం ఉందని గ్రహించడానికి విజయదశమి రోజు ఆయుధపూజ, శమీపూజ, వాహన పూజ, పాలపిట్ట దర్శనం చేయడంలోని అంతరార్ధం. ఈ అంతరార్ధాన్ని గ్రహించి ఈ సంప్రదాయాలను మనం పాటిస్తూ, మన భావితరాలకు ఈ సాంప్రదాయ విలువలను భద్రంగా అందించడం మన బాధ్యత! ఈ విజయదశమి అందరికీ సకల విజయాలను అందించాలని కోరుకుంటూ అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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