హైదరాబాద్ రంగనాథ స్వామి ఆలయం- ఒక్కసారి దర్శిస్తే తిరుమల, శ్రీరంగం రెండింటి పుణ్యం మీ సొంతం!
400 నాటి చరిత్ర కలిగిన వైష్ణవ క్షేత్రం - కుతుబ్ షాహీ కాలంలో కొలువుదీరిన స్వామి - స్వయంభుగా వెలసిన రంగనాథుడు గోదాదేవి సమేతుడై దర్శనమిస్తాడు
Published : December 28, 2025 at 2:49 AM IST
Jiyaguda Ranganatha Swamy Temple : ఆధ్యాత్మికతకు, అపురూప ఆలయ సంపదకు భారతదేశం పుట్టినిల్లు. నాగరికత కళ్ళు తెరవకముందే వెలసిన ఎన్నో ఆలయాల్లో భగవంతుడు స్వయంభువుగా వెలసి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఒక భక్తుడు తన జీవితకాలంలో అన్ని ఆలయాలు దర్శించడం అసాధ్యం అని భావించిన భక్త సులభుడైన పరమాత్మ కొన్ని మహిమాన్విత క్షేత్రాలను దర్శిస్తే అనేక పుణ్య క్షేత్రాలను దర్శించిన పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు. ఈ కోవలోకి చెందినదే ఈ రంగనాథస్వామి ఆలయం. ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే ఇటు తిరుమల, అటు శ్రీరంగం రెండు దర్శించిన పుణ్యం కలుగుతుందట! ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఈ ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
పుష్కరిణి పైనే ఆలయం
సాధారణంగా దేవాలయాల్లో పుష్కరిణి ఉండటం తెలిసిందే! కానీ పుష్కరిణి మీదే వెలసివున్న ఈ రంగనాథుని ఆలయం హైదరాబాద్ పాతబస్తీ సమీపంలోని జియాగూడలో ఉంది. ఇక్కడ శ్రీమన్నారాయణుడు రంగనాథునిగా కొలువుదీరి భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు. దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ వైష్ణవ క్షేత్రం స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
జియాగూడ రంగనాథ స్వామి ఆలయం
భాగ్య నగరంలోని మూసీ నది ఒడ్డున దాదాపు రెండున్నర ఎకరాల ఆవరణలో పరమాత్మ విశ్వరూపాన్ని తలపించే విధంగా జియాగూడ రంగనాథ స్వామి ఆలయం విరాజిల్లుతోంది. మూడంతుస్థుల రాజగోపురంతో దర్శనమిచ్చే ఈ ఆలయంలో శ్రీరంగనాథుడు స్వయంభువుగా కొలువై భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. అప్పటి పరిపాలకులైన కుతుబ్ షాహీలు ఈ ఆలయానికి స్థలాన్ని విరాళంగా ఇవ్వడం మతసామరస్యానికి అద్దం పడుతోంది.
స్థల పురాణం
హైదరాబాద్ను కుతుబ్ షాహీలు పాలిస్తున్న రోజుల్లో వానమామలై పీఠాధిపతి కల్యాణ వానమామలై జియ్యర్ స్వామి దక్షిణ భారత యాత్ర చేస్తూ హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు కుతుబ్ షాహీ రెండున్నర ఎకరాల భూమిని దానంగా ఇచ్చారంట! అదే సమయంలో జియ్యర్ స్వామికి శ్రీరంగనాథుడు దర్శనమిచ్చి అక్కడ భూగర్భంలో తాను ఉన్నట్లుగా చెప్పాడంట. స్వామి ఆదేశాల మేరకు తవ్వకాలు జరిపించారు. ఆ తవ్వకాలలో ఏకశిలపై దివ్య తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న శ్రీరంగనాథుడు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడై దర్శనమిచ్చాడు. దాంతో జియ్యర్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడే ప్రతిష్టించడం జరిగింది. భక్తుల విరాళాలతో ఇక్కడ అద్భుతమైన ఆలయాన్ని నిర్మించారు.]
శ్రీరంగం నుంచి వచ్చిన అర్చకులు
శ్రీరంగనాథునికి ఆలయం నిర్మించిన తర్వాత వైష్ణవ సంప్రదాయంలో స్వామికి నిత్య పూజాదికాలు జరిపించగల సమర్థులైన అర్చకులు దొరకలేదు. దానితో శ్రీరంగం నుంచి ప్రత్యేకంగా అర్చకులను రప్పించారు. జియ్యర్ స్వామి ఈ ప్రాంతంలో సంచరించడం వలన ఈ ప్రాంతానికి జియ్యర్ గూడ అని పేరు వచ్చింది. కాలక్రమేణా అదే జియాగూడ గా మారింది.
ఆలయ విశేషాలు
ద్రవిడ సంప్రదాయంలో నిర్మించిన రంగనాథుని ఆలయం శిల్పకళా వైభవానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పుష్కరిణిపై ఆలయం నిర్మించి ఉండడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. ఈ కోనేరును దాటుకుని భక్తులు గర్భాలయానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. గర్భాలయంలో స్వయంభువుగా వెలసిన రంగనాథుడు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా దర్శనమిస్తాడు.
ఉపాలయాలు
గర్భగుడిపైన దశావతార చిత్రాలు, ఆలయ గోడలపైన ఆళ్వారుల చిత్రాలు భక్తులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇంకా తిరువనంతపురం అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో మాదిరిగా పద్మనాభస్వామి ఉత్సవమూర్తి, నవగ్రహ మండపం, యజ్ఞశాల, కల్యాణ మండపం వంటివి కూడా ఉంటాయి.
సంతానలక్ష్మి
కోరిన కోర్కెలు తీర్చే రంగనాథుని దేవేరిగా లక్ష్మీదేవి ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసి ఉంది. ఈ లక్ష్మీదేవిని సంతానలక్ష్మిగా కొలవడం విశేషం. ఇక్కడ సంతానలక్ష్మికి 21 శుక్రవారాలు నిష్టగా పూజలు చేస్తే కల్యాణ యోగం లేనివారికి కూడా వివాహం జరుగుతుందని, సంతానం లేని వారికి పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని ప్రశస్తి.
పూజోత్సవాలు
రంగనాథస్వామికి ప్రతిరోజు నిత్యపూజలు శ్రీవైష్ణవ ఆగమ పద్ధతి లో జరుగుతాయి. ఏడాదికోసారి పవిత్రోత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ధనుర్మాసంలో వైకుంఠ ఏకాదశికి ముందు 10 రోజుల పాటు అధ్యయనోత్సవాలు జరుగుతాయి. అలాగే ధనుర్మాసం నెల రోజులు స్వామివారి సన్నిధిలో తిరుప్పావై వేడుకగా జరుగుతుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వారా దర్శనం కూడా జరుగుతుంది.
గోదా కళ్యాణం
భోగి పండుగ రోజు జరిగే శ్రీ గోదా రంగనాయకుల కళ్యాణ వైభవాన్ని చూడటానికి రెండుకళ్ళూ సరిపోవు. ముక్కోటి దేవతలు ఈ కల్యాణ వైభవాన్ని తిలకించడానికి విచ్చేస్తారని అంటారు.
అరుదైన పుష్పాలు
శ్రీ గోదా రంగనాయకుల కల్యాణోత్సవానికి ప్రత్యేక పూలమాలలు శ్రీరంగం నుంచి రావడం విశేషం. అంతేకాదు ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, కాశ్మీర్, బెంగళూరు నుంచి కూడా అరుదైన పూలు స్వామి కల్యాణం లో వినియోగించడం కళ్యాణ శోభను మరింత ద్విగుణీకృతం చేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ధనుర్మాసం సందర్భంగా భాగ్యనగరంలో వెలసిన స్వయంభువు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీరంగనాథుని మనం కూడా దర్శించుకుందాం. ఓం శ్రీ రంగనాథ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
