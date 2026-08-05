అరుణాచలంలో మోక్ష మార్గం- ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహలో నుంచి వెళ్తే పాపాలు తొలగిపోతాయని ఎందుకు నమ్ముతారు?
తమిళనాడులోని అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో ఉన్న ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహ- రెండు పెద్ద బండరాళ్ల మధ్య అత్యంత ఇరుకైన మార్గంలో వినాయకుడి సన్నిధి- ఈ మార్గాన్ని దాటితే అహంకారం, పాపకర్మల నుంచి విముక్తి
Published : August 5, 2026 at 5:09 AM IST
Idukku Pillaiyar Cave Arunachalam : అరుణాచలం అని పిలిచే తిరువణ్ణామలై తమిళనాడులోని ఒక సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం పంచభూత క్షేత్రాల్లో అగ్నిలింగంగా విరాజిల్లుతోంది. పరమశివుడు ఇక్కడ జ్యోతి స్వరూపంలో వెలిశాడని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. 14 కిలోమీటర్ల గిరిప్రదక్షిణ అరుణాచలం విశిష్టత. అరుణాచలం గిరిప్రదక్షిణ మార్గంలో ఎన్నో విశేషాలున్నాయి. ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహ వాటిల్లో ఒకటి. ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా వార్తల్లో వినిపిస్తున్న అరుణాచలం మోక్షమార్గమైన ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పేరు - నిర్మాణం
ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహ అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో కనిపించే ఒక విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం. ఈ గుహకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. తమిళంలో 'ఇడుక్కు' అంటే ఇరుకైన సందు అని అర్థం. 'పిళ్లైయార్' అంటే వినాయకుడు. ఈ గుహ ఒక సాధారణ ఆలయంలా కాకుండా, పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ల మధ్య ఉన్న అతి ఇరుకైన మార్గం. ఈ మార్గం ఒక గుహ రూపంలో ఉంటుంది.
మోక్ష మార్గం ఎక్కడుంది?
అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో కుబేర లింగం దాటిన తర్వాత ఈ గుహ వస్తుంది. ఈ గుహలో 'పిళ్లయార్' అంటే వినాయకుడు కొలువై ఉంటాయి. భక్తులు ఈ గుహను 'మోక్ష మార్గం' అని పిలుస్తారు. ఈ మోక్ష మార్గానికి సంబంధించిన స్థల పురాణాన్ని చూద్దాం.
పురాణ ప్రాశస్త్యం
మోక్ష మార్గానికి సంబంధించిన స్థల పురాణం ప్రకారం పూర్వం ధనపాలుడనే ధనవంతుడైన వర్తకుడు తన వద్ద ఉన్న సంపద మొత్తం తనతో పాటు తీసుకుని అరుణాచలేశ్వరుని దర్శనానికి వచ్చాడు. భగవంతుని వద్దకు నిరాడంబరంగానే రావాలి. కానీ ధనపాలుడు తనకున్న సంపదతో అహంకారంతో అరుణాచలేశ్వరుని దర్శనానికి వచ్చాడు. అతడి మనస్సులో తనకున్న సంపద పట్ల మోహం, అహంకారం నిండిపోయాయి. శివపుత్రుడు వినాయకుడు ఈ పెద్దమనిషికి గుణపాఠం నేర్పించాలని అనుకున్నాడు.
ధనపాలుని అహంకారం తొలగించిన గణపతి
ఈ క్రమంలో వినాయకుడు రెండు పెద్ద బండరాళ్ల మధ్య ఇరుకైన సందుగా అవతరించి, ధనపాలుని అహంకారాన్ని పరీక్షించదలచాడు. ధనపాలుడు ఆ ఇరుకైన రాళ్ల మధ్య నుంచి దాటి బయటకు వచ్చినప్పుడు అతడి అహంకారం తొలగి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందాడని అంటారు. అటు పిమ్మట తన వద్ద ఉన్న సంపదలను దానధర్మాలకు వినియోగించి అరుణాచలం క్షేత్రంలోనే కైవల్యం పొందాడని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆనాటి నుంచి ఈ ఇరుకైన గుహకు ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహ అనే పేరు ఏర్పడింది.
పాపకర్మల నుంచి విముక్తి
ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహలో వినాయకుని దర్శించడానికి వచ్చే భక్తులు వెనుక ద్వారం నుంచి పడుకుని పాకుతూ, ముందుకు సాగి ఎదురు ద్వారం నుంచి బయటకు వస్తారు. ఇలా ఈ ఇరుకైన గుహ గుండా విజయవంతంగా బయటకు వస్తే, పూర్వ జన్మ పాపాలు, కష్టాలు, అహంకారం తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు.
అనారోగ్యం నుంచి విముక్తి
అలాగే ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహలో గణపతిని దర్శించి విజయవంతంగా బయటకు వస్తే నిరంతరం వేధించే శారీరక రుగ్మతలు, కీళ్ల నొప్పులు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం. జీవన ప్రయాణంలో ఇరుకైన మార్గంగా భావించే ఐహిక బాధల నుంచి, ప్రాపంచిక ఇబ్బందుల నుంచి ఎలా చాకచక్యంగా బయటపడాలో ఈ ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ మార్గం సూచిస్తుందని విశ్వాసం.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి?
ఇటీవలి కాలంలో ఒక వ్యక్తి ఈ ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ మార్గంలో ప్రవేశించి బయటకు రాలేక ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే! అందుకే ఈ ఇడుక్కు పిళ్లైయార్లో ప్రవేశించే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పకుండా పాటించాలి. ఈ గుహ మార్గం అత్యంత ఇరుకైనది. అందుకే కొంచెం శరీర పుష్టి ఉన్నవారు, లేదా ఊపిరితిత్తుల, గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ గుహలో ప్రవేశించరాదు. శరీరం సహకరించని వారు ఈ గుహ ద్వారా వెళ్లడం శ్రేయస్కరం కాదు. ఒకవేళ భౌతికంగా లోపలికి వెళ్లడం కష్టమనిపిస్తే, బయటి నుంచి వినాయకుడిని దర్శించుకుని నమస్కరించుకోవడం మంచిది. ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వినూత్నమైన నిర్మాణం
ఇడుక్కు పిళ్లైయార్ గుహ తమిళనాడులోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అరుణాచలం గిరిప్రదక్షిణ మార్గంలో ఉన్న ఒక విశిష్టమైన ప్రాంతం. ఈ గుహ ఒక వినూత్నమైన నిర్మాణంతో భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ గుహలో వెలసి ఉన్న వినాయకుని దర్శించుకోవడం కోసం ఒక ఇరుకైన రాతి మార్గం నుంచి గుహ లోపలికి వెళ్లి పిళ్లైయార్ అంటే వినాయకుని దర్శించుకుని మరోవైపు నుంచి మెల్లగా పాకుతూ బయటకు రావాలి. ఈ మార్గం ఎంత ఇరుకుగా ఉంటుందంటే, మనుషులు కింద పడుకుని పాకుతూ లేదా ఒకపక్కగా ఒరిగి మాత్రమే దాటగలరు.
నమ్మకాలు - ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన వెన్ను నొప్పి, నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు, ఈ ఇరుకైన సందు గుండా పాకుతూ వెళ్లడం వల్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం.
పునర్జన్మ రాహిత్యం
తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చిన అనుభూతిని ఈ సందు ద్వారా వెళ్లడం కలిగిస్తుందని, ఇది ఒక రకమైన శారీరక, మానసిక ప్రక్షాళన అని గురువులు, పెద్దలు చెబుతారు. ఇందువల్ల భయంకరమైన పాపాలు సైతం తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.
గిరి ప్రదక్షిణలో భాగం
అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ చేసే వేలాది మంది భక్తులు ఈ 'ఇడుక్కు పిళ్లైయార్' స్థలాన్ని దర్శించి, ఆ సందు గుండా వెళ్లడాన్ని ఒక ముఖ్యమైన విశేషంగా భావిస్తారు. నిజానికి లావుగా ఉన్నవారు సైతం ఈ సందు గుండా సులభంగా దాటి రావడం ఇక్కడ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం. అయితే ఒకసారి ఒక దుర్ఘటన జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆలయ అధికారులు ఈ గుహలో ప్రవేశించే వారిపై కొన్ని పరిమితులు విధించారు. అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణలో భాగంగా ఈ 'ఇడుక్కు పిళ్లైయార్' గుహను సందర్శించే వారు తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, ఆలయ అధికారులు ఇచ్చిన సూచనలు గమనిస్తూ దర్శించుకోవచ్చు.
ఓం శ్రీ అరుణాచలేశ్వరాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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