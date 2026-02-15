ETV Bharat / spiritual

ఆదివారం మాత్రమే చేయాల్సిన 'త్రినాధ వ్రతం'- మహాశివరాత్రితో కలిసి వస్తే ఫలితం రెట్టింపు!

త్రినాధ వ్రతం ఏమిటి? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? వ్రతఫలం ఏమిటి అనే తెలుసుకుందాం

Trinadha Vratam
Trinadha Vratam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 3:31 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Trinadha Vratam : నోములు, వ్రతాలు, పూజలు హిందూ సంప్రదాయంలో భాగం. మహిళలు వివాహం, సంతానం కోసం, దీర్ఘసుమంగళీ తనం కోసం ఎక్కువగా వ్రతాలు పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం కుటుంబంలో ఎవరైనా ఆచరించే వ్రతం ఒకటుంది. సాధారణంగా ఈ వ్రతాన్ని ఆదివారం రోజు మాత్రమే ప్రారంభించాలి. ప్రత్యేకించి ఆదివారం ఏదైనా పర్వదినం తో కలిసి వస్తే అది మరింత విశేషం. విశేషించి ఈ ఏడాది ఆదివారం మహాశివరాత్రి కలిసి రావడం వలన ఈ రోజు ఈ వ్రతం ప్రారంభించడానికి మంచి రోజు అని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇంతకు అసలు ఈ వ్రతం ఏమిటి? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? వ్రతఫలం ఏమిటి అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

త్రినాధ వ్రతం
బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులనే త్రిమూర్తులను త్రినాధులు అని కూడా అంటారు. ఈ త్రినాధులను ఒకే పీఠంపై ఉంచి చేసుకునే వ్రతాన్ని త్రినాధ వ్రతం అని అంటారు. భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఈ వ్రతానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన ఉంది. ఈ వ్రతాన్ని వయో లింగభేదం లేకుండా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. భరించలేని కష్టాలు, ఎవరికీ చెప్పుకోలేని బాధలు పట్టి పీడిస్తున్న వారు ఈ త్రినాధ వ్రతాన్ని ఒక నియమానుసారం ఇన్ని వారాలు చేస్తామని మొక్కుకుని చేసుకోవడం వల్ల అన్ని కష్టాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని పురాణ వచనం. ఈ వ్రతాన్ని ఆదివారం రోజే చేయాలి. ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి ఆదివారం కలిసి వచ్చినందున ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇంతకన్నా మంచిరోజు మరొకటి ఉండదని పండితులు చెబుతున్నారు.

సంకల్పం
ముందుగా మన సమస్య ఏమిటో త్రిమూర్తులకు చెప్పుకొని "తండ్రీ! మా కోరిక తీరితే మేము ఇన్ని వారములు అంటే 5, 7, 9, లేదా 11 ఆదివారాలు ఈ వ్రతాన్ని చేస్తామని సంకల్పం చెప్పుకొని వ్రతాన్ని ప్రారంభించాలి. మహాశివరాత్రి రోజున ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభించడం అత్యంత శుభదాయకం.

వ్రత విధానం
త్రినాధ వ్రతం ఆచరించే వారు ఆదివారం తెల్లవారు జామునే లేచి అభ్యంగన స్నానం ఆచరించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని భగవంతుని సమక్షంలో దీక్ష తీసుకోవాలి. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పండ్లు , కాఫీ , పాలు వంటి సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు.

నిత్యపూజ
ముందుగా పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని నిత్య పూజ చేసుకోవాలి. ప్రత్యేకించి ఈ రోజు శివరాత్రి కాబట్టి శివాభిషేకం చేసుకుని పరమేశ్వరుని మారేడు దళాలతో అర్చించాలి. శివ సహస్ర నామాలు చదువుకోవాలి. సూర్యాస్తమయం వరకు పంచాక్షరీ మంత్ర జపాన్ని చేయాలి.

త్రినాధ వ్రత విధానం
సూర్యాస్తమయం అయ్యాక శుచిగా స్నానం చేసి, మడిగా అంటే ఎవరినీ తాకకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కొత్తకుండలో ఉన్న శుద్ధ జలంతో భగవంతునికి మహానైవేద్యం కోసం వంట పూర్తి చేసుకోవాలి. ఒక పీటకు పసుపు కుంకుమ రాసి పంచవర్ణాలతో ముగ్గులు వేయాలి. ఆ పీటపై బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కలిసి ఉన్న త్రిమూర్తుల పటం పెట్టుకొని బ్రహ్మ ముందు మూడు తమలపాకులు, రెండు వక్కలు ఉంచాలి. అలాగే విష్ణువు ముందు కూడా మూడు తమలపాకులు, రెండు వక్కలు, పరమేశ్వరుడు ముందు కూడ మూడు తమలపాకులు, రెండు వక్కలు పెట్టాలి. పూజ మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి పూజ పూర్తయ్యే వరకు త్రిమూర్తులకు ప్రీతికరమైన సాంబ్రాణి ధూపం వేయాలి.

త్రిమూర్తుల పూజ
అనంతరం త్రినాధ వ్రత పుస్తకాన్ని తీసుకొని అందులో వివరించిన ప్రకారం త్రిమూర్తులకు ముందుగా షోడశోపచార పూజలు చేయాలి. అనంతరం అష్టోత్తర శతనామ పూజ చేయాలి. పూజ పూర్తయ్యాక కొబ్బరికాయ కొట్టి, ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మహా నైవేద్యాన్ని నివేదించాలి. తరువాత త్రిమూర్తులలో ఒక్కొక్కరికి 11 రూపాయలు చొప్పున దక్షిణ పెట్టిన తాంబూలం సమర్పించాలి. చివరగా హారతి పాటలు పాడుతూ మంగళ హారతులు ఇవ్వాలి.

ఉపవాస విరమణ
పూజ పూర్తయ్యాక త్రిమూర్తులకు నివేదించిన పదార్థాలు ముందుగా అతిధులకు, కుటుంబ సభ్యులకు పెట్టి తరువాత వ్రతం ఆచరించిన వారు భుజించి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. ఆ రాత్రి బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ భూశయనం చేయాలి. ఇలా సమస్య తీవ్రతను బట్టి 5, 7, 9, లేదా 11 ఆదివారాలు ఈ త్రినాధ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే ఎన్నో కష్టాలు కడతేరి పోతాయి. పరిష్కారం లేదనుకున్న సమస్యలు కూడా ఈ వ్రత్రం ఆచరించడం వలన మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. అయితే భక్తి శ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించినప్పుడు మాత్రమే ఖచ్చితమైన ఫలితాలు పొందగలరు.

భక్తులను సమస్యల నుంచి గట్టెక్కించడానికి భగవంతుడు ప్రసాదించిన గొప్ప వ్రతం ఈ త్రినాధ వ్రతం. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ త్రిమూర్తుల అనుగ్రహంతో అందరూ సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతారని ఆశిద్దాం.

సర్వే జనా సుఖినోభవంతు! లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు:
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

TRINADHA VRATAM SIGNIFICANCE
TRINADHA VRATAM PUJA VIDHI
TRINADHA VRATAM STORY
TRINADHA VRATAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.