గురుగ్రహ దోషాలు వెంటాడుతున్నాయా?- ఈ పరిహారాలు చేస్తే సమస్యలు మటుమాయం!
అన్ని గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉన్నా ఫలితం రావడంలేదా? గురు గ్రహం కటాక్షం పొందిన వారి జీవితాల్లో జరిగే అద్భుతాలు!
Published : February 5, 2026 at 4:01 AM IST
How To Get Guru Graha Anugraha : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలలో ఏ గ్రహం అనుకూలత లేకపోయినా ఒక్క గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటే చాలు అన్ని రకాల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. అయితే ఒక్కోసారి గ్రహసంచార ప్రభావం వలన వ్యక్తిగత జాతకంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు గురు గ్రహదోషం ఏర్పడుతుంది. అలాంటప్పుడు గురు గ్రహ దోషాలు తొలగిపోవడానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఎలాంటి పరిహారాలు సూచిస్తోంది? ఆ పరిహారాలు ఎలా పాటించాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గురు గ్రహం - శుభ గ్రహం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహాన్ని శుభ గ్రహమని అంటారు. ఒక్కోసారి గ్రహాల సంచారం వలన వ్యక్తిగత జాతకంలో కొన్ని గ్రహాలు బలహీనంగా మారుతాయి. అలాంటప్పుడు ఆ గ్రహాలకు సంబంధించిన పరిహారాలు పాటించడం వలన గ్రహాలు బలపడి శుభ ఫలితాలు అందిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా జాతకంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే గురు గ్రహ దోషం నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో చూద్దాం.
గురు గ్రహ అనుగ్రహాన్ని అందించే పరిహారాలు ఇవే!
- ఉపవాసం: గురు గ్రహ అనుగ్రహం కొరకు 16 గురువారాలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి గురు గాయత్రి మంత్రాన్ని 16 సార్లు పారాయణ చేయాలి. సమీపంలో దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయానికి వెళ్లి భక్తిశ్రద్ధలతో 16 ప్రదక్షిణలు చేయాలి. పసుపు వస్త్రంలో ఒకటింపావు కేజీ శనగలు పోసి, మూట కట్టి, దాన్ని బ్రాహ్మణులకు దానం చేయాలి. దత్త స్తవం పారాయణ చేయాలి. సాయంత్రం తిరిగి నిత్య పూజ పూర్తి చేసుకుని ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. చివరి గురువారం దక్షిణామూర్తి పూజ, గురు అష్టోత్తర పూజ చేసి కనీసం 11 మందికి అన్నదానం చేయాలి.
- క్షేత్ర దర్శనం: జాతకంలో గురు గ్రహం బలపడాలంటే గురు క్షేత్రాల సందర్శనం చేయాలి. గాణగాపురం, కురుపురం, మంత్రాలయం, దత్తపీఠం, షిర్డీ వంటి గురు క్షేత్రాలు దర్శించడం వలన గురు గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి.
- పురాణ పఠనం : ప్రతి గురువారం శ్రీ గురు చరిత్ర, దత్త స్తవం, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాలు పఠించడం వలన గురు గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి. ముఖ్యంగా గురు పౌర్ణమి రోజు గురు చరిత్ర తప్పకుండా పఠించాలి.
- పసుపు పరిహారం : ప్రతి గురువారం స్నానం చేసే నీటిలో చిటికెడు పసుపు కోలుకుని స్నానం చేయడం వలన కూడా గురు గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి. అలాగే పసుపుతో చేసిన గణపతిని పూజించడం, పసుపు కొమ్ములను దానం చేయడం వలన శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. గురువారం నవగ్రహాలలో గురు గ్రహం వద్ద పసుపు రంగు ఒత్తులతో దీపారాధన చేసి పసుపు వస్త్రాన్ని దానం చేయాలి. సుమంగళి పసుపుతో గురువుని అభిషేకించాలి. ఇలా చేయడం వలన గురు గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- రత్న పరిహారం : గురు గ్రహ దోషాలు తొలగిపోవడానికి కనక పుష్యరాగం పొదిగిన ఉంగరాన్ని ధరించాలి. అలాగే పంచముఖ రుద్రాక్షను ధరించడం వలన కూడా గురు గ్రహ అనుకూలత పెరుగుతుంది.
- గురు గ్రహ నివారణకు పఠించాల్సిన శ్లోకం
"దేవానాంచ ఋషీనాంచ, గురుం కాంచన సన్నిభం
బుద్ధి మంతం త్రిలోకేశం, తం నమామి బృహస్పతిం"
ప్రసాద వితరణ : ప్రతి గురువారం దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో కానీ, దక్షిణామూర్తి ఆలయంలో కానీ ఉడికించిన శనగలు ప్రసాదంగా నివేదించి అనంతరం వాటిని భక్తులకు పంచి పెట్టడం వలన గురు గృహ దోషం నివారణ అవుతుంది. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.