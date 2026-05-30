బిర్లా మందిర్కు 50 ఏళ్లు పూర్తి- హుస్సేన్ సాగర్ ఒడ్డున వెన్నెలలా మెరిసే ఆలయ విశేషాలివే!
హైదరాబాద్లోని హుస్సేన్ సాగర్ సమీపంలో వెలసిన బిర్లా మందిర్ నగరానికి ఆధ్యాత్మిక చిహ్నం- శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఈ ఏడాదితో 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు
Published : May 30, 2026 at 2:06 AM IST
Birla Mandir Hyderabad : తెల్లని పాలరాతి మందిరంలో వెలసిన శ్రీ వేంకటేశ్వరుని దర్శనం పాలకడలిలో శేషతల్పంపై శయనించే శ్రీ మహావిష్ణువును తలపిస్తుంది. హుస్సేన్ సాగర్ ఒడ్డున వెలసిన ఈ బిర్లామందిర్ భాగ్యనగరానికి తలమానికంగా నిలుస్తోంది. అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయం ఈ ఏడాదితో 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని స్వర్ణోత్సవ సంబరాలు జరుపుకొంటున్న నేపథ్యంలో బిర్లా మందిర్ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బిర్లా మందిర్!
హైదరాబాదుకు వచ్చినవారు బిర్లామందిర్ చూడకుండా వెనుతిరిగి వెళ్లరు! నిజానికి ఇది ఒక ఆలయం మాత్రమే కాదు భాగ్యనగర ప్రజల భావోద్వేగం. పగటిపూట చూస్తే పండువెన్నెలను తలపిస్తూ, మూర్తీభవించిన వెన్నెల రాశిలా దర్శనమిచ్చే బిర్లామందిర్ రాత్రి వేళ మిరుమిట్లు గొలిపే విద్యుద్దీప కాంతులతో అబ్బురపరుస్తుంది. ఇక్కడ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు అసలు భాగ్యనగరంలో బిర్లామందిర్ రూపుదిద్దుకోవడం వెనుక ఉన్న చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.
బిర్లామందిర్ చరిత్ర
ఎన్నో సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ప్రసిద్ధి చెందిన హిందుస్థాన్ ఛారిటీ ట్రస్ట్ దేశవ్యాప్తంగా బాలాజీ ఆలయాలు నిర్మించాలనే సత్సంకల్పంతో బిర్లా ఫౌండేషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ విధంగా బిర్లా ఫౌండేషన్ దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రదేశాల్లో దాదాపు 35 బాలాజీ ఆలయాలను నిర్మించింది. అత్యంత ప్రతిషాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ ఆలయాల్లో మొదటిది దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఉంటే, రెండోది మన భాగ్యనగరంలో ఉండడం మన భాగ్యం!
నగరం నడిబొడ్డున
హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున 280 అడుగుల ఎత్తున ఉన్న కాలాపహాడ్ అనే కొండపైన 1966లో బిర్లామందిర్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి దాదాపు 10 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సమయం పట్టింది. అచ్చమైన, స్వచ్ఛమైన పాలరాతితో నిర్మించిన బిర్లామందిర్ నిర్మాణంలో సుమారు 2 వేల టన్నుల పాలరాతి వాడారని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. పాలరాతికి ప్రసిద్ధి చెందిన రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన పాలరాతితోనే మొత్తం ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
మూలవిరాట్ దివ్య విగ్రహం రూపుదిద్దుకుంది ఇలా
బిర్లామందిర్ గర్భాలయంలో వెలసిన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి విగహాన్ని చూస్తే తిరుమల వెంకన్నను దర్శించిన అనుభూతి కలుగుతుంది. గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురంలో దొరికే నల్లరాతి శిలతో, ప్రసిద్ధ శిల్పకళా నిపుణుడు గణపతి స్థపతి స్వామివారి దివ్య విగ్రహాన్ని తయారు చేయడం విశేషం. జీవకళ ఉట్టిపడేలా దర్శనమిచ్చే శ్రీనివాసుని విగ్రహం తయారీకి, ఆలయ నిర్మాణానికి సుమారు 10 సంవత్సరాల సమయం పట్టింది. 1976 లో శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి అమృత హస్తాల మీదుగా స్వామి విగ్రహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగింది. ఆనాటి నుంచి ఎందరో భక్తులు బిర్లామందిర్ సందర్శించి తరిస్తున్నారు.
