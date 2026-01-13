ETV Bharat / spiritual

పిల్లల తలపై భోగి పళ్లు పోస్తున్నారా? - ఈ పద్ధతిలో పోస్తేనే విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం!

-పిల్లల తలపై భోగిపళ్లు ఎందుకు పోయాలి? - దీని వెనకున్న కారణాలు ఏంటి?

Importance of Bhogi Pallu
Importance of Bhogi Pallu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 1:32 PM IST

Importance of Bhogi Pallu: తెలుగు ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా, అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకొనే పెద్ద పండుగలలో సంకాంత్రి ఒకటి. చిన్న, పెద్దా తేడా లేకుండా మూడు రోజుల పాటు ఈ పండగ సంబరాల్లో మునిగితేలుతారు. ఇకపోతే సంక్రాంతి ముందు రోజున భోగిని జరుపుకుంటారు. తెల్లవారుజామునే భోగి మంటలు వేసి ఇంటిల్లిపాదీ ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉదయం మొత్తం భోగి మంటలతో సరిపోతే.. సాయంత్రం ఉంటుంది అసలు ఘట్టం. అదే పిల్లలకు భోగి పళ్లు పోయడం. చాలా మంది సంప్రదాయంగా వస్తుందని భోగి పళ్లు పోస్తారు. కానీ అసలు పిల్లలకు ఎందుకు పోయాలి? ఎలా పోయాలి? దీని వెనుక కథ ఏంటి అనే వివరాలు ఏవీ తెలియవు. మరి వీటికి జ్యోతిష్యులు ఎలాంటి సమాధానాలు చెబుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

భోగి మంటలతో మొదలయ్యే సంక్రాంతి ఉత్సవాల్లో భోగిపళ్లది ప్రత్యేక స్థానం. చిన్నపిల్లలకు భోగి పళ్లు పోయడం ఎంతో ముచ్చటగా అనిపిస్తుంది. పిల్లలను అందంగా ముస్తాబుచేసి ఇరుగుపొరుగు, బంధుమిత్రల సమక్షంలో పిల్లల తలపై భోగిపళ్లు పోయడం ఆనందంగా ఉంటుంది. అయితే, భోగి పళ్లను సరైన క్రమంలో పోస్తేనే సంవత్సరం మొత్తం శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యలు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా భోగి పళ్లు పోయడం వెనుక ఉన్న కథను కూడా వివరిస్తున్నారు.

భోగి పళ్లు పోయడం వెనకున్న కథ: పిల్లలకు భోగి పళ్లు ఎందుకు పోయాలో మహాభారతం ద్రోణ పర్వంలో చెప్పారని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. దాని ప్రకారం "శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి నరనారాయణులు బదరికావనంలో తపస్సు చేశారు. వారి తప్పస్సును మెచ్చిన శంకరుడు ఆ సమయంలో ప్రత్యక్షమై "నీ తపస్సుకు మెచ్చి, నన్ను కూడా జయించే శక్తి నీకు ఇస్తున్నా" అని వరం ఇస్తాడు. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి పొందిన శక్తి చూసి దేవతలంతా సంతోషంతో వారి తల మీద బదరీ ఫలాలను కురిపించారు. ఆ సమయంలో శ్రీమన్నారాయణుడు చిన్నపిల్లాడిలా మారిపోయాడు. దీనికి ప్రతీకగా పిల్లలను నారాయణుడిగా భావించి భోగిపండ్లను పోసే సంప్రదాయం మొదలైంది" అని మాచిరాజు వివరించారు.

మరో కారణం కూడా: రేగుపండ్లనే భోగి పళ్లుగా పిలుస్తారు. వీటినే అర్కఫలం అని కూడా అంటారు. "అర్కుడు" అంటే సూర్య భగవానుడని, సూర్యుడు ఉత్తరాయణం వైపు ప్రయాణించే సమయం కావడం వల్ల, ఆయన కరుణ పిల్లలపై ఉండాలని ఈ పళ్లు పోస్తారట. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుందని, సూర్యుడికి ప్రతీకగా, పోషకాల గనిగా పిలిచే ఈ పళ్లను తలపై పోస్తే ఇమ్యూనిటీ పెరిగి ఆయురారోగ్యాలతో జీవిస్తారని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా భోగిపళ్లుగా పిలిచే రేగి పళ్లను పిల్లల తల మీద పోయడం వల్ల దిష్టి మొత్తం పోతుందనీ మాచిరాజు చెబుతున్నారు.

పిల్లల తలపై భోగి పళ్లు ఎలా పోయాలి? :

  • ముందుగా ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి రేగిపండ్లు తీసుకోవాలి. అందులోకి రూపాయి నాణేలు, బంతి పూల రెక్కలు, చెరకు ముక్కలు వేయాలి.
  • పిల్లలను అందంగా ముస్తాబు చేయాలి. ఆరుబయట చాప పరిచి మధ్యలో పీట ఉంచి దాని మీద పిల్లలను కూర్చోబెట్టాలి.
  • ముందుగా తల్లి రేగు పండ్లు, రూపాయి నాణేలు, పూల రెక్కలు, చెరుకుముక్కలు అన్నీ కలిపి గుప్పెడు తీసుకుని, మూడు మార్లు సవ్య దిశలో, మూడు మార్లు అపసవ్య దిశలో దిష్టి తీసి పిల్లల నెత్తిన పోయాలి.
  • అనంతరం తండ్రి, మిగిలిన బంధువులు, చుట్టుపక్కల వారు తలచుట్టూ మూడు సార్లు సవ్య దిశలో తిప్పి పోయాలి.
  • ఈ భోగి పళ్లు పోసేటప్పుడు "ఓం సారంగాయ నమః" అనే నామం జపించాలి.
  • కార్యక్రమం పూర్తైన తర్వాత పిల్లలకు హారతి ఇవ్వాలి. అనంతరం తల మీద పోసిన రేగుపండ్లను జనం తొక్కని ప్రదేశంలో పడేయాలి. లేదంటే నీటిలో వదిలిపెట్టినా సరిపోతుంది. ఈ పళ్లను తినకూడదు. పిల్లలకు దిష్టి తీశారు కాబట్టి, వాటిని తినకూడదు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

