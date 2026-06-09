మోయలేని రుణభారం నుంచి విముక్తి కావాలా? కుజగ్రహ పూజలో దాగిన రహస్యం ఇదే!
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పులు, మానసిక ఒత్తిళ్లు వంటి రుణ బాధల నుంచి విముక్తి పొందేందుకు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజగ్రహ ఆరాధన- మంగళవారం రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, అంగారకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే రుణ విమోచన
Published : June 9, 2026 at 3:53 AM IST
Kuja Graha Puja for Debt Relief : కుజుడు అంటే అంగారకుడు నవగ్రహాల్లో అతిపెద్ద గ్రహం. జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు ఈ గ్రహాన్నే అరుణ గ్రహమని కూడా అంటారు. భరించలేని ఆర్థిక సమస్యలు, రుణబాధలు ఉన్నప్పుడు కుజునికి సంబంధించిన పరిహారాలు పాటించడం వల్ల రుణ విమోచనం కలుగుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా రుణ విమోచన కోసం కుజ గ్రహాన్ని ఏ విధంగా పూజించాలి? ఏ సమయంలో పూజించాలి తదితర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మోయలేని భారం - రుణ భారం
ప్రస్తుత కాలంలో ఆదాయానికి ఖర్చులకు పొంతన ఉండటం లేదు. ఎంత కృషి చేసినా అవసరాలకు సరిపడా ధనం లభించక అప్పులు చేసే వారు కొందరైతే, ఆడంబరాలకు పోయి అప్పులు చేసే వారు మరికొందరు. ఏది ఏమైనా అప్పు చేసేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ తిరిగి చూసేసరికి వడ్డీ పెరిగిపోయి మోయలేని భారంగా మారుతుంది. ఈ సందర్భంగా అసలు ఋణం అంటే ఏమిటో చూద్దాం.
ఇవి కూడా తీరని రుణాలే!
సాధారణంగా అందరికీ ఉన్న సమస్య ఋణ బాధలు. కేవలం డబ్బు అప్పు సమస్య మాత్రమే కాదు శత్రువుల నుంచి భయం, అనారోగ్యం, ఎప్పుడు ఏదో ఒక మానసిక మైన సమస్యతో బాధపడటం, తరచుగా అవమానాలు ఎదుర్కోవడం, చేసిన కష్టానికి గుర్తింపు లేక పోవడం ఇవన్నీ కూడా ఋణ బాధల కిందకే వస్తాయి. ఈ బాధల నుంచి విముక్తి పొందడానికి శాస్త్ర సమ్మతమైన కొన్ని పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. సంపూర్ణ విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే రుణ ఈ బాధల నుంచి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం లభిస్తుంది.
కుజ గ్రహం
సాధారణంగా ఇటువంటి ఋణ బాధలు తొలగడానికి కుజ గ్రహ పూజలు చేయడం పరిపాటి. చాలామంది రుణ బాధలు తొలగడానికి కుజ గ్రహానికి అధిష్టాన దేవత అయిన సుబ్రమణ్య స్వామిని కూడా ఆరాధిస్తారు. అయితే కుజ గ్రహాన్నే ఎందుకు ఆరాధించాలి? వేరే గ్రహం పేరు ఎందుకు చెప్పరు. అంటే, కుజుడు మోక్ష కారకుడు. మోక్షానికి మార్గం చూపించేవాడు. మోక్షాన్ని సిద్ధింపజేసే వాడు కుజుడు. మనకు ఉన్న రుణ బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే కుజ గ్రహాన్ని, ఆ కుజునికి అధిష్టాన దేవత అయిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం ముఖ్యం. అదెలాగో చూద్దాం.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి జ్ఞానానికి కారకుడు. జ్ఞానం పొందిన వారు అన్నిటి నుంచి విముక్తి మార్గం పొందుతాడు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని మంగళవారం నాడు భక్తి గా పూజిస్తే అద్భుతమైన ఫలితం పొందవచ్చు.
రుణ బాధలు పోగొట్టే మంగళవారం పూజ
ఋణ బాధలు ఏవైనా కావచ్చు, ఈ సమస్యలతో బాధపడే వారు ప్రతి మంగళవారం రోజు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. ఎరుపు రంగు కుంకుమ నుదుట బొట్టుగా ధరించాలి. సుబ్రమణ్య స్వామి చిత్రపటాన్ని గంధం కుంకుతో అలంకరించాలి. కేవలం ఎరుపు రంగు పుష్పాలతో సుబ్రమణ్య స్సామిని అలంకరించాలి. సుబ్రహ్మణ్యుడు షణ్ముఖుడు ఒకటే కనుక ఒక మట్టి ప్రమిదలో ఆరు వత్తులు విడివిడిగా వేసి ఆవు నేతితో దీపాన్ని వెలిగించాలి. ధూపం వేయాలి.
మంత్ర జపంతో సిద్దించే అభీష్టం
"ఓం శం శరవణభవ" అనే మూల మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠిస్తూ, పసుపు కలిపిన అక్షింతలతో స్వామిని అర్చించాలి. తరువాత "ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం" పఠించాలి.
ఈ నైవేద్యం ప్రీతికరం
పూజ పూర్తయిన అనంతరం బెల్లం కానీ, స్వామికి ప్రీతికరమైన బెల్లం పాయసం కానీ నివేదించాలి. మంగళవారం నాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి బెల్లం పాయసం నివేదన చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని భక్తిగా స్వీకరిస్తే త్వరగా ఫలితం దక్కుతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఆలయంలో ఇలా పూజ చేయాలి
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక సమీపంలోని నవగ్రహాలున్న ఆలయానికి వెళ్లి కుజ గ్రహానికి దానిమ్మ పండు రసంతో అభిషేకం జరిపించాలి. స్వామికి ఎరుపు రంగు వస్త్రం, ఎర్ర చందనం, ఎరుపు రంగు పువ్వులు సమర్పించాలి. నవగ్రహాలకు 9 ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. ఈ విధంగా మంగళవారం రోజు మొదలు పెట్టి ఒక ఆరు రోజులు చేయాలి. తర్వాత ప్రతి మంగళవారం రోజు మటుకు ఇదే విధంగా తలస్నానం చేసి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పూజ చేసి గుడికి వెళ్లి నవగ్రహ ప్రదక్షిణాలు చేయాలి.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
రుణ విమోచనం కోసం ఆచరించే ఈ అంగారక పూజలో భక్తి శ్రద్ధలతో పాటు మరికొన్ని నియమాలు కూడా పాటించాలి. పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. మంగళవారం రోజు మాంసం తినకూడదు. మద్యం సేవించకూడదు. వీలైతే ఏక భుక్తం పాటిస్తే ఇంకా మంచిది. బ్రహ్మచర్యం తప్పనిసరి.
సత్వర ఫలితాల కోసం ఇలా చేయాలి
త్వరగా మంచి ఫలితం రావాలనుకునే వారు, వారి వీలును బట్టి 41 రోజుల పాటు మండల పూజ చేసుకోవచ్చు. అంటే 41 రోజుల పాటు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని, అంగారకుని శ్రద్ధగా పూజించాలి. సమయం కుదరని వారు, వీలు లేని వారు ప్రతి మంగళవారం చేసుకోవచ్చు. భక్తి శ్రద్ధలతో అంగారక పూజ, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూజ ఆచరిస్తే చాలు ముందుగా ఆర్థిక పరిస్థితి చక్కబడటం మొదలవుతుంది. క్రమేణా రుణ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. అన్ని ఋణ బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆదాయంలో కూడా పెరుగుదల ఉండే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః ఓం అంగారక దేవాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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