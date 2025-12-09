హనుమను ఇలా పూజిస్తే- ఏడాది తిరిగేలోగా కల్యాణ ప్రాప్తి ఖాయం!
హనుమ పూజలో ప్రధానంగా పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసా?
How To Read Sri Rama Namam : శ్రీరాముడు అందరి దేవుడు. అందుకే రామాలయం లేని గ్రామం సాధారణంగా కనిపించదు. అలాగే శ్రీరామ భక్తుడైన హనుమంతుడు లేని రామాలయం కనిపించదు. తనని పూజిస్తే మురిసిపోయే హనుమంతుడు, రామచంద్రుడిని కీర్తిస్తే పరవశించి పోతాడు. శ్రీరాముని అనుగ్రహం పొందాలంటే హనుమను ఆశ్రయించాల్సిందే! హనుమంతుని ప్రసన్నం చేసుకోవాలనుకునే వారు ముందుగా రామచంద్రుడి భక్తులై ఉండాలని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కథనంలో రామభక్త హనుమాన్ను ఎలా సేవిస్తే ప్రసన్నుడవుతాడు? హనుమ పూజలో ప్రధానంగా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
రామభక్త హనుమాన్
సీతాన్వేషణలో భాగంగా కిష్కింధకు చేరుకున్న రామునికి సుగ్రీవుని మంత్రిగా హనుమ తొలిసారి పరిచయం అవుతాడు. ఆనాటి నుంచి శ్రీరాముడు రావణ సంహారం చేసే వరకు హనుమ రాముని విడిచి పెట్టలేదు. శ్రీరామునికి నమ్మినబంటుగా, భక్తుడిగా సేవించిన హనుమను రాముడు చిరంజీవిగా వర్ధిల్లమని ఆశీర్వదించాడు. అందుకే రాముడితో కలిపి హనుమంతుడిని సేవించడం విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుందని పెద్దలు అంటారు.
హనుమంతుని ఎలా పూజించాలి?
ఆపదలో ఉన్న భక్తులు 'జై హనుమాన్' అని కాకుండా 'జై శ్రీరామ్' అంటే హనుమ ఆఘమేఘాల మీద వచ్చి ఆపదలు తొలగిస్తాడంట! హనుమంతుడిని అనునిత్యం పూజించేవారు వుంటారు. అయితే హనుమను ఎక్కువగా ఆలయాలలో దర్శించి పూజించడమే శ్రేష్టమని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. ఇంట్లో కూడా పూజించవచ్చు కానీ ఆలయాల్లో పూజించడం వల్ల వేగవంతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఈ రోజుల్లో హనుమను పూజిస్తే
హనుమకు మంగళవారం, శనివారం అంటే ఇష్టం. మంగళవారం రోజు ఉదయాన్నే హనుమ ఆలయానికి వెళ్లి హనుమకు 5 ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. 108 శుభ్రమైన తమలపాకులతో హనుమకు అర్చన జరిపించాలి. వీలయితే తమలపాకులతో తయారైన దండను హనుమకు సమర్పించడం కూడా మంచిది. ఇలా 11 మంగళవారాలు తమలపాకులతో పూజలు చేయించి, ఆ స్వామికి ఇష్టమైన తీపి అప్పాలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ విధంగా చేయడం వలన అనారోగ్యాలు, ఆపదలు, ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
హనుమను ఇలా పూజిస్తే కల్యాణ యోగం
హనుమను ఇలా పూజిస్తే ఏడాది తిరిగేలోపు కళ్యాణం అవుతుందని పండితులు చెబుతారు. శనివారం రోజు తలారా స్నానం చేసి శుచియై ఇంట్లో నిత్య పూజాదికాలు ముగించుకోవాలి. 108 శుభ్రమైన తమలపాకులు తీసుకుని మంచినీళ్ళతో కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి. ఒక గిన్నెలో సింధూరం తీసుకుని అందులో గంగాజలం పోసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఒక అగరుబత్తి తీసుకుని సింధూరంలో ముంచి 'శ్రీరామ' అని ఒక్కో తమలపాకు మీద భక్తితో వ్రాయాలి. ఇలా 108 తమలపాకుల మీద రాయడం పూర్తయ్యాక వాటిని ఒక దండలాగా కట్టాలి. ఈ మాలను హనుమంతుని ఆలయంలో స్వామి పాదాల చెంత ఉంచి, తిరిగి ఇంటికి తీసుకు వచ్చి గుమ్మానికి కట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా 11 శనివారాలు చేస్తే హనుమ అనుగ్రహంతో వివాహంలో ఆటంకాలు తొలగిపోయి శ్రీఘ్రముగా వివాహం జరుగుతుంది.
శనిగ్రహ దోషాలు తొలగించే హనుమ
శనివారం రోజున హనుమను పూజించడం వల్ల, శనిగ్రహ సంబంధమైన దోషాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. శనివారం రోజున హనుమను పూజించే వారి జోలికి రానని ఒకానొక సందర్భంలో శనిదేవుడు హనుమకు మాట ఇచ్చాడట. అందువల్లనే శనివారం రోజున హనుమ ఆలయంలో 11 ప్రదక్షిణాలు చేసి, నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేసి, భక్తిగా హనుమాన్ చాలీసా చదువుకుంటే శని దోష ప్రభావం తగ్గుతుందని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
సుందరకాండ పారాయణం
హనుమ అనుగ్రహం త్వరగా పొందాలంటే ప్రతి శనివారం సుందరకాండ పారాయణ చేయాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఒక పద్దతి ప్రకారం 5, లేదా 9 శనివారాల్లో సుందరకాండ పారాయణ పూర్తి చేయడం వల్ల జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎన్నో సమస్యలు తొలగిపోతాయని పెద్దలు చెబుతారు.
మనం కూడా శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా హనుమను పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
జైశ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం