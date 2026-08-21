వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎలా చేయాలి? కలశ స్థాపన నుంచి వాయనం వరకు శాస్త్రోక్తమైన పూజా విధానం ఇదే!
శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం ఆచరించే వరలక్ష్మీ వ్రతం- శ్రావణ శుక్రవారం ఆచరించే వరలక్ష్మీ వ్రతంలో కలశ స్థాపన, గణపతి పూజ, అమ్మవారి అలంకరణ, తోరపూజ ముఖ్యమైన ఘట్టాలు
Published : August 21, 2026 at 2:59 AM IST
Varalakshmi Vratham Pooja Vidhanam : శుభ శ్రావణ మాసంలో కోరిన వరాలు కురిపించే వరలక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం కోసం ఆచరించే వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని మహిళలందరూ ఆచరిస్తారు. వ్రతం అంటేనే నియమం, దీక్ష అని అర్ధం. సంకల్ప సిద్ధి కోసం ఆచరించే ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని నియమ నిష్టలతో, భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించినప్పుడే వ్రతఫలం సంపూర్ణంగా దక్కుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని నియమబద్ధంగా ఎలా జరుపుకోవాలి? వ్రతవిధానం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
లక్ష్మీ నారాయణులకు ప్రీతికరం!
శుభ శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజు ఆచరించే వరలక్ష్మీ వ్రతం లక్ష్మీ నారాయణులకు ఇద్దరికీ ప్రీతికరం. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం, సకల శుభాల కోసం రోజంతా ఉపవాసం ఉంటూ, మోము మీద చెరగని చిరునవ్వుతో, అమ్మ వరలక్ష్మీదేవిపై చెదరని ధ్యానంతో, పేరంటానికి ఇంటికి వచ్చిన ముత్తైదువులను సాక్షాత్తూ లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావించి వాయనం ఇచ్చి తాంబూల దానం చేసే అపురూపమైన సందర్భమే వరలక్ష్మీ వ్రతం. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో చూద్దాం.
వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ఈ విధం సిద్ధమవుదాం
ఈ సంవత్సరం వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆగస్టు 21 లేదా ఆగస్టు 28, ఈ రెండు రోజుల్లో వారి వారి కుటుంబ సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా ఆచరించుకోవచ్చునని పండితులు చెబుతున్నారు. వ్రతం ఆచరించుకునే వారు ఆ రోజు సూర్యోదయం తోనే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి, ఇల్లు, వాకిలి శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇంటి ముందు పంచరంగులతో రంగవల్లికలు తీర్చి దిద్దుకోవాలి. ఇంటి గుమ్మాన్ని మామిడి ఆకులు, పూల తోరణాలతో అలంకరించుకోవాలి. పూజకు అవసరమైన సామాగ్రి అంతా ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే పూజకు కూర్చునే ముందే అమ్మవారి మహా నైవేద్యం కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి. అన్ని సిద్ధం అయ్యాక వ్రతం మొదలు పెట్టాలి. ఒకసారి పూజకు కూర్చున్నాక మధ్యలో లేవకూడదు.
వ్రతవిధానం
ఇంట్లో ఈశాన్యం మూలాన మంటపాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ మండపంపై ముగ్గు వేసి, అరటి ఆకు పరచి బియ్యాన్ని లేదా ధ్యాన్యాన్ని పోసుకోవాలి. ఆపై పంచపల్లవాలు పరచి కలశ స్థాపన చేసుకోవాలి. కలశ స్థాపన కోసం రాగి, ఇత్తడి లేదా వెండితో తయారు చేసిన చెంబును తీసుకుని దానిలో గంగాజలాన్ని పోసి, ఆ స్వచ్ఛమైన జలంలో అక్షింతలు, పూలు వేసి కలశాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. కలశంపై మామిడి ఆకులు ఉంచి, ఆపై ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని కొబ్బరికాయను ఉంచితే పూర్ణ కలశం సిద్ధమవుతుంది. కలశంలోకి ప్రాణం, శక్తి, చైతన్యం వంటివన్నీ నీటి ద్వారానే ప్రసరిస్తాయి. అందుకే వ్రతంలో కలశ స్థాపనకు శాస్త్రం అంతటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది.