ఉత్తర దక్షిణాది మేలు కలయికతో నిర్మాణశైలి
బిర్లామందిర్ ఆలయ నిర్మాణ శైలి ఉత్తర దక్షిణ ఆలయ నిర్మాణాల శైలి మేళవింపుతో కనిపిస్తుంది. ఆలయ రాజగోపురం, గరుడ మందిరం తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణశైలిని పోలివుంటే, ముఖ మండపం, మధ్య మండపం, విమాన గోపురం పూరి జగన్నాథ స్వామి ఆలయ నిర్మాణ శైలిని పోలి ఉండడం విశేషం. మండపం పైకప్పు రాజస్థాన్లోని మౌంట్ అబూ శిఖరాన్ని తలపిస్తుంది.
ఆలయ విశేషాలు
కొండపై వెలసిన శ్రీనివాసుని దర్శించుకోవడానికి మెట్ల మార్గంలో వస్తున్న భక్తులకు ముందుగా శ్రీకృష్ణుని నల్లరాతి విగ్రహం ఆహ్వానం పలుకుతుంది. అలాగే కొంచెం ముందుకు వెళ్లగానే గణపతి, శివపార్వతుల ఉపాలయాలు దర్శనమిస్తాయి.
స్వయంభు హనుమ
బిర్లామందిర్ ఆలయ నిర్మాణం సమయంలో ఈ ప్రాంతంలో లభించిన హనుమ విగ్రహాన్ని అలాగే ఇక్కడ ప్రతిష్టించారు. అందుకే ఇక్కడ హనుమను స్వయంభువుగా కొలుస్తారు.
శ్రీనివాసుని దివ్య దర్శనం
ప్రకృతి అందాలు తిలకిస్తూ పాలరాతి మెట్లు ఎక్కి జయ విజయులను దాటుకుని గర్భాలయంలో వెలసిన శ్రీనివాసుని దర్శించగానే భక్తులు అనిర్వచనీయమైన దివ్యానుభూతికి లోనవుతారు. దాదాపు 11 అడుగుల నిలువెత్తు విగ్రహంగా, నుదుట వజ్రాన్ని ధరించిన వేంకటేశ్వరుడు భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారమై విరాజిల్లుతున్నాడు. స్వామికి ఇరువైపులా ఆండాళ్, పద్మావతి దేవి కొలువై ఉండగా స్వామికి ఎదురుగా ముకుళిత హస్తాలతో గరుడుడు దర్శనమిస్తాడు. ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా 45 అడుగుల ధ్వజస్తంభం, ఆలయ గోడలపై రామాయణ, మహాభారత ఘట్టాలకు సంబంధించిన చిత్రాలు దర్శించుకోవచ్చు.
పూజోత్సవాలు
బిర్లామందిర్లో పూజలన్నీ పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్రానుసారంగా జరుగుతాయి. ఉదయాన్నే స్వామికి సుప్రభాత సేవతో మొదలయ్యే పూజలు రాత్రి ఏకాంతసేవతో ముగుస్తాయి. ప్రతి శుక్రవారం అభిషేకం, ఆశ్వయుజ మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుమల తరహాలో నిర్వహిస్తారు. ప్రతి మాసంలో వచ్చే స్వామి వారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణా నక్షత్రం రోజు ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఇక వైకుంఠ ఏకాదశి, జన్మాష్టమి వంటి పర్వదినాలు విశేషంగా జరుపుతారు.
భక్తుల పేరిట పూజలు జరపని ఏకైక ఆలయం
బిర్లామందిర్ నిర్మించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు భక్తుల పేరిట ఎలాంటి అర్చనలు, పూజలు జరపలేదు. రోజూ స్వామికి చేసే సేవలన్నీ లోకకల్యాణం కోసమేనని, ఆలయ నిర్మాణం నుంచి ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని అర్చకులు చెబుతారు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన బిర్లా కుటుంబీకుల పేరుమీద కూడా ఈ 50 ఏళ్లలో ఒక్కరోజు కూడా పూజ చేయలేదంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఉత్సవప్రియుడైన శ్రీనివాసుడు తాను జరిపించుకునే ఉత్సవాలని లోకకల్యాణం కోసమే కాబట్టి ఇక భక్తుల పేరిట ప్రత్యేక పూజలు అవసరం లేదని అంటారు.
భాగ్యనగరంలోని నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని భక్తులు తరచుగా దర్శిస్తుంటారు. బిర్లామందిర్ ఇక్కడ ఉండడం భాగ్యనగర వాసుల భాగ్యం. మనం కూడా వీలున్నప్పుడు బిర్లామందిర్ సందర్శించి ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతత పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
ఐదు పవిత్ర నదుల సంగమం- మహాభారతంతో అనుబంధమున్న ఈ ప్రదేశం గురించి మీకు తెలుసా?
పూజ గదిలో "ఈ వస్తువులు" ఉంటే - లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందట!