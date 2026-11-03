తీరని అప్పులా? నష్టాల్లో ఉన్న వ్యాపారమా? - ఈ 'లక్ష్మీకుబేర క్షేత్రానికి' వెళ్తే అద్భుత ఫలితాలు!
Sri Lakshmi Kubera Temple : లక్ష్మీ కుబేరులు ఒకే చోట కొలువైన ఆలయం - ఇక్కడికి వెళ్తే ఆర్థిక సమస్యలు తీరడంతో పాటు వ్యాపారవృద్ధి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:23 AM IST
Famous Lakshmi Temple : సిరిసంపదలకు, అష్టైశ్వర్యాలకు మూలరూపం లక్ష్మీదేవి అయితే, ఆ సంపదను కాపాడే నిధిపాలకుడు, సకల ఐశ్వర్యాలకు అధిపతిగా కుబేరుడిని పిలుస్తారు. ఈ ఇద్దరు మహాశక్తులూ ఒకేచోట ఉండి భక్తులను అనుగ్రహించే విశిష్ట క్షేత్రమే 'లక్ష్మీకుబేర ఆలయం'. తమిళనాడులో కొలువై ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తీరడంతోపాటు వ్యాపారవృద్ధీ కలుగుతుందని భక్తులు బలంగా విశ్వసిస్తారు. మరి, ఈ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రానికి ఎలా వెళ్లాలి? అక్కడ ఎలాంటి పూజలు చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలితో, భక్తిభావం ఉట్టిపడేలా భక్తులను ఆకట్టుకునే మహిమాన్విత క్షేత్రమే లక్ష్మీకుబేర ఆలయం. లక్ష్మీదేవి, కుబేరస్వామి ఇద్దరూ ఒకేచోట కొలువై సంపదలు కురిపించే ఈ క్షేత్రం తమిళనాడులో చెన్నై శివారులోని వండలూరులో ఉంది. ఈ ఆలయ విశేషాలు చూసేముందు, అసలు కుబేరుడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం. కుబేరుడి అసలు పేరు 'వైశ్రవణుడు'. పూర్వం ఒకసారి కుబేరుడు పరమశివుడి దర్శనం కోసం కైలాసానికి వెళ్లాడట. అక్కడ జగన్మాత పార్వతీదేవి దివ్యతేజస్సు, పరమ సుందర రూపాన్ని చూసి అబ్బురపడ్డాడట. ఇంతకాలం తాను ఆ తల్లిని దర్శించుకోనందుకు మనసులోనే బాధపడిపోతూ, భక్తిభావంతో కళ్లు పెద్దవి చేసి అమ్మవారిని చూస్తూ ఉండిపోయాడట. అయితే, ఆయన తనని వక్ర దృష్టితో చూస్తున్నాడని అపోహపడి, ఆగ్రహంతో పార్వతీదేవి శపించింది. ఆ శాప ప్రభావంతో కుబేరుడు ఒక కంటి చూపును కోల్పోవడమే కాకుండా, కురూపిగానూ మారిపోయాడట.
అప్పుడు కుబేరుడు తనకు ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదని పార్వతీపరమేశ్వరులకు వేడుకుంటూ, తమ నిష్కల్మషమైన భక్తిని చాటుకున్నాడట. ఆయన స్వరంలోని నిజాయతీని, భక్తిని గ్రహించిన జగన్మాత శాపాన్ని పూర్తిగా వెనక్కి తీసుకోలేకపోయినా, ఓ చిన్న కన్ను వచ్చేలా అనుగ్రహించిందట. ఆ తర్వాత కుబేరుడు తన పూర్వ వైభవాన్ని పొందేందుకు తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడు. ఆ భక్తికి మెచ్చిన ఈశ్వరుడు అతన్ని ఉత్తర దిక్కుకు అధిపతిగా నియమించాడు. అదే టైమ్లో లక్ష్మీదేవీ ప్రసన్నురాలై లోకంలోని సమస్త సంపదలను, నవ నిధులను భద్రపరిచే బాధ్యతనూ అంటే కోశాధికారి పదవిని కుబేరుడికి అప్పగించింది. అలా సకల సంపదలకు అధిపతి అయిన కుబేరుడు లక్ష్మీదేవితో కలిసి ఈ ప్రాంతంలో కొలువుదీరడం వెనుక కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది.
స్థలపురాణం ఏం చెబుతుందంటే?
ఆ కథ ఏమిటంటే, పూర్వం రావణాసురుడు బలగర్వంతో కుబేరుడి పుష్పక విమానాన్ని లాక్కొని, తరిమికొట్టడంతో ఆయన తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యాడు. ఆ టైమ్లో లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు రత్నమంగళం ప్రాంతానికి చేరుకుని తపస్సు చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇక్కడే అమ్మవారిని భక్తితో పూజించి, ఆమె సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్నీ పొందాడు. ఇది ఎంతో పౌరాణిక ప్రశస్తి కలిగిన ప్రదేశం కావడంతో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం స్థానికులు ఇక్కడ ఓ దేవాలయాన్ని నిర్మించి, కుబేరుడితోపాటు లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. కాలక్రమంలో ఈ టెంపుల్ను మరింత అభివృద్ధి చేసినట్టు స్థానిక చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
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సిరిసంపదలు :
ఈ దివ్యక్షేత్రం చూడముచ్చటైన రాజగోపురంతో, అద్భుత ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం లోపలికి వెళ్లగానే 16 విశిష్ట రూపాల్లో కొలువై ఉన్న మహాగణపతి మూర్తులను దర్శించుకోవచ్చు. ఇక, ప్రధాన గర్భగుడిలో కుబేరుడు సంపద కలశాలు పట్టుకుని తన అర్ధాంగి అయిన చిత్రలేఖతో దర్శనమిస్తాడు. ఆ స్వామి వెనుక భాగంలోనే మహాలక్ష్మి అమ్మవారు కొలువైన తీరును చూసి తరించాల్సిందే. అలాగే, సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడితో కలిసి జ్ఞానప్రదాయిని అయిన సరస్వతీదేవి దర్శనమిచ్చే ఉపాలయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇంకా ఈ ప్రాంగణంలోనే వేంకటేశ్వరస్వామి, భైరవుడు, నవగ్రహాలను కూడా పూజించవచ్చు. ఈ క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయేందుకు, వ్యాపారం వృద్ధి చెందడం కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
ముఖ్యంగా ఈ టెంపుల్కు వచ్చే భక్తులు లక్ష్మీకుబేర నాణేలతో అష్టోత్తర పూజను చేయించేందుకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఈ ప్రత్యేక పూజలో భాగంగా అర్చకులు భక్తులకు 108 లక్ష్మీకుబేర ముద్రలున్న నాణేలను ఇస్తారు. వాటితో కుబేరుడికి అర్చన చేయించి, తర్వాత తిరిగి భక్తులకే ఆ పవిత్ర నాణేలను ఇచ్చేస్తారు. సంవత్సరానికోసారి వైభవంగా నిర్వహించే కుబేర తిరుకల్యాణ మహోత్సవం భక్తులను ఎంతగానో అలరిస్తుంది. ఆలయంలో నిర్వహించే కుబేర హోమంలో పాల్గొంటే ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరతాయనే నమ్మకం కూడా ఉంది. ఇక, తమ కోరికలు నెరవేరిన భక్తులు కుబేరుడితోపాటు లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడమే కాకుండా, ఆకుపచ్చని వస్త్రాలను కూడా కానుకగా నివేదిస్తారు. ముఖ్యంగా ధనత్రయోదశి నుంచి దీపావళి వరకు ఇక్కడ జరిగే ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొనేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది భక్తులు ఈ క్షేత్రానికి తరలివస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలంటే?
చెన్నై వండలూరులోని రత్నమంగళంలో ఉండే ఈ టెంపుల్కు విమానమార్గంలో రావాలనుకునే వారు చెన్నై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాలి. అక్కడి నుంచి ప్రైవేటు వాహనాల్లో టెంపుల్ చేరుకోవచ్చు. అదే ట్రైన్లో రావాలనుకుంటే వండలూరు రైల్వేస్టేషన్లో దిగాలి. అక్కడి నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్మీకుబేర ఆలయం వెళ్లేందుకు బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
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