విజయదశమి రోజు రాజరాజేశ్వరి మాతను ఇలా పూజిస్తే- అన్నింటా విజయం తథ్యం!
శరన్నవరాత్రులలో తొమ్మిది రోజులు రోజుకో అవతారంలో అమ్మవారిని ధ్యానించుకున్న విజయాలనందించే విజయదశమి రోజు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా దర్శనమిస్తారు. ఈ సందర్భంగా విజయదశమి విశిష్టత గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
Published : October 20, 2026 at 2:01 AM IST
Vijayadashami Sri Rajarajeswari Devi Avataram : శరన్నవరాత్రులలో 9 రోజులు రోజుకో అవతారంలో అమ్మవారిని ధ్యానించుకున్న తరువాత అమ్మవారి అనుగ్రహంతో విజయాలనందించే విజయదశమి వచ్చేసింది. ఈ రోజు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా దర్శనమిస్తారు. ఈ సందర్భంగా విజయదశమి విశిష్టత గురించి, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అవతార వైశిష్ట్యం గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
విజయానికి ప్రతీక!
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి నాడు జరుపుకునే పవిత్రమైన పండుగే విజయదశమి! ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి నవమి వరుసగా 9 రోజులపాటు రాక్షసంహారం కోసం వివిధ అవతారాలు ధరించిన జగన్మాత మహర్నవమి రోజు మహిషాసురుని సంహరించినందుకు, ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి రోజు అమ్మవారి విజయానికి గుర్తుగా ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగే విజయదశమి. అలాగే శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని వధించి సీతాదేవిని కాపాడింది కూడా ఈ రోజునే! ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20, మంగళవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి కావున ఈ రోజునే విజయదశమి పర్వదినాన్ని జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విజయదశమి పండుగ విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
విజయదశమి విశిష్టత
విజయదశమి పండుగ చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. దుర్గాదేవి మహిసాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించడం, శ్రీరాముడు రావణాసురుని అంతమొందించడం వంటి కథలే ఇందుకు ఉదాహరణ.
ఆయుధపూజ
మహాభారతం ప్రకారం పాండవులు మాయాజూదంలో రాజ్యాన్ని సకల సంపదలను కోల్పోయి అరణ్య అజ్ఞాతవాసాలు చేయాల్సి వస్తుంది. పాండవులు తమ అరణ్య వాసాన్ని ముగించుకుని విరాటరాజు కొలువులో అజ్ఞాతవాసంలో గడపడానికి వెళ్లే ముందు తమ ఆయుధాలను జమ్మిచెట్టుపై దాచి ఉంచుతారు. అజ్ఞాతవాసం పూర్తయ్యాక వారు తమ ఆయుధాలను తిరిగి తీసుకుని పూజించిన రోజు విజయదశమి! అనంతరం వారు కౌరవులపై విజయం సాధించి కోల్పోయిన తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందుతారు. అందుకే విజయదశమి రోజు ఆయుధపూజ కూడా విశేషంగా చేస్తారు.
శుభదినం
విజయదశమి రోజు ఏ పని ప్రారంభించినా విజయం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. అందుకే తిథి, వారం, నక్షత్రాలతో సంబంధం లేకుండా విజయదశమి రోజు ఏ కొత్త పని లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించినా విజయం తథ్యమని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
జమ్మి చెట్టు పూజ
విజయదశమి పండుగ రోజు జమ్మి చెట్టుకు పూజ చేయడం ఒక విశిష్టమైన ఆచారం. ఈ సంప్రదాయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాగా కనిపిస్తుంది. విజయదశమి రోజున జమ్మిచెట్టును పూజించి జమ్మి ఆకులను బంగారంలా భావించి ఒకరికొకరు పంచుకుంటారు. ఇలా జమ్మి చెట్టును పూజించడం వల్ల అన్నీ రంగాల్లో విజయం, శ్రేయస్సు లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
పాలపిట్ట దర్శనం
విజయదశమి రోజు పాలపిట్టను దర్శించడం శుభసూచకమని విశ్వాసం.
రాజరాజేశ్వరిగా కనకదుర్గమ్మ
విజయదశమి రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన దుర్గమ్మ తల్లి శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవిగా దర్శనమిస్తారు. విజయదశమి రోజున రాజరాజేశ్వరిగా అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి, భవ బంధాలు వీడి ఇహపర ముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం. ఇఛ్ఛా, జ్ఞాన, క్రియా శక్తులను ఈ మూర్తి తన భక్తులకు వరములుగా అనుగ్రహిస్తుంది.
రాజరాజేశ్వరి అవతార విశేషం
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి అలంకారాల్లో చివరి అవతారం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి. సకల భువన బ్రహ్మాండాలకు అమ్మ ఆరాధ్య దేవత. మహాత్రిపుర సుందరిగా ఈ దేవత త్రిపురాత్రయంలో పూజలందుకుంటుంది. అమ్మను అపరాజితాదేవిగా కూడా భక్తులు పూజించే ఆచారం ఉన్నది. ఈమె స్వప్రకాశ జ్యోతి స్వరూపిణి. పరమేశ్వరుని అంకము అమ్మకు ఆసనము. ఈ రోజు అమ్మవారు చెరుకుగడలు, విల్లు ధరించి దర్శనమిస్తుంది.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు?
విజయదశమి రోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరిగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారిని ఈ రోజు పసుపు, ఎరుపు, తెలుపు రంగు పూలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి పసుపు, ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి.
ఏ నైవేద్యం?
విజయదశమి రోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవికి పులిహోర, లడ్డు, పరమాన్నం వంటి నైవేద్యాలను సమర్పించాలి.
ఏ శ్లోకం పఠించాలి?
'అంబా శాంభవి చంద్రమౌళి రబలా వర్ణా ఉమా పార్వతీ
కాళీ హైమవతీ శివా త్రిణయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మి ప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ ! శ్రీ రాజరాజేశ్వరి'
అనే శ్లోకాన్ని ఈ రోజు పఠించాలి!
విజయదశమి రోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి దర్శనం ఇహపర సౌఖ్యాలను, భోగభాగ్యాలను, సిరిసంపదలను ప్రసాదిస్తుందని విశ్వాసం. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ విజయదశమి పర్వదినాన్ని మనం కూడా ఆనందంగా జరుపుకుందాం. సకల విజయాలను సొంతం చేసుకుందాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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