అమ్మవారి అలంకరణే అసలు కార్యక్రమం
కలశ స్థాపన తర్వాత ముఖ్యమైన కార్యక్రమం అమ్మవారిని అలంకరించడం. మన శక్తి కొద్దీ, భక్తి కొద్దీ అమ్మవారిని మన ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించి చక్కగా అలంకరించి మంటపంలో ఉంచాలి. అమ్మవారిని తాజా పూలతో, తామర పూలతో అలంకరించాలి. అమ్మవారి సమక్షంలో రెండు దీపారాధన కుందులలో ఆవునేతి పోసి దీపారాధన చేయాలి. ఈ దీపాలు సాయంత్రం వరకు వెలుగుతూ ఉండేలా జాగ్రత్త వహించాలి.
తోరాలు ఇలా సిద్ధం చేయాలి
వరలక్ష్మీ వ్రతంలో ప్రధాన ఘట్టం తోరపూజ. ఇందుకోసం 5 తోరాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఒకటి అమ్మవారికి, ఒకటి పూజ చేసుకునే వారి కోసం, మిగిలిన 3 ముత్తైదువులు కోసం సిద్ధం చేసుకోవాలి. ప్రతి తోరంలో తొమ్మిది పోగులు, తొమ్మిది ముడులు ఉండేలా జాగ్రత్త వహించాలి. ఇలా సిద్ధం చేసుకున్న తోరాలను నవసూత్రం అంటారు. పూజలో భాగంగా తోరగ్రంథి పూజను కూడా నిర్వహించాలి. ఈ తోరగ్రంథి పూజ ఇహపర విజయాలను సిద్ధింపజేస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
గణపతి పూజ
వ్రతం ఏదయినా ముందుగా గణపతిని పూజించడం సంప్రదాయం. ఈ సంప్రదాయం ప్రకారం ముందుగా ఒక తమలపాకులో పసుపు గణపతిని తయారు చేసుకుని ఈ గణపతిని షోడశోపచారాలతో, అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించి, బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
వరలక్ష్మీ పూజ
ముందుగా అమ్మవారి విగ్రహంలోకి ప్రాణశక్తిని ఆవాహన చేసి, ధ్యాన వాహనాది షోడశోపచార పూజలు చేయాలి. సిద్ధం చేసుకున్న తోరాలు అమ్మవారి చెంత ఉంచి పూజించాలి. వరలక్ష్మీ దేవిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన శెనగలు, చలిమిడి, పులగం, గారెలు, బూరెలు, పులిహోర, పరమాన్నం, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి ప్రసాదాలు నివేదించాలి. అమ్మవారి చెంత ఉంచి పూజించిన తోరాన్ని కుడి చేతికి కట్టుకోవాలి. అనంతరం వ్రతకథను భక్తిశ్రద్ధలతో పఠించాలి. చివరగా మంగళ హారతి ఇచ్చి ఆత్మ ప్రదక్షిణలు చేసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకోవాలి.
ఇస్తినమ్మ వాయనం!
పూజ పూర్తయ్యాక కనీసం ముగ్గురు ముత్తైదువులకు పాదాలకు పసుపు రాసి, బొట్టు పెట్టి, చేతికి తోరం కట్టి, వాయనం ఇవ్వాలి. ఈ వాయనంలో నానబెట్టిన శెనగలు, చలిమిడి, తమలపాకులు, అరటి పండ్లు, జాకెట్టు ముక్క, పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు, వక్కపొడి, గాజులు వంటి సుమంగళి ద్రవ్యాలు ఉండాలి. వాయనం స్వీకరించిన ముత్తైదువులను వరలక్ష్మీ దేవి స్వరూపంగా భావించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. ఇలా భక్తిశ్రద్ధలతో వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. రానున్న వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు మనం కూడా శాస్త్రోక్తంగా వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరిద్దాం, సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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