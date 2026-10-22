పాశాంకుశ ఏకాదశి నాడు ఈ వ్రతం చేస్తే- వేయి అశ్వమేధ యజ్ఞాల పుణ్యఫలం!
హైందవ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. నెలకు రెండు ఏకాదశులు ఉన్నప్పటికీ దేని విశిష్టత దానిదే. ఈ సందర్భంగా ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశిని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు
Published : October 22, 2026 at 4:01 AM IST
Pashankusha Ekadashi Vratha Vidhanam : హైందవ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏకాదశి రోజు ఏ పనిచేసినా తిరుగుండదని అంటారు. ఏకాదశి కేవలం ఒక తిథి మాత్రమే కాదు! ఏకాదశి అంటే ఒక దీక్ష! ఒక వ్రతం! పురాణ పురుషుల దగ్గర నుంచి ఎందరో ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి ముక్తి పొందారు. నెలకు రెండు ఏకాదశులు ఉన్నప్పటికీ దేని విశిష్టత దానిదే! ఈ సందర్భంగా ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశిని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? ఈ ఏకాదశి వ్రత మహత్యం ఎటువంటిది అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాశాంకుశ ఏకాదశి
ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశిని పాశాంకుశ ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 22, గురువారం రోజు ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి తిథి ఉంది కాబట్టి ఈ రోజునే పాశాంకుశ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు, పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు పాశాంకుశ ఏకాదశికి ఆ పేరెలా వచ్చింది? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? వ్రత మహత్యం ఏమిటి అనే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పాశాంకుశ ఏకాదశి అంటే?
పాశం అంటే పాపం, మోహంలో చిక్కుకుపోవడం అని అర్ధం. అంకుశం అంటే ఏనుగును నియంత్రించే సాధనం. శ్రీ మహావిష్ణువు పాపవ్యామోహంలో చిక్కుకున్న తన భక్తుల పాపాలను అంకుశంతో నియంత్రించి వారికి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు కాబట్టి ఈ ఏకాదశికి పాశాంకుశ ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది. ఈ రోజు శ్రీ మహావిష్ణువుని పద్మనాభుని రూపంలో ప్రత్యేకంగా అర్చిస్తారు.
పాశాంకుశ ఏకాదశి విశిష్టత
వ్యాస మహర్షి రచించిన భవిష్య పురాణం ప్రకారం పాశాంకుశ ఏకాదశి నాడు విష్ణువును భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించే వారికి మోక్షం లభిస్తుందని అంటారు. పాశాంకుశ ఏకాదశి వ్రతాన్ని వయో లింగభేదం లేకుండా ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు. ఈ రోజు విష్ణు మూర్తిని స్మరిస్తే సమస్త పుణ్య క్షేత్రాలను, సకల తీర్థాలను సందర్శించినంత పుణ్యం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. ఆశ్వయుజ మాసానికి అధిపతియైన పద్మనాభుని ఈ రోజు విశేషంగా పూజించాలి. పద్మనాభుడంటే సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే!
పాశాంకుశ ఏకాదశి పూజా విధానం
తక్కిన ఏకాదశికి ఆచరించినట్లే పాశాంకుశ ఏకాదశి రోజు కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండాలి. సూర్యోదయంతో నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేసి పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకొని శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణుల చిత్ర పటాలను గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. పసుపు రంగు చేమంతులతో లక్ష్మీనారాయణులను అర్చించాలి. తులసి దళాలతో అర్చిస్తూ శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. చక్ర పొంగలి, పరమాన్నం వంటి ప్రసాదాలను నివేదించాలి.
సాయంత్రం పూజ
సాయంత్రం ఇంట్లో యధావిధిగా పూజ చేసుకొని సమీపంలోని విష్ణు ఆలయానికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు విష్ణువు ఆలయంలో తులసి మాల సమర్పించడం శుభకరం. ఈ రాత్రి భగవంతుని కీర్తనలతో, పురాణ కాలక్షేపంతో జాగరణ చేయాలి.
ఈ దానధర్మాలు శ్రేష్టం
పాశాంకుశ ఏకాదశి రోజు దానధర్మాలు చేయడం ఎంతో పుణ్యం. ఈ రోజు చేసే అన్నదానం, వస్త్రదానం, జలదానం విశేషమైన ఫలితం ఇస్తుందని శాస్త్రవచనం. ఈ రోజు గోసేవ చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
ద్వాదశి పారణ
మరుసటి రోజైన ద్వాదశి రోజు తలారా స్నానం చేసి నిత్య పూజ పూర్తి చేసుకుని షడ్రసోపేతమైన పిండివంటలతో తయారైన మహా నైవేద్యాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువుకు నివేదించాలి. అనంతరం ఒక సద్బ్రాహ్మణునికి భోజనం పెట్టి, దక్షిణ తాంబూలాలతో సంతృప్తి పరచాలి. తరువాత వ్రతం ఆచరించిన వారు భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు.
పాశాంకుశ ఏకాదశి వ్రత ఫలం
ఈ ఒక్క పాశాంకుశ ఏకాదశి వ్రతాన్ని నిష్టతో ఆచరిస్తే, వంద సూర్య యజ్ఞాలు, వెయ్యి అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేసినంత పుణ్యఫలం లభిస్తుందని పద్మపురాణం పేర్కొంటోంది. ఈ వ్రతాన్ని చేయడం వల్ల కేవలం ఆచరించిన వారికే కాకుండా, వారి మాతృ, పితృ వంశాలకు చెందిన పది తరాల పితృదేవతలకు కూడా మోక్షం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం.
తొలగే మృత్యుభయం
పాశాంకుశ ఏకాదశి రోజున ఎవరైతే శ్రీమహావిష్ణువుని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారో వారికి అకాల మృత్యువు తొలగిపోతుందని, శారీరక రుగ్మతలు, భయంకర రోగాలు నయమవుతాయని, వ్యాధుల నుంచి బయటపడతారని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. మనం కూడా పాశాంకుశ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆయురారోగ్యాలను, ఐశ్వర్యాన్ని పొందుదాం.
జై శ్రీమన్నారాయణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
మీకు తగిన గణపతి స్వరూపం ఏంటో తెలుసా? ఏ నక్షత్రం వారు ఏ గణపతిని ఆరాధించాలి?