ఒకే రోజు దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి పండుగలు- అమ్మవారిని ఇలా పూజిస్తే విజయం, ఐశ్వర్యం ఖాయం!
ఈసారి దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి తిథులు ఒకే రోజున రావడానికి కారణమేంటి? దుర్గాష్టమి రోజున దుర్గాదేవిని, మహర్నవమి రోజున మహిషాసురమర్దినిని ఎలా పూజించాలో తెలుసుకుందాం.
Published : October 19, 2026 at 4:00 AM IST
Durga Ashtami And Mahanavami Significance : పండుగ అంటే ఆనందం! పండుగ అంటే సంతోషం! ఒక పండుగతోనే ఎన్నో సంతోషాలు ఉంటే ఇక రెండు పండుగలు కలిసి వస్తే ఆ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. ఈసారి దసరా పండుగ దుర్గమ్మ భక్తులకు ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని అందించనుంది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం తిథి ద్వయం ఉన్నందున దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి పండుగలు ఒకే రోజు రానున్నాయి. అమ్మవారి భక్తులకు రెట్టింపు సంతోషాన్నిచ్చే ఈ పండుగల గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెండు పండుగలు ఒకే రోజు? అలా ఎలా!
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమిని దుర్గాష్టమిగా, శుద్ధ నవమిని మహార్నవమి గా జరుపుకుంటాం. అయితే ఈసారి ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి తిథి అక్టోబర్ 18, ఆదివారం ఉదయం 5:26 నిమిషాల నుంచి ప్రారంభమై అక్టోబర్ 19, సోమవారం ఉదయం 7:28 నిమిషాల వరకు ఉంది. ఇదేరోజు ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి తిథి ఉదయం 7:29 నిమిషాలకు ప్రారంభమై మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్ 20, మంగళవారం ఉదయం 9:11 వరకు కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఒకేరోజు దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి పండుగలను జరుపుకోనున్నాం. ఈ రోజు అనగా అక్టోబర్ 19, సోమవారం రోజు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ వారు ఉదయం దుర్గాదేవిగా సాయంత్రం మహిషాసుర మర్దినిగా దర్శనమివ్వనున్నారు. ఒకేరోజు రానున్న ఈ రెండు పండుగల విశిష్టతలను గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దుర్గాష్టమి
మహా అష్టమిగా వ్యవహరించే దుర్గాష్టమి పండుగ దసరా శరన్నవరాత్రులలో అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన పర్వదినం. ఆశ్వయుజ మాస శుక్లపక్ష అష్టమి తిథి నాడు జరుపుకునే ఈ పండుగకు హిందూ సంప్రదాయంలో విశేషమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ పండుగ ప్రాశస్త్యం గురించి మరిన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాహు-కేతు దోషాలు తొలగించే 'దుర్గా పూజ
ఈ సృష్టియందు గల చరాచర వస్తువులలోను, సకల ప్రాణికోటిలోను మానవాతీతమైన, అనిర్వచనీయమైన, అవ్యక్తమైన, చైతన్యవంతమైన, ఏదో తెలియని ఒక మహా అద్భుత శక్తి ఒకటి దాగి ఉంది. ఆశక్తినే మహేశ్వరీ శక్తిగాను, పరాశక్తిగాను, జగన్మాత శక్తిగాను పలు రూపాల్లో పిలుస్తూ ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. అందుకే దుర్గాష్టమి రోజు చేసే దుర్గాపూజ సకల గ్రహ దోషాలు తొలగిస్తుందని అంటారు.
దుర్గాష్టమి పర్వదినం విశిష్టత
దుర్గాష్టమిని మహా అష్టమి అని కూడా పిలుస్తారు. శరన్నవరాత్రుల్లో ఎనిమిదో రోజు దుర్గాష్టమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు అమ్మవారు శ్రీ దుర్గా దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారు దుర్గతులను రూపుమాపే దుర్గావతారంలో దుర్గముడు అనే రాక్షస సంహారం చేసిన సందర్భంగా దుర్గాష్టమిని జరుపుకుంటాం.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు?
త్రిశూల ధారియై సింహవాహనాన్ని అధిష్టించిన దుర్గాదేవికి ఈరోజు ఎర్రని వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. ఎర్ర గులాబీలతో అమ్మను పూజించాలి.
ప్రసాదం
ఈ రోజు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా నిమ్మకాయ పులిహోర సమర్పించాలి.
ఈ శ్లోకం పఠించాలి!
ఓం శ్రీ దుర్గాయై నమః అనే శ్లోకాన్ని 108 సార్లు పఠించాలి.
మహిషాసుర మర్దినిగా దుర్గమ్మ!
దేవీ శరన్నవరాత్రులలో తొమ్మిదో రోజు, ఆశ్వయుజ శుక్లపక్ష నవమి రోజున మహర్నవమి పర్వదినం జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా మహర్నవమి విశిష్టత తెలుసుకుందాం.
మహిషాసురమర్దినిగా అమ్మవారు:
మహర్నవమి రోజు జగన్మాత మహిషాసురుడనే రాక్షసుని సంహరించి లోకాలను సంరక్షించింది కాబట్టి ఈ రోజు దుర్గమ్మను మహిషాసుర మర్దినిగా అలంకరిస్తారు.
ఆయుధ పూజ:
మహర్నవమి రోజున మన జీవనోపాధికి ఉపయోగపడే ఆయుధాలు, పనిముట్లు, పుస్తకాలను అలాగే ఇళ్లలో ఉండే వాహనాలను శుభ్రం చేసి, పూలతో అలంకరించి ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు?
శరన్నవరాత్రుల్లో సింహవాహనం మీద ఒక చేత త్రిశూలం ధరించి మహిషాసురుడిని సంహరిస్తున్న రూపంతో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారికి ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రం సమర్పించాలి. అమ్మను వివిధ రకాల పూలతో పూజించాలి.
ప్రసాదం
ఈ రోజు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చక్రపొంగలి, గారెలు సమర్పించాలి.
ఏ శ్లోకం పఠించాలి?
'అయిగిరి నందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే
గిరివర వింధ్య శిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిషునుతే
భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికటుంబిని భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే||
అనే శ్లోకాన్ని ఈ రోజు పఠించాలి.
దుర్గాదేవిగా, మహిషాసుర మర్దినిగా దర్శనమిచ్చే ఆ జగన్మాత పాదాలను ఆశ్రయిస్తే ధైర్యం, విజయం, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయని విశ్వాసం.
ఈ రెండు పర్వదినాలను మనం కూడా ఆనందంగా జరుపుకుందాం. అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